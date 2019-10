Anzeige: Physiotherapeut in Teilzeit (m/w/d)

Bewerbungen bitte an:

Physiotherapeut in Teilzeit (m/w/d), gerne mit einer Bobath-, Vojta-, PNF-Zusatzausbildung und/oder Manueller Lymphdrainage.Ein freundliches Arbeitsumfeld, moderne Therapieräume für Physiotherapie und Krankengymnastik sowie eine hochwertige Ausstattung mit modernen Geräten. Unser Team besteht aus qualifiziertem und erfahrenem Fachpersonal in den Bereichen Manuelle Therapie, Sport-Physiotherapie, Lymphdrainage und KG-Gerät.Physiotherapie Praxis ObbelodeMeike DörnerNiehorster Straße 5133334 GüterslohTelefon: 05241 68000oder E-Mail an: fit@meike-obbelode.de