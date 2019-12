GTSVK-Nachhaltigkeitswettbewerb

Preisverleihung am 19. Dezember Wie GT-INFO berichtete, initiierte die Gütersloher Schülervertretungskooperative GTSVK einen Nachhaltigkeitswettbewerb an weiterführenden Schulen der Stadt. 20 Klassenverbände hatten sich dabei beworben. Jetzt liegen die Projekte vor. Mitorganisator Timo Güthenke ist begeistert von den Ergebnissen und stellt für GT-INFO Ideen vor.



„Es wurden viele tolle und kreative Projekte eingeschickt“, berichtet Timo Güthenke. „So zum Beispiel eine Spendensammelaktion zur Auffors-

tung des Teutoburger Waldes, ein Konzept für nachhaltige Mobilität in Gütersloh, ein Recyclingverfahren oder ein moderner Snackbeutel für den Schulkiosk.“ Wer nun genau an seiner Schule den ersten Platz belegt, stehe derzeit noch nicht fest, erklärt Güthenke weiter. „Das ist nun die Aufgabe der jeweiligen Schülervertretungen der Schulen.“ Dass die Gewinner dann auch für ihre Ideen belohnt werden, steht dabei außer Frage: „Die ersten Plätze erwartet ein Preisgeld in Höhe von 50 Euro für die Klassenkasse, die Zweitplatzierten erwartet ein schöner Jutebeutel und für die dritten im Bunde gibt’s eine „süße“ Klassenüberraschung.“



Einladung zur Preisverleihung im ESG

Die ersten Plätze und ihre Projekte werden in einer großen Preisverleihung vor allen teilnehmenden Schulen vorgestellt. „Die Jury, bestehend aus unserer Sponsorin Prof. Dr. Ulrike Detmers, Sonja Wolters vom Fachbereich Umweltschutz der Stadt Gütersloh und zwei Vertretern der GTSVK, wird sie dort nach den vorgegebenen Kriterien, wie Umsetzung, Reichweite, Nachhaltigkeit und Kreativität bewerten. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen, am 19. Dezember, ab 15 Uhr, in der Aula des ESG dabei zu sein.“ Ausführliche Infos unter E-Mail sv-kooperative-gt@gmx.de

Gütersloher bescheren Bedürftige – Kurzentschlossenes Hilfsprojekt sucht Mitstreiter Neben den Vorbereitungen für die Preisverleihung haben Timo Güthenke und die Mitglieder des GTSVK sich in ihrer letzten Sitzung dazu entschlossen, ein Hilfsprojekt zu starten: „Wirmöchten in der Weihnachtszeit nicht nur an uns denken, sondern auch an die Menschen, die vielleicht keine Familie haben, kein warmes Zuhause und vielleicht keine Geschenke bekommen“, sagt er. „Wir wollen diesen Menschen in Gütersloh eine Freude bereiten. Hierfür sammeln wir Kleidung und auch finanzielle Mittel, um auch für sie eine kleine Bescherung zu machen.“ Dieses Projekt führt die GTSVK gemeinsam mit der Bahnhofsmission durch. Wer helfen und unterstützen möchte, wendet sich am besten direkt unter der E-Mail sv-kooperative-gt@gmx.de an die Organisatoren.



Foto: Antoine Jerji

Haben den ersten Nachhaltigkeitswettbewerb ins Leben gerufen: Timo Güthenke, Jan-Kevin Ploch, Thierry Delatour, Theo Gehring, Loana Neufeld, Pinar Sarilkan, Arthur Schmidt, Julia Michail, Greta Giesen und Charlotte Kube.