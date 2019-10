Anzeige: Pflegefachkraft für Ambulanten Dienst (m/w/d)

Bewerbungen bitte an:

Daheim e.V. ist heute mit rund 700 Mitarbeiter/innen und 30 Auszubildenden einer der richtungsweisenden Anbieter in der Pflege und Betreuung im Kreis Gütersloh. Dabei verfolgen wir stets den Ansatz „ambulant vor stationär“. Großes im Kleinen wollen, war schon immer unser Anspruch und es funktioniert auch in der Umsetzung! Wir von Daheim werden immer mehr, von Jahr zu Jahr wachsen wir in allen Bereichen. Mit Ambulanter Pflege in der Nachbarschaft, neuen Häusern für Hausgemeinschaften und Tagespflegen, Kurzzeitpflege und Ambulanter Wohnbetreuung vor Ort, wo sie gebraucht werden. Man kennt sich und lernt hier schnell einander zu schätzen.Wir bieten leistungsgerechte Vergütung und betriebliche Altersvorsorge, individuelle Gesundheitsvorsorge (z.B. Zuschuss zum Fitness-Studio),Bike-Leasing, sowie attraktive Fort- und Weiterbildungen. Du arbeitest mit Menschen, die viel Wert auf Verlässlichkeit und Respekt legen – in jeder Hinsicht! Bei uns gibt es viele Chancen für Pflegeprofis. Natürlich müssen wir vorher herausfinden, wohin der gemeinsame Weg uns führt. Gegenseitiges Vertrauen ist hierbei absolute Voraussetzung und ein persönliches Gespräch der erste Schritt aufeinander zu.Für unseren Ambulanten Pflegedienst in Gütersloh suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine Pflegefachkraft, gerne auch mit Vorkenntnissen im Arbeitsfeld Psychiatrie/Gerontopsychiatrie, in Voll- oder Teilzeit. Du hast noch nicht die berufliche Liebe Deines Lebens gefunden und bist noch auf der Suche? Bei uns steht der Sympathiefaktor sehr hoch im Kurs und er ist uns wichtig, zusammen mit all Deinen Fähigkeiten und der hohen Motivation, die Du mitbringst.Daheim e. V.Marlene KuhlmannDammstraße 69, 33332 GüterslohTelefon: 05241 70 9400 oder perE-Mail: bewerbung@verein-daheim.de www.verein-daheim.de