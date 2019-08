Anzeige: Wohnen betrifft jeden!

Der Immobilien-Tipp von Heike Winter, Geschäftsführerin der GENO-Immobilien GmbH



„Im Verlauf des Lebens ändern sich die Wohnungsbedürfnisse und die Anforderungen an das eigene Zuhause. Wie will ich wohnen? Kaufen oder mieten? Welche Größe, welche Lage? Diese und weitere Fragen spielen bei der individuellen Zukunftsplanung eine große Rolle. Es gibt wichtige Dinge in der Lebensplanung zu berücksichtigen. Dabei gilt es, sich auf Lebensveränderungen rechtzeitig einzustellen und die finanziellen Möglichkeiten im Überblick zu behalten. Um sich in allen Lebensphasen möglichst die Wohnwünsche auch erfüllen zu können, muss man sich sehr intensiv und – ganz wichtig – rechtzeitig mit dem Thema beschäftigen. Wie will ich in fünf beziehungsweise zehn Jahren wohnen und leben? Nur wer sich mit den eigenen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten frühzeitig auseinandersetzt, kann zielsicher suchen. In diesem Zusammenhang ist es empfehlenswert, sich entsprechend beraten zu lassen. Die eigentlichen Suchkriterien müssen klar definiert werden – erst dann kann nach einer geeigneten Immobilie erfolgreich gesucht werden. Bei der Suche nach Immobilien wird uns oft von Kunden gespiegelt, dass es kaum noch Angebote gäbe. Das ist nicht richtig. Sie sind häufig nur nicht sichtbar, weil sie eher an vorgemerkte Kunden vermittelt werden. Bei uns werden alle in Frage kommenden Immobilien vorab vorgemerkten Kunden angeboten. Mein Rat: Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung und lassen Sie sich gründlich beraten.“



Heike Winter, GENO Immoblien GmbH

Moltkestraße 3

33330 Gütersloh

Telefon 05241 234880



Foto: stock.adobe.com/Monster Ztudio