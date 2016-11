Manou voll in ihrem Element: Hier löst sie noch gerade das Problem mit dem freien WLAN-Zugang eines Besuchers …

Ein Tag an Manous Ausbildungsstelle

Es sind Veranstaltungen wie Paradance, die Manou Levin Schwedersky am Herzen liegen. Die integrative Disko für behinderte und nichtbehinderte Menschen hat es ihr ganz besonders angetan: „Wenn man sieht, wie dankbar unsere Gäste sind und wie sehr sie sich freuen, weiß man, wie wichtig