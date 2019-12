Vesperkirche wird zur Tradition

Wenn die Vesperkirche 2020 am 26. Februar um 11.45 Uhr ihre Tore öffnet, wird die Martin-Luther-Kirche am Berliner Platz wieder in kürzester Zeit gefüllt und erneut ein Ort des Miteinanders der Stadtgesellschaft sein: Bedürftige und nicht Bedürftige aller Altersgruppen und aus unterschiedlicher sozialer Herkunft werden sich begegnen, um hier zusammen zu essen, zu trinken, zu reden und zuzuhören. Im Mittelpunkt steht die kostenlose Essensausgabe, gesponsert und ausgegeben von Unternehmen, Organisationen und Bürgerinnen und Bürgern der Stadt.Zwei Wochen Vielfalt unterm Kirchendach – so beschreiben die Organisatoren um den Initiator der Vesperkirche Nils Wigginghaus ihr Angebot, das aufgrund des großen Erfolges der ersten beiden Veranstaltungen in 2018 und 2019 bereits landesweit Nachahmer gefunden hat. Nils Wigginghaus hatte bekanntlich die Idee der Vesperkirche in Süddeutschland kennengelernt. Schnell fand er Mitstreiter in Gütersloh – allen voran Pfarrer Stefan Salzmann. Gleich die erste Vesperkirche im Januar/Februar 2018 begeisterte die Gütersloher, vereint dieses Format – das sich nicht als rein kirchliches und schon gar nicht als konfessionsgebundenes Projekt versteht – doch karitative, kirchliche, kulturelle, menschliche und kommunikative Bedürfnisse und Angebote wie kein anderes. Vor allem macht sie den Kirchenraum zu einem Ort des befreiten, entstaubten, praktischen Christentums. Die Menschen spüren das, es macht Bedürftige, Gäste und Helfer ein Stück weit glücklich.Das Format der Vesperkirche bleibt unverändert, aber es entwickelt sich weiter. So gibt es nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wieder zwei zusätzliche Abendvespern, die der Wertkreis organisiert: An den Donnerstagen 30. Januar und 6. Februar können Berufstätige beziehungsweise Menschen, die mittags verhindert sind, die Vesperkirche von 18.30 bis 19.45 Uhr besuchen. Neben den bekannten Standards – dem Eröffnungs- und Schlussgottesdienst am Sonntag, den Beratungsangeboten, der Musik (Musikschule für den Kreis Gütersloh und der Schule für Musik und Kunst) und der Kleinkunst sowie den spirituellen Impulsen wie Andachten und kurzen Gebeten – gibt es auch ein kulturelles Angebot mit Abendveranstaltungen. Es wird bei dieser dritten Auflage der Vesperkirche ausgeweitet. Insgesamt sind sechs Konzertabende und Kinovorführungen geplant. Fest steht bereits, dass die Sazerac Swingers und die Weltmusikgruppe Pronto Mulino auftreten werden.Die Vesperkirche lebt von den freiwilligen Helfern. Sie können sich über ein Anmeldeportal anmelden. Als Einzelperson kann man sich für drei unterschiedliche Tage registrieren, als Gruppe nur für einen bestimmten Tag. In dem Portal kann der Anmelder sehen, für welche Tage noch freiwillige Helfer gesucht werden – manche sind bereits komplett vergeben. Wer einen Link in der Bestätigungs-Mail klickt, ist registriert. Erreichbar ist das Anmeldungsportal über die Internetseite. ˜ www.vesperkirche-guetersloh.de





Foto: Vesperkirche