Symphonie aus dem Glockenturm

Es ist Samstagabend, 19 Uhr, und ein wenig stiller als üblich auf dem Berliner Platz. Das Bühnenprogramm legt eine Pause ein, und die Musik der Stände auf dem Weihnachtsmarkt kommt jetzt leiser als gewohnt daher. Es ist die Zeit, in der so manche Besucher gespannt ihre Köpfe in Richtung Kirchturmspitze heben. Sie wissen, was jetzt geschieht. Dort oben ertönt eine Glocke und bald noch eine, bis es irgendwann alle drei sind, die auf eine ganz besondere Art geläutet werden. In langsamem Tempo schwillt ihr Ton unaufhörlich an, die Tempi werden schneller und enden in einem gewaltigen Wirbel.



Text: Birgit Compin

Fotos: Antoine Jerji



Es ist der erste Satz des Nachtsang-Geläuts, diesem weltweit einzigartigen Glockengeläut, jedes Mal entstanden aus purer Fuß- und Handarbeit. In jedem Jahr ertönt es in der Zeit vom 31. November bis Ende Februar im Turm der Martin- Luther-Kirche und schallt dann weit hinaus über die Stadt.



Doch wer und was verbirgt sich hinter diesem einzigartigen Geläut, das es derzeit so nur hier zu hören gibt? „Es ist das mit Abstand älteste Kulturgut Güterslohs und womöglich eines der ältesten Kulturgüter in Deutschland – und vermutlich sogar in Europa“, sagt Dr. Barbara Rohden. Die heutige Rentnerin war lange Jahre Ärztin in einem Bielefelder Krankenhaus. Ich habe mich mit ihr und Lenka Lyakine, Teamleiterin des AWO Pflegedienstes, getroffen. Die beiden sind die derzeit einzigen und ehrenamtlichen Glöcknerinnen dieser ganz besonderen Spielart. Ihr „Instrument“ sind die drei Glocken hoch oben im Turm der Kirche am Berliner Platz. Beide nehmen mich mit hinauf in den Glockenturm. Später erzählen sie mir in der warmen Kirche von der Historie des Spiels, seinem Ablauf und was sie selbst dazu bewogen hat, bei teils eisigem Wind und schlechtem Wetter Samstag für Samstag mit den Glocken immer den richtigen Ton hoch über der Stadt zu treffen.



Uraltes Brauchtum

Bis ins Jahr 1790 hinein lässt sich das Nachtsang-Geläut in den Chroniken der Evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt zurückverfolgen. „Aber es muss schon viel früher geläutet worden sein“, so Barbara Rohden. Auch in weiten Teilen des Osnabrücker und des Ravensberger Landes war es damals zu hören. Doch sein Entstehen liegt viel weiter zurück, und es ranken sich zwei Legenden um das einzigartige Glockenspiel.

Beide berichten, dass sich um das Jahr 1100 herum der damalige Bischof von Osnabrück, dessen Bistum bis an die Nordseeküste reichte und zu dem im Süden auch Gütersloh zählte, im Dunkel der Nacht verirrte. Nur einem aus der Ferne klingenden Glockenspiel verdankte er vermutlich sein Leben, indem er den Tönen folgte und ein Kloster erreichte. Zum Dank, so erzählt die eine Sage, habe er für seine Rettung die Order ausgegeben, dass im „ganzen Osnabrücker Lande“ samstags vor Allerheiligen bis Lichtmess die Glocken läuten sollten. In der anderen Erzählung handelte es sich um ein Geläut, das ein Glöckner aus den Niederlanden als Küstengeläut zur Rettung Schiffbrüchiger anstimmte, zur Orientierung heimkehrender Fischer oder als Dankgeläut für die Geretteten. Auch in dieser Version wurde aus Dankbarkeit des Bischofs das Geläut „zur ewigen Benutzung für das dunkle Vierteljahr“ angeordnet.



