Ab sofort:GT-Solar GmbH bietet mehr als nur einen Arbeitsplatz! Wir sind eines der führenden Unternehmen in der Photovoltaikbranche in unserer Region und suchen zum nächstmöglichen Termin Verstärkung.Einen sicheren Arbeitsplatz mit unbefristetem Vertrag, betrieblicher Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen an einem attraktiven Standort: Hier warten ein kostenfreier Parkplatz und eine gute Anbindung an Bus und Bahn. Wir bieten Firmenwagen, Jobrad oder eine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. Die abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sehr erfahrenen Team bietet auch flexible Arbeitszeit an: Komme und gehe mal später, mal früher – je nach Bedarf (Gleitzeit). Kurze Kommunikationswege sind hier Programm und die Duz-Kultur vom Praktikanten bis zum CEO gehören für uns dazu. Auch für die Verpflegung ist hier gesorgt, mit kostenlosen Kaffeespezialitäten und Wasser. Wir möchten unsere Erfolge mit Dir teilen: Feiere mit uns im Sommer wie im Winter auf einem der zahlreichen Mitarbeiter-Events!Versierten Mitarbeiter (m/w/d) mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Bereich Industrie oder Großhandel, zum Beispiel Groß- und Außenhandelskaufmann, gerne auch mit einer Weiterbildung im Bereich Einkauf und Materialwirtschaft. Wir erwarten praktische Kenntnisse im Einkauf von technischen Produkten, eine routinierte Anwendung von ERP-Systemen und MS Office sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse.Zu den täglichen Aufgaben gehören die Analyse der Beschaffungsmärkte, die Durchführung von Preis- und Wertanalysen sowie die Bewertung der nationalen und internationalen Lieferanten, zum Beispiel im Hinblick auf Lieferzuverlässigkeit. Der Aufbau und die Betreuung von Lieferanten gehört genauso zum Tagesgeschäft wie die Verhandlung und Nachverhandlung mit Lieferanten und der Abschluss von Verträgen.Uns ist egal wer Du heute bist! Uns ist wichtig, wer Du morgen sein kannst! Das gefällt Dir? Dann bewerbe Dich jetzt und sichere Dir jetzt Deinen Top-Job!GT-Solar GmbH, Frank RohlandNikolaus Otto Straße 18, 33335 GüterslohTelefon: 05241 50511-12E-Mail: frank.rohland@gt-solar.de