Anzeige: Sekretär in Vollzeit (m/w/d)

Ab sofort:



Wir sind …

GT-Solar GmbH bietet mehr als nur einen Arbeitsplatz! Wir sind eines der führenden Unternehmen in der Photovoltaikbranche in unserer Region und suchen zum nächstmöglichen Termin Verstärkung. Starten Sie mit uns in die solare Zukunft! Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit guter Bezahlung, vielen Zusatzleistungen sowie berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem erfahrenen Team.



Wir bieten …

Ein Beschäftigung in einem modernen, zukunftsorientierten Unternehmen mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Es wartet ein abwechslungsreicher Aufgabenbereich in einem vielfältigen Arbeitsumfeld auf Sie.

Eine angemessene Vergütung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld gehört bei uns selbstverständlich dazu.



Wir suchen …

Sekretär (m/w/d) mit einer abgeschlossenen Ausbildung in einem Büro- oder Verwaltungsberuf oder in einem kaufmännischen Beruf. Einen guten Umgang mit MS-Office und ERP-Systemen setzen wir voraus. Gute Organisationsfähigkeit in Verbindung mit einer planvollen und zielgerichteten Aufgabenerledigung gehört genauso zu Ihrem Profil wie Teamfähigkeit und Flexibilität. Sie übernehmen alle in einem Sekretariat anfallenden Tätigkeiten, wie die Erledigung des Schriftverkehrs und das Führen der Ablagesysteme. Sie sind Ansprechperson für interne und externe Anfragen und arbeiten auch in der Telefonzentrale mit.

Bewerbungen bitte an:

GT-Solar GmbH, Frank RohlandNikolaus Otto Straße 18, 33335 GüterslohTelefon: 05241 50511-12E-Mail: frank.rohland@gt-solar.de