Vom Sieg des Guten über das Böse

„Der ursprüngliche Sinn des Geläuts, Menschen während der dunklen Jahreszeit heimzuleiten oder zu retten, ist heute einem tieferen christlichen Sinn gewichen“, erklärt Lenka Lyakine. „Ich glaube, dass es gerade in unseren Tagen auch als Zeichen der Zuversicht zu deuten ist.“ Letztendlich gehe es dabei um den Sieg des Lichts über das Dunkel – man könnte also auch sagen, des Guten über das Böse. „Genau das gibt die Abfolge des Geläutes wieder. Ich vergleiche das immer mit einer Sonate oder einer Symphonie“, ergänzt Barbara Rohden. Insgesamt besteht es aus sechs Teilen, die verschiedene Themen mit eigenem Charakter beinhalten und zu einer Harmonie des Dreiklangs führen. Die Wirkung selbst liegt im Rhythmus und der Exaktheit der Glocken-Anschläge, die per Trittbretter und Strick angeschlagen werden.



Spiel mit Händen und Füßen

„Dazu treffen wir uns ungefähr 20 Minuten vor dem eigentlichen Beginn“, erklärt Lenka Lyakine. Als erstes schaltet sie in der Kirche die Automatik ab, die das übliche Geläut steuert. Dann geht es mehr als 60 Meter hoch hinauf, über immer enger und steiler werdende Stiegen und Treppen in die kälter werdende Nacht. Hoch oben im Turm angekommen, werden die Glocken von ihren üblichen Befestigungen gelöst und stattdessen die nötigen Seile für die folgende Hand- und Fußarbeit angelegt. Obwohl die Winterabende besonders in dieser luftigen Höhe sehr kalt sind, ist das folgende Spiel der beiden Glöcknerinnen eher schweißtreibend: „Das ist eine sehr anstrengende Tätigkeit, die wir hier 45 Minuten lang ausüben und durchaus mit intensivem Sport zu vergleichen“, sagt Lenka Lyakine. „Ich würde sagen, bei minus zehn Grad fühlen wir uns am wohlsten, dann klingen die Glocken am schönsten – und wir kommen nicht mehr so ins Schwitzen“, lacht Barbara Rohden.



Alles nach mündlicher Überlieferung

Pünktlich um 19 Uhr haben beide Frauen die Fenster des Turmes geöffnet, die Ohrenschützer aufgesetzt und ihre Position auf der engen Plattform eingenommen. Zwischen ihnen wartet das „Instrument“ mit der großen C-Glocke im Mittelpunkt und den beiden kleineren E- und G-Glocken drum herum. Die Glöcknerinnen beginnen mit dem ersten, ruhigen Teil der sechs Themen. Doch wer nun denkt, dass es hierzu Noten gibt oder andere verbriefte Vorgaben, die man ablesen könnte, der irrt. „Das gesamte Spiel wurde seit Beginn nur mündlich, akustisch und durch Zuschauen weitergegeben. Es gibt keine Aufzeichnungen“, erklärt Barbara Rohden. „Ich gehe sogar davon aus, dass die unterschiedlichen Küster in den verschiedenen Generationen sicherlich jeweils ihren ganz eigenen Stil mit eingebracht und auch weitergegeben haben.“ Genauso wie diese beiden hier, die gerade den ersten Teil mit einem gewaltigen Wirbel beendet haben.



Am Ende volles Geläut

Das zweite Thema ist das sogenannte Bußgeläut. Die große und kleine Seitenglocke werden jetzt in sehr verschiedenen Rhythmen abwechselnd per Trittbrett und Seil angeschlagen, die große Glocke schwingt völlig frei. Das dritte Thema ist das Beier-Geläut, das zum Abschluss in einem mächtigen Glockenwirbel gipfelt und damit den Sieg des Lichtes über das Böse verkündet. Dabei schwingt die kleine Glocke seitlich, die große und die mittlere Glocke werden über Strick und Trittbrett angeschlagen. Der vierte Teil vereint alle Glocken miteinander, und ihr Spiel wird melodiös, bevor im fünften Teil alle Glocken per Seil und Trittbrett angeschlagen werden und ein riesiger Glockenwirbel entsteht.

Das war’s – die 45 Minuten sind vorbei. „Normalerweise enden wir mit diesem Teil. Nur in der Weihnachtsnacht des 1. Weihnachtstages, vor der Uchte und Silvester, kurz vor Mitternacht, geht das Beier-Geläut in den sechsten Teil über“, sagt Barbara Rhoden. Es endet mit einem gewaltigen Triller der beiden kleineren Glocken und der freischwingenden großen Glocke. Ganz zum Schluss endet der Nachtsang mit einem Festgeläut oder auch dem „vollen Geläut“, bei dem alle drei Glocken frei schwingen.



Viel Kraft, Zeit und Engagement

Das Spiel der beiden Frauen ist beeindruckend. Behände und routiniert treten sie das Brett, schlagen die Glocken mithilfe des Seils, wechseln den Rhythmus und die daraus resultierende Melodie sowieso. So außergewöhnlich und beeindruckend es auch ist – wer das Nachtsang-Geläut wöchentlich in den Wintermonaten spielt, braucht neben der Kraft auch jede Menge Zeit und ganz viel Engagement. Wie kommt man also darauf, Glöckner des Nachtsang-Geläuts zu werden, frage ich. „Ich habe es bereits als Kind gehört, und meine Großmutter gefragt, was das ist“, sagt Barbara Rohden. Schon damals erkannte sie, dass dieses Geläut völlig anders ist als alles, was normalerweise von den Kirchenglocken zu hören ist. Später dann, 1971, ging sie mit den damaligen Glöcknern in den Glockenturm. „Ich habe mir das eine zeitlang angeschaut und wollte es unbedingt lernen.“ Lenka Lyakine war fasziniert von den Erzählungen ihres früheren Kollegen Marcus Bütteröwe, der hier jahrelang als Glöckner tätig war und im vergangenen Jahr plötzlich verstarb. Seit 2007 ist sie nun schon dabei, mit dem Spiel angefangen hatte sie 2010. „Früher sagten die Küster, dass man sehr viel Zeit mit dem Zuschauen und Hören verbringen solle, bevor man selbst spielen darf“, sagt Barbara Rohden. Da konnten schon mal Jahre ins Land gehen. Denn das Problem ist klar: Man kann das Nachtsang-Geläut nur zu den bestimmten Terminen anstimmen, jede Probe wäre über die gesamte Stadt hinweg hörbar – und somit nicht machbar. „Heute sehen wir das anders und entspannter“, sagt Lenka Lyakine. „Wer mitmachen möchte, schaut sich unsere Arbeit so lange an, bis er meint, es Stück für Stück selbst versuchen zu können.“ So wie derzeit die vier neuen „Azubis“.



Zur Nachahmung empfohlen

Zwei Glöckner, so sagen beide, sind auch mindestens erforderlich, um das Nacht-

sang-Geläut weiterhin spielen zu können. Doch wenn eine von ihnen ausfällt, wird es noch schwieriger: „Im vergangenen Jahr waren wir beide krank, und das Geläut musste einmal ganz ausfallen.“ Jetzt freuen sie sich, dass bald schon die „Neuen“ tatkräftig mitspielen können und sie vielleicht einmal in naher Zukunft eine Art Plan machen, wer an welchem winterlichen Wochenende spielt und wer auch mal frei haben darf – denn das ist im Moment für beide Frauen noch völlig ausgeschlossen. Auch deshalb sind die unermüdlichen Glöcknerinnen der Martin Luther Kirche dankbar, dass sie heute wieder Menschen um sich versammeln können, die ihr Spiel erlernen wollen. Doch es dürfen ruhig noch viel mehr werden, sagen die beiden. Erlernen könne das Nachsang-Geläut sicherlich jeder, der oder die über ein gewisses Taktgefühl verfügt. Doch wichtig sei auch, Geduld mitzubringen und den Willen, dabeizubleiben, weil es einfach eine sehr lange Zeit braucht, bis man es kann. „Wer sich unsere Arbeit einmal anschauen möchte, ist herzlich willkommen“, sagen sie. Eine Voranmeldung genüge, denn ihr Arbeitsplatz ist nun mal begrenzt. „Wir sind wirklich glücklich, dass sich mittlerweile wieder Ehrenamtliche wie die vier ‚Azubis’ finden, die sich für unser Spiel interessieren.“ Es wäre ja auch zu schade, wenn etwas so Einmaliges aussterben würde, weil niemand mehr weiß, wie die Glocken für das außergewöhnliche Nachtsang-Geläut zu betätigen sind.





Bild 1: Sie sind die Glöcknerinnen des Nachtsang-Geläuts und stimmen seit November Samstag für Samstag diese einmalige „Symphonie“ an, die so nur in Gütersloh zu

hören ist: (v.l.) Dr. Barbara Rohden und Lenka Lyakine.

Bild 2: Mehr als 60 Meter über dem Berliner Platz: ein Blick von der Turmspitze tief hinunter in den Glockenturm.