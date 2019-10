Anzeige: Servicefachkraft Vollzeit/Teilzeit (m/w/d); Koch Vollzeit/Teilzeit (m/w/d); Aushilfe im Service (m/w/d)

Bewerbungen bitte an:

Einen Restaurantfachmann in Vollzeit oder Teilzeit (m/w/d) und einen ausgebildeten Koch, ebenfalls in Vollzeit oder Teilzeit (m/w/d). Kurzfristig suchen wir ebenfalls eine Aushilfe im Service (m/w/d) in geringfügiger Beschäftigung.Geregelte Arbeitszeiten in der Gastronomie, übertarifliche Bezahlung bis insgesamt 169 Stunden pro Monat, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld laut Manteltarifvertrag.Gütersloher Brauhaus, Ann-Kristin KarenfortUnter den Ulmen 933330 GüterslohTelefon: 05241 25166E-Mail: ak.karenfort@guetersloher-brauhaus.de