Theater macht stark – so wie ein gesundes Sandwich oder ein knackiger Apfel: Karin Sporer (li.) vom Theater Gütersloh und Brigitte Büscher von der Bürgerstiftung freuen sich auf die erste Vorstellung der Reihe „Theater-Stärkung“. Foto: Bürgerstiftung Gütersloh

Auf der Bühne spielt das Leben und in den Rängen fiebern die Zuschauer mit. Die Reihe „Theater-Stärkung“ möchte ein generationsübergreifendes Publikum begeistern und verbindet Kinder- und Jugendtheater mit dem Erwachsenentheater. „Zu diesen Aufführungen kommen Eltern mit ihren Kindern, Freundinnen-Cliquen und auch passionierte Theatergänger“, sagt Karin Sporer vom Theater Gütersloh. „Alle schätzen diese Reihe, weil sie Theater zum Einsteigen und Dranbleiben bietet.“ Jetzt wird sie von der Bürgerstiftung mit 5.000 Euro unterstützt. „Starkes Theater ist eine Bereicherung für die kulturelle Landschaft unserer Stadt“, sagt Vorstandssprecherin Brigitte Büscher. Durch die Förderung wird die Reihe ausgebaut. In der Spielzeit 2016/2017 stehen vier Aufführungen auf dem Plan. Los geht es am Freitag, 18. November 2016, um 19.30 Uhr. Das Theater Kohlenpott spielt dann „Patricks Trick“ von Kristo Šagor.