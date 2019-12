Wenn Handys Bäume pflanzen

Nabu lässt alte Geräte recyclen und pflanzt Bäume in Gütersloh Am 15. November wurde der Film „Welcome to Sodom“ im Bambi-Kino gezeigt. Die Dokumentation zeigt, was mit nicht mehr benötigten Handys, Fernsehern und Computern aus Europa geschieht: Ein Großteil dieses Elektroschrotts

landet in Accra, im afrikanischen Ghana, wo die entsorgten Geräte von Erwachsenen und Kindern auseinandergenommen werden, die dabei giftigem Rauch ausgesetzt sind. Die Müllhalde Agbogbloshie trägt deshalb bei den dort lebenden Menschen den Namen Sodom.



Der Film diente gleichzeitig als Start des Projekts „Wenn Handys Bäume pflanzen", einer gemeinsamen Aktion von Naturschutzbund (NABU) und den Gütersloher Jusos. Dafür sammelten die Organisatoren vor und nach der Vorführung alten Elektroschrott der Besucher ein und schickten ihn zum Recyclen. Mit dem Erlös werden bereits im Jahr 2020 Bäume und Pflanzen in Gütersloh gepflanzt. Doch das sollte erst der Anfang sein.



Her mit dem Schrott!

Jetzt startet das Projekt erst richtig durch – und jeder kann mitmachen. Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, kann kaputte Handys, Tablets, Netzteile, Ladekabel, Headsets oder Kopfhörer mittlerweile an mehreren Stellen abgeben. Abgabeorte sind derzeit das Bambi & Löwenherz Kino in der Bogenstraße 3 und das Café Ankoné sowie die Eisschleckerei am Dreiecksplatz. In der Berliner Straße beteiligen sich der Wertkreis Gütersloh und das Phone Service Center. „Natürlich“, so die Organisatoren, „freuen wir uns, wenn sich weitere Gütersloher Geschäfte dem Projekt anschließen möchten, um gemeinsam für eine weitere grüne Oase in Gütersloh zu sammeln.“

2020 kommt – wer macht was? Erzähl’ uns von deinen Ideen Auch im Jahr 2020 möchte die GT-INFO-Redaktion von den Lesern erfahren, was sie tun, um Nachhaltigkeit und Umweltschutz in dem ihnen möglichen Rahmen auf die Sprünge zu helfen. Ob Verzicht auf Coffee-to-Go-Becher, dem Kauf bei Billigketten oder Onlinekauf – wer macht was in Gütersloh? Wir sind gespannt auf Vorschläge und Beispiele, was bereits getan wird und wo alle gemeinsam etwas machen können. Wir erzählen die Geschichten und stellen interessante Projekte vor.

Auch der Handel ist gefragt: Die einen achten beim Einkauf auf nachhaltig produzierte Waren, die anderen auf Transparenz und menschen- und klimafreundliche Abläufe in der Produktionskette. Auch hier möchten wir gute Ansätze gerne vorstellen. Was machen Unternehmen oder die Gastronomie? Werden vielleicht Plastikstrohhalme durch Glas ersetzt oder das Trinkwasser aus dem Wasserhahn angeboten? Verzichten Unternehmen auf Kapseln bei der Tee- und Kaffeezubereitung?

Und vor allem: Wer hat zündende nachhaltige Ideen für Startups und Co.? Auch da freuen wir uns auf spannende Darstellungen.



Foto: NABU

Gehörten zum Organisatorenteam und sammelten im Bambi Kino mit: (v.l.n.r.) Jonas Dreisilker, Matthis Haverland, Vivien Sczesny und Stefan Schneidt freuen sich auf viele Elektroschrottsammler.