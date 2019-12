Elektroinstallateur in Vollzeit (m/w/d)

Ab sofort:



Wir sind …

GT-Solar GmbH bietet mehr als nur einen Arbeitsplatz! Wir sind eines der führenden Unternehmen in der Photovoltaikbranche in unserer Region und suchen zum nächstmöglichen Termin Verstärkung. Starten Sie mit uns in die solare Zukunft!



Wir bieten …

eine Beschäftigung in einem modernen, zukunftsorientierten Unternehmen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Es wartet eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem angenehmen

Arbeitsklima sowie viel Raum für eigenverantwortliches und selbst-

ständiges Arbeiten mit guten Entwicklungsmöglichkeiten. Eine angemessene Vergütung mit Weihnachtsgeld und vielen anderen Zusatzleistungen

gehört bei uns selbstverständlich dazu.



Wir suchen …

einen Elektroinstallateur (m/w/d) mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Elektoinstallateur bzw. eine vergleichbare Ausbildung. Sie verfügen über gute Organisationsfähigkeit in Verbindung mit einer selbstständigen Arbeitsweise sowie ein gutes technisches Verständnis, gekoppelt mit einem kundenorientierten Auftreten. Zu den täglichen Aufgaben

gehört neben der klassischen Gebäudeinstallation die Installation und die

Inbetriebnahme von Wechselrichtern und Batteriespeichern. Führerschein Klasse B setzen wir voraus.

Bewerbungen bitte an: GT-Solar GmbH, Frank Rohland

Nikolaus Otto Straße 18, 33335 Gütersloh

Telefon: 05241 50511-12

oder per E-Mail an: frank.rohland@gt-solar.de

www.gt-solar.de