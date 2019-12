20 Jahre Hallenmasters in Gütersloh

Fussballerisches Highlight im Januar mit einzigartiger Atmosphäre



Das Gütersloher Hallenmasters zählt zu den größten B-Juniorinnen-Hallenfußballturnieren Deutschlands – im Januar findet es bereits zum 20. Mal statt. Im Jahr 2000 als „Adventscup“ gestartet, wurde es 2008 in „Hallenmasters“

umbenannt und wird, unter Beteiligung vieler Bundesligavereine, seitdem im Januar ausgetragen.

Die Idee dazu hatten zwei Väter damaliger Spielerinnen: Heinz Krüger und Rüdiger Happe. Gemeinsam mit Michael und Petra Horstkötter sowie vielen ehrenamtlichen Helfern organisieren sie das deutschlandweit bekannte Turnier bis heute. Als Schirmherr konnten sie Landrat Adenauer gewinnen, der das Turnier von Beginn an begleitet.



Durch das top Niveau der Teams und die einmalige Atmosphäre ist das Turnier eines der fußballerischen Highlights zum Jahresbeginn – und die Fans können sich freuen: von Freitag, 10. Januar, bis Sonntag, 12. Januar 2020, rollt der Ball endlich wieder!



Doch es spielen nicht nur die großen Vereine aus Deutschland mit – auch Vereine aus den Nachbarländern zieht es Jahr für Jahr nach Gütersloh, um in der Sporthalle Ost um den Titel zu kämpfen. Und genau hier werden viele erstklassige, faire, tempo- und vor allem auch äußerst trickreiche Spiele ausgetragen. Immer mittendrin: die Zuschauer! Während der gesamten Spielzeit sorgt der „12. Mann“ für eine unvergessliche Atmosphäre.



Jeder gegen jeden

Insgesamt treten 2020 zwanzig Mannschaften an, die in fünf Gruppen aufgeteilt sind. Am Freitagabend, 10. Januar, spielt jede Mannschaft ihr erstes Gruppenspiel. Die anderen beiden Gruppenspiele werden am Samstag, 11. Januar, ausgetragen. Im Anschluss an die Gruppenrunde findet die Hauptrunde statt. Dazu werden die Mannschaften je nach Platzierung in der Gruppenrunde in vier neue Gruppen á fünf Mannschaften aufgeteilt. Die zehn besten Mannschaften spielen im A-Turnier, die weiteren zehn Mannschaften im B-Turnier weiter. Auch hier spielt jede Mannschaft innerhalb ihrer neuen Gruppe „jeder gegen jeden“. Nachdem die Platzierungen der neuen Gruppen bis Sonntagmorgen ausgespielt sind, werden dann im Anschluss die Platzierungsspiele des A- und B-Turniers gespielt. Die ersten zwei Mannschaften beider Gruppen des A-Turniers spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Die Sieger spielen im letzten Spiel des Tages um den Titel des Hallenmasters. Am Ende des Turniers werden nicht nur die besten Mannschaften, sondern auch die beste Spielerin, die beste Torhüterin und die beste Torschützin geehrt. Insgesamt werden mehr als 250 B-Juniorinnen (16 bzw. 17 Jahre alt) an dem Turnier teilnehmen.

Das Rahmenprogramm sieht u.a. eine Spielerinnen-Disco am Samstagabend vor. Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums werden insbesondere am Sonntag einige Überraschungen als Rahmenprogramm vorbereitet. ˜

Das Turnier - 19 Uhr: Vorrunde

- Die feierliche Eröffnung findet um 20 Uhr statt.

- weitere Vorrundenspiele und Zwischenrundenspiele:

Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr.

- Letzte Spiele enden ca. 18.35 Uhr.

- Letztes Zwischenrundenspiel; Sonntag, 12. Januar, ab 8.30 Uhr

- Halbfinalspiele: ca. 12 Uhr

- Finalspiele: Sonntag, 12. Januar, ab 11 Uhr mit anschl. Siegerehrung

Die Mannschaften 20 Mannschaften, darunter zwei Mannschaften des FSV und eine Gastmannschaft aus der Schweiz. 2 Startplätze werden im Qualifikationsturnier am 21. Dezember 2019 ausgespielt. Die diesjährigen Gastmannschaften stammen überwiegend aus der B-Juniorinnen-Bundesliga:



- FC Basel

- SpVg Aurich (Bundesliga)

- SGS Essen 19/68 (Bundesliga)

- Eintracht Frankfurt U17 (Bundesliga)

- 1. FFC Frankfurt e.V. (Bundesliga)

- Hamburger SV (Bundesliga)

- FF USV Jena (Bundesliga)

- 1. FC Köln (Bundesliga)

- Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

- Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

- SC 13 Bad Neuenahr (Bundesliga)

- 1. FFC Turbine Potsdam (Bundesliga)

- 1. FC Saarbrücken (Bundesliga)

- VfL Wolfsburg (Bundesliga)

- Hannover 96 (Regionalliga)

- Osnabrücker SC (Regionalliga)



Foto: FSV Gütersloh