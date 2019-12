GESCHICHTE BEWEGT

Morgen Kinder wird’s was geben (und auch im kommenden Jahr)



Aus dem Stadtmuseum Gütersloh



Nach der Eröffnung der Ausstellung „Helden der Kindheit“ und dem ersten Adventsmarkt

rund ums Stadtmuseum am Samstag, 14. Dezember 2019, kehrt ein wenig Ruhe an der Kökerstraße ein. Am ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr bleibt das Stadtmuseum geschlossen, ab dem 26. Dezember lädt die Sonderausstelllung zur Geschichte des Kinderfernsehens zu den üblichen Öffnungszeiten zu einem Familienausflug ins Stadtmuseum ein.



Die Planungen für das Ausstellungsjahr 2020 sorgen hoffentlich dafür, dass sich der Museumsbesuch im nächsten Jahr gerade für Familien mit Kindern mehr als einmal lohnt. Im Frühjahr holen wir den Park ins Museum. Gemeinsam mit dem Förderkreis Stadtpark und Botanischer Garten stellt das Museumsteam eine Ausstellung zum „Schnapszahl“-Jubiläum des 111. Geburtstags der Gütersloher Grünanlage auf die Beine. Neben Wissens- und Sehenswertem aus der Geschichte des Stadtparks sind Tiermodelle, Baumquiz und andere Spielstationen bestimmt auch für kleine Besucher interessant!



Danach folgt eine Ausstellung von Kindern für Kinder. Nach der tollen Geburtstagsausstellung der Altstadtschule 2018 gibt es auch im laufenden Schuljahr wieder eine Museums-AG an der Schule, die sich bereits Gedanken darum macht, wie die „Geschichte der Kindheit“ in vergangenen Jahren aussah. In der Ausstellung ab Mitte Mai werden Exponate aus aktuellen Kinderzimmern, gesammelte Erinnerungsstücke aus Papas und Omas Kindheit und alte Schätze aus der Sammlung des Stadtmuseums zu sehen sein. Da das Ausstellungsteam mehrheitlich aus Grundschülern besteht, werden Aktivitäten zum Mit- und Selbermachen auch bei dieser Sonderschau eine wichtige Stellung haben.



Nach einer kurzen Kulturpause im Herbst – mit einer Ausstellung zum in Gütersloh geborenen Komponisten und Künstler Hans Werner Henze – beendet das Stadtmuseum das Jahr 2020 „kindisch“. Die Ausstellung „Kinder mobil“ des Lippischen Landesmuseums wird um Bestände des Stadtmuseums erweitert und zeigt, wie sich Tretroller und Rutscheauto, Stubenwagen und Babytrage im Lauf der letzten Jahrhunderte gewandelt haben.



Nun wünschen Heimatverein und Stadtmuseum allen Kindern und ihren Eltern aber erst einmal eine ruhige und schöne Advents- und Weihnachtszeit, und freuen sich auf ihren Besuch am Adventsmarkt am 14. Dezember und in der aktuellen Sonderausstellung!



Fotos: Stadtmuseum Gütersloh, Bundesarchiv

Ausstellungen 2020 auf einen Blick Bis 23. Februar 2020 F + B – „Helden der Kindheit“

Wie Sandmännchen & Co. ins Kindezimmer kamen F+ B Handpuppen aus

der Sammlung Pastors treffen auf die Fernsehsammlung des Stadtmuseums

und historische Kinderfilme

15. März bis 3. Mai 2020 – 111 Jahre Stadtpark

in Kooperation mit dem Förderkreis Stadtpark und Botanischer Garten

14. Mai bis 23. August 2020 – „Geschichte der Kindheit“ F+B

eine Ausstellung der Altstadtschule Gütersloh

16. Mai 2020: langenachtderkunst

5. September 2020 bis 15. November 2020 – Güterslohs vergessener Sohn?

Der Künstler und Weltbürger Hans Werner Henze in Zusammenarbeit mit den

Kultur Räumen Gütersloh und der Hans Werner Henze Stiftung

29. November 2020 bis 21. Februar 2021 – „Kinder mobil!

Stubenwagen, Tretroller, Kettcar & Co.“ mit Beständen des

Lippischen Landesmuseums Detmold