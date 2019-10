Anzeige: Florist in Teilzeit (m/w/d)

Bewerbungen bitte an:

Wir fertigen für unsere Kunden floristische Werkstücke – vom Blumenstrauß über vielfältige Blumenarrangements bis zum Trauerschmuck an und liefern Bestellungen innerhalb Gütersloh und Umgebung aus. Für die verschiedensten Anlässe und Jahreszeiten gestalten wir mit unserem Team kreative und individuelle Tischdekorationen.Einen Floristen (m/w/d) mit abgeschlossener Berufsausbildung in Teilzeit (15 – 30 Wochenstunden) zur Verstärkung unseres Teams. Wer kreativ ist, gerne im Team arbeitet und Spaß an Innovationen hat, sollte sich gerne bei uns bewerben, denn die Zukunft startet jetzt!blumen graweCornelius GraweHerzebrocker Straße 210, 33334 GüterslohTel.: 05241 24731 oder E-Mail:www.blumen-grawe-shop.de