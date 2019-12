Anzeige: Pflegefachkraft Altenpflege in Vollzeit (m/w/d)

Ab sofort:



Wir sind …

Unser Pflegedienstunternehmen wurde 2005 in Verl gegründet und bietet Wohnen in sieben verschiedenen Hausgemeinschaften

sowie sieben vollstationäre Pflegeeinrichtungen im Kreis Gütersloh, Bielefeld und Paderborn an. Für uns ist die Gemeinschaft von Team und Bewohnern sehr wichtig und unsere Arbeit liegt uns sehr am Herzen. Deshalb wird bei uns in allen Bereichen das Motto „Hier bin ich Mensch“ sowohl von unseren Angestellten und Mitarbeitern als auch von den Bewohnern gelebt – und zwar in jeder Pflegephase.



Wir bieten …

Eine Beschäftigung in einem modernen und zukunftsorientierten Pflegeunternehmen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Es wartet ein abwechslungsreicher Aufgabenbereich in einem vielfältigen Arbeitsumfeld auf Sie. Eine angemessene Vergütung gehört bei uns selbstverständlich dazu.



Wir suchen …

Ausgebildete Altenpfleger (m/w/d). Ihre Aufgabe ist es, hilfsbedürftige Menschen zu pflegen und in tatsächlicher Hinsicht individuell zu betreuen. Sie unterstützen bei der Alltagsbewältigung, Sie beraten und motivieren sie zu sinnvoller Betätigung und einer Freizeitgestaltung. Sie führen pflegerisch-medizinische Aufgaben durch, dokumentieren die ergriffenen Maßnahmen und werten sie aus. Im Bereich der häuslichen Pflege führen Sie auch Familienangehörige in Pflegetechniken ein und in den Gebrauch von Hilfsmitteln. In der Intensivpflege begleiten Sie Sterbende und versorgen Verstorbene.

Bewerbungen bitte an: Lia-Pflege GmbH

Anna Funk,

Neuenkirchener Straße 36

33332 Gütersloh

Telefon 05241 7038550 oder

per Mail an a.funk@pflege-lia.de

www.pflege-lia.de