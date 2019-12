Stadtgespräch: Quo vadis, Stadtsportverband?

Gütersloh ist nicht die einzige Stadt in NRW, in der es erheblichen Streit um die Förderanträge zum Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ geht. Mit dem Rücktritt der langjährigen erfolgreichen Vorsitzenden des Stadtsportverbands Gabi Neumann und dem Teilrückzug des Leiters Fachbereich Sport bei der Stadt Gütersloh Wilhelm Kottmann eskalierte der Konflikt – die Lokalzeitungen berichteten ausführlich. GT-INFO sprach mit den SSV-Vorständlern Dariusz Jakubowski (2. Vorsitzender

und Geschäftsführer, zurzeit Interimsvorsitzender), Sabine Röhrs, Christian Lindert und Andreas Wendlandt über die Gründe für ihre Entscheidung, die Förderanträge neu zu bearbeiten.



Interview: Heiner Wichelmann und Markus Corsmeyer

Fotos: Antoine Jerji



Der Vorstand des Stadtsportverbandes hatte in seiner außerordentlichen Sitzung am 1. Dezember seinen alten Beschluss zur Verteilung der Fördergelder aus dem Landesprogramm Moderne Sportstätten 2022 gekippt, woraufhin die 1. Vorsitzende Gabi Neumann von ihrem Posten zurücktrat. Wie kam es zu dem Beschluss des Vorstandes?

Dariusz Jakubowski: Wir wollten neu priorisieren, weil inzwischen vier weitere Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Förderanträge gestellt hatten und weil wir Bedarf sahen, die Förderanträge nach den Kriterien, die auf einer Regionalkonferenz des Landessportbundes am 10. Oktober in Bielefeld vorgestellt worden waren, neu zu bewerten und zu gewichten.



Gilt das auch für alle anderen Förderanträge, die bisher eingereicht wurden?

Dariusz Jakubowski: Nein. Die am 10. September vom SSV-Vorstand unterstützten Förderanträge von fünf Vereinen verbleiben in der Empfehlungsliste, die letztlich mit ihren prozentualen Förderquoten der Stadt Gütersloh zum Benehmen mit Fristsetzung vorgelegt und dann dem Landessportbund zur Empfehlung zugestellt werden. Wir haben aber zunächst den sechsten Verein, den FC Gütersloh, aus der Liste herausgenommen, was keinesfalls bedeutet, dass wir den FCG nicht auch bei seinem Vorhaben, ein Begegnungszentrum neben der Haupttribüne des Heidewaldstadions zu bauen, unterstützen wollen. Natürlich soll er am Sportstättenprogramm partizipieren.



Warum wollen Sie den Förderantrag vom FC Gütersloh neu bewerten?

Dariusz Jakubowski: Immerhin geht es hier um 650.654 Euro von insgesamt 1.326 Millionen Euro, die dem Gütersloher Sport aus dem 300-Millionen-Euro-Sonderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes zur Verfügung gestellt werden sollen. Diese 1.36 Millionen ergeben sich aus dem Fünffachen der Sportpauschale, die jede Gemeinde, gemessen nach ihrer Einwohnerzahl, jährlich zugeteilt bekommt. Ein solches Programm gab es übrigens bisher noch nicht, das ist das erste Mal, dass wir uns damit auseinandersetzen. Zu Ihrer Frage: Wir wollen eine gleichmäßige prozentuale Förderung aller vier zusätzlichen Anträge, die seit dem 10. September hereingekommen sind, gewährleisten. Die prozentuale Beteiligung am Gesamtvolumen des Fördergeldes ist bei den vier zusätzlichen Vereinen allerdings so gering, dass wir deshalb beschlossen haben, den großen FCG-Posten herauszunehmen, um dann zu sehen, wie wir das verteilen. Wir werden noch bis Ende dieser Woche, also bis zum 15. Dezember, die Anträge prüfen, um dann im Benehmen mit der Stadt dem Landessportbund eine endgültige Empfehlung vorzulegen.



Mit dem Ergebnis, dass dem FC Gütersloh deutlich weniger an Fördergeldern zugestanden wird, als bisher angenommen?

