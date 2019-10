Anzeige: Medienberater / Vertriebsmitarbeiter (m/w/d)

Bewerbungen bitte an:



… ein traditionsreiches Verlagshaus mit mehr als 150-jähriger Geschichte mit Sitz im Herzen von Gütersloh. Medien und Kommunikation sind unser Metier. Vielfalt ist unser Geschäft. Vom lebendigen Stadtmagazin über informative Special-Interest-Titel bis zu digitalen Kommunikationsplattformen schaffen wir echte Mehrwerte für unsere Kunden in der Region. Mit unseren Medien und als Dienstleister nutzen wir unsere Netzwerke und unser Wissen um die Herausforderungen für unsere Kunden und entwickeln individuelle, spezifische Medien- und Kommunikationslösungen.Als Familienunternehmen stehen wir für Kontinuität und Verlässlichkeit.… eine Position im Vertrieb und der Beratung unserer regionalen Ausbildungsplattform in Ostwestfalen mit großem Entwicklungspotenzial und der Perspektive einer Projektleitung. Im Fokus steht zunächst der Auf- und Ausbau sowie die Entwicklung eines neuen Vertriebsgebietes in Ostwestfalen. Neben einer langfristigen Perspektive und marktgerechten Rahmenbedingungen bieten wir ein offenes, kollegiales und familiäres Umfeld in einem fest in der Region verwurzelten Medienunternehmen.… eine kommunikations- und vertriebsstarke Persönlichkeit mit ersten Erfahrungen im Vertrieb von Medienprodukten und der inhaltlichen Beratung von Kunden im Personalmarketing. Wenn Sie über eine ausgeprägte persönliche Motivation verfügen, sich persönlich weiterentwickeln und ihr Aufgabengebiet möchten und gern eigenverantwortlich in einem engagierten Team arbeiten, sind Sie bei uns genau richtig. Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und einen Führerschein Klasse B setzen wir voraus.Flöttmann Verlag GmbHz. Hd. Silke StillerSchulstraße 1033330 Gütersloh,Telefon 05241-860846oder per Mail an bewerbung@floettmann.de



Grafik: istockphoto.com/vegefox