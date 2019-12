Goldige Vorweihnachtszeit

Nirgüls Adventskalender öffnet täglich in Isselhorst



Die bekannte Künstlerin Nirgül Kantar hat ihre Galerie am Isselhorster Kirchplatz wieder einmal goldig verpackt. Bereits zum elften Mal öffnet sie täglich den Samtvorhang ihres goldenen Schaufensters. Was sich dahinter verbirgt? Jeden Abend wartet eine andere Überraschung auf die vielen Besucher vor dem ganz speziellen „Knusperhäuschen“. Mal literarisch, mal musikalisch, bietet Nirgül ein Potpourri verschiedenster Künstler und Genres – von klassisch bis rockig, von lustig bis nachdenklich. In der Vorweihnachtszeit treffen hier talentierte Nachwuchsmusiker und -literaten auf engagierte Hausmusiker, aber auch viele namhafte Bands. Ebenfalls Kinder und Jugendliche oder Senioren zeigen hier, was sie können.



„Der Adventskalender bietet den Menschen die Gelegenheit, für eine kurze Weile aufeinanderzutreffen, sich zu unterhalten und das Programm zu genießen. Sinn unseres Adventskalenders ist es, eine schöne vorweihnachtliche und vor allem unkommerzielle Tradition zu schaffen und zu fördern“, erklärt die Künstlerin ihr Engagement, bei dem sie von vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt wird. In diesem Jahr musikalisch unter anderem mit dabei sind u.A. „Baker Street“, Krawallo, die „J.Hart Band” aus Bremen oder auch Tim Edler.



Auf die Besucher warten kleine Snacks und Getränke zu familienfreundlichen Preisen; der Eintritt ist frei. Das tägliche Programm „Nirgüls Adventskalender“ gibt’s auch im GT-INFO Terminkalender.



Täglich bis 23. Dezember, 18:00 Uhr, Isselhorster Kirchplatz 12, Gütersloh



Foto: Jürgen Halbert