Christian Lindert: Das weiß ich nicht. Stand heute wissen wir ja nicht mal, ob die neuen Anträge überhaupt förderungsfähig sind oder nicht. Das ist alles im Dialog mit der Stadt Gütersloh noch in der Prüfung.



Wieviel von einem Förderantrag wird denn tatsächlich letztlich gefördert?

Christian Lindert: Die Höchstfördersumme ist 90 Prozent, die minimale Fördersumme ist 50 Prozent. Dazwischen können wir uns bewegen. Wir haben beschlossen, den Gütersloher Vereinen mit geringem Antragsvolumen einen Fördersatz von durchschnittlich 70 Prozent zu gewähren. Vereine mit höherem Antragsvolumen bekommen einen geringeren durchschnittlichen prozentualen Fördersatz.



Das kann vor Ort der Stadtsportverband eigenständig festlegen?

Dariusz Jakubowski: Es ist das ausdrückliche Ziel der Staatskanzlei und des Landessportbundes, die Sportverbände in den Städten und Gemeinden autarker zu machen, sie zu stärken. Deswegen obliegt es ihnen, über die prozentuale Verteilung der Fördergelder nach eigenen Kriterien zu bestimmen. Bedingung ist dabei das Einvernehmen mit der Stadt beziehungsweise der Gemeinde. Wir regeln das hier in Gütersloh über den Dialog mit dem Sportamt und letztlich über das Einverständnis des Sportausschusses. Die Empfehlung an die Staatskanzlei obliegt nur dem Stadtsportverband Gütersloh.



Werden dem SSV die Anträge direkt zur Bearbeitung zugeschickt?

Dariusz Jakubowski: Nein! Die Vereine müssen ihre Förderanträge online in ein Förderportal des Landessportbundes stellen. Der Geschäftsführer des Kreissportbundes, Peter Hatschbach, beziehungsweise der Landessportbund, hatten uns erst am 22. November endgültig mit einer KSB-LSB-Kennung den Zugang zu diesem Förderportal ermöglicht, nachdem wir am 18. November eine entsprechende Datenschutzerklärung unterzeichnet hatten. Seitdem können wir uns die Anträge genauer anschauen – auch den des FC Gütersloh, der offensichtlich alle Kriterien erfüllt und auch als erster eingestellt worden war. Wir wussten vor dem 22. November nicht im Detail, welcher Verein welche Anträge gestellt hat. Allerdings hatte uns Wilhelm Kottmann als Leiter des Sportamtes der Stadt Gütersloh die Förderanträge am 3. September in der Vorstandssitzung zur Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlung, die am 10. September stattfand, in der Summe vorgelegt. Er gab uns dabei Empfehlungen, wie wir vorzugehen hätten. Wir hatten dann eine Woche Zeit zur Beratung. Das ist aus heutiger Sicht viel zu kurz gewesen. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes Gütersloh am 10. September 2019 setzten wir uns noch einmal mit Herrn Kottmann zusammen, um eine Empfehlung für die vorliegenden Anträge nach dem Sportstättenprogramm 2022 auszusprechen. Heute fragen wir uns: Warum gab es diese Eile, warum musste der SSV zwischen dem 3. und dem 10. September eine Priorisierung vornehmen, wenn doch der Sportausschuss erst im Dezember tagen sollte und bis dahin noch Anträge möglich waren? In der Zeit hätten wir uns besser vorbereiten können. Fünf Anträge lagen in Papierform vor, ein Antrag wurde nur mit Summen benannt – es war der Antrag mit dem höchsten Antragsvolumen.



Gab es denn in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse?

Sabine Röhrs: Dazu möchte ich etwas sagen. Ich hatte als Vereinsvorsitzende des Gütersloher Turnvereins bereits am 10. Juni auf Empfehlung von Herrn Kottmann einen zunächst formlosen Antrag gestellt, den ich nun ausführlicher und mit allen Begründungen erarbeiten wollte. Dafür bin ich am 10. Oktober zur Bielefelder Regionalkonferenz der Staatskanzlei und des Landessportbundes gefahren. Dort wurden zunächst die Ziele des Programms „Moderne Sportstätten 2022“ vorgestellt: Das sind die Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung und Sanierung von Sportstätten mit den Schwerpunkten energetische und digitale Modernisierung, Geschlechtergerechtigkeit, Barrierefreiheit und Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen. Ich wollte mich informieren, welche Baumaßnahmen gefördert werden, wie das Antragsverfahren abläuft und anderes mehr. Das Ergebnis war, dass mir dort erst persönlich klar wurde, wie man über Anträge entscheiden sollte, was dabei zu berücksichtigen ist.



Was waren die Punkte genau?

Sabine Röhrs: Es geht um die gerechte Mittelverteilung für die Vereine, die es nötig haben und dass sich ein Stadtsportverband grundsätzlich Gedanken machen sollte über die Kriterien der Vergabe. Das können zum Beispiel Themen wie Integration, Jugendarbeit, Führung des Vereins, Mitgliederzahl, Alter des Vereins und mehr sein. Was mir bis dahin auch nicht klar war: Es gibt kein Windhundverfahren, es ist also nicht entscheidend, wie schnell die Vereine ihre Anträge stellen.

Dariusz Jakubowski: Das ganze Programm des Landes läuft bis zum 31. Dezember 2022, und Anträge können bis zum 1. Januar 2022 in das Portal des LSB NRW eingegeben werden und – wenn möglich – dem Stadtsportverband ebenfalls vorgelegt werden. Warum die Dringlichkeit? Wir verstehen das nicht.

Sabine Röhrs: Es wurde auch über verschiedene Zeitzonen gesprochen, wenn zum Beispiel zu wenig Anträge vorliegen. Der Kreissportbund hatte seine Zeitzone bis zum Januar gelegt, wir aber hatten schon am 10. September entschieden. Bei dieser Regionalkonferenz meldeten sich auch Gütersloher Vereinsvertreter mit ihren Fragen und erfuhren zum Beispiel, dass sie förderfähig waren, was sie vorher nicht wussten. Es war ihnen vorher mitgeteilt worden, dass bestimmte Maßnahmen nicht förderfähig seien. Sie hatten also einen anderen Wissensstand. Wir mussten die Situation meiner Meinung nach neu bewerten.



Wie ging es dann weiter?

Dariusz Jakubowski: Am 18. November holte sich der Hauptausschuss des Kreissportbundes ein Meinungsbild von allen Stadt- und Gemeindesportverbänden aus dem Kreis Gütersloh. An dieser Sitzung nahmen auch wir teil. Sabine Röhrs wünschte, dass der Kreissportbund uns bei der Behandlung der Förderanträge berät. Das lehnte Gabi Neumann allerdings ab. Sie verwies auf die intensive Zusammenarbeit mit dem Gütersloher Sportamt.



Es kam dann zum Rücktritt von Gabi Neumann, als der Vorstand des SSV am

1. Dezember in einer außerordentlichen Sitzung die teilweise Annulierung ihres

Beschlusses vom 10. September beschloss.

Dariusz Jakubowski: Wir haben da, unmittelbar vor der Sportausschusssitzung, die Notbremse gezogen. Es gab neue Informationen, da ist es legitim, neu zu handeln. Es ist doch gang und gäbe, dass zum Beispiel auch die Stadtverwaltung kurzfristig vor einer Sitzung etwas wieder zurückzieht, aufgrund neuer Entwicklungen. Wir erarbeiteten einen Kompromiss, den auch Gabi Neumann mittragen sollte, weil wir sie unbedingt als 1. Vorsitzende behalten wollten: dass also, mit Ausnahme des FC Gütersloh, alle am 10. September unterstützten Förderanträge auf der Förderliste bleiben. Das betrifft die Vereine Schützenverein Niehorst, Post SV, TC 71, Tauchsportclub und SVA. Außerdem soll sowohl der Förderantrag des FC Gütersloh wie auch die vier noch nach beziehungsweise vor dem 10. September eingereichten Förderanträge vom Schützenverein Kattenstroth, der Gütersloher Schützengesellschaft, GTV und GTC Rot-Weiß neu priorisiert werden. Das haben wir bei einer Enthaltung – meiner eigenen, weil ich Vorstand des Post SV bin – und einer Nein-Stimme mit bestem Wissen und Gewissen so entschieden. Unsere Intention war der Zusammenhalt des SSV und die Gesichtswahrung von Gabi Neumann. Leider ließ sie sich von ihrem Rücktritt nicht mehr abbringen.



Der Sportausschussvorsitzende Gerhard Feldhans kritisierte das heftig. Er sagte, der SSV-Vorstand wollte die Stadt zur Marionette machen.

Andreas Wendlandt: Wir waren bei der Sitzung alle auf der Zuschauerbühne. Das war unverschämt, und ich habe mich nach der Sitzung beim Beigeordneten Henning Matthes darüber beschwert, dass die Stadtverwaltung dies so durchgehen ließ. Die Nein-Stimme zu unserem Vorstandsbeschluss kam übrigens von mir. Grund: Ich wollte Wilhelm Kottmann nicht vor den Kopf stoßen und Gabi Neumann nicht verlieren. Leider hat dann Wilhelm Kottmann drei Tage nach dem Rücktritt von Gabi Neumann angekündigt, in Sachen Förderanträge zum Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2020“ nicht mehr mit dem SSV zusammenarbeiten zu wollen. Dariusz Jakubowski und ich haben vergeblich versucht, dass er diese Entscheidung zurücknimmt.



Da ist jetzt viel Porzellan zerbrochen worden. Haben Sie vielleicht Ihre Hausaufgaben als Vorstand nicht gemacht? Hätten Sie nicht klarer nach Parametern und Kriterien für ihre Förderentscheidungen am 10. September fragen müssen?

Sabine Röhrs: Wir sind beraten worden, den Abstimmungsbeschluss so vorzunehmen und haben es dann gemacht. Aus unserer Sicht und mit heutigem Wissen haben wir am 10. September nicht richtig gehandelt.



Haben Sie in der Kommunikationsarbeit im Nachhinein einen Fehler gemacht?

Andreas Wendlandt: Als Stadtsportverband sind wir seit 100 Jahren immer im Dialog mit der Stadt. Wir sind aber keine PR-Experten.



Wie ist Ihr Verhältnis zum FC Gütersloh?

Dariusz Jakubowski: Das ist ganz entspannt. Ich hatte ein angenehmes Gespräch mit dem Vorsitzenden Hans-Hermann Kirschner. Herr Kirschner hat uns auch einen sehr netten Brief geschrieben. Der FCG hat überhaupt keinen Druck aufgebaut. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht und einfach den besten Förderantrag gestellt. Fragen Sie sie selber, wie die das hingekriegt haben.



Ist der SSV-Vorstand jetzt im Krisenmodus?

Dariusz Jakubowski: Wir haben keine Krise. Wir können zunächst auch mit dem jetzigen Vorstand weiterarbeiten. An diesem Donnerstag haben wir zur Infoveranstaltung mit Herrn Kottmann, Bürgermeister Schulz und Herrn Matthes und den Vertretern aller SSV-Vereine eingeladen, um unsere Sicht der Dinge darzulegen und zu diskutieren.



Herr Jakubowski, stehen Sie als Nachfolger für Gabi Neumann zur Verfügung, werden Sie kandidieren?

Dariusz Jakubowski: Nein, ich habe keine Aktien darin. Ich werde nicht kandidieren. Wenn man mich fragen würde, stehe ich bereit, aber eine Kampfkandidatur schließe ich kategorisch aus. Wir brauchen im Gütersloher Sport Einheitlichkeit, Einigkeit und eine gute Basis für Dialog und Fairness mit allen Akteuren in unserer wunderbaren Stadt. Dafür stehe ich persönlich seit 42 Jahren im Gütersloher Vereinssport. Es sollen alle Sportvereine bei diesem tollen Förderprogramm gleichberechtigt partizipieren können – das ist für den Vorstand des Stadtsportverbandes Gütersloh eine Herzensangelegenheit und unser primäres Kernanliegen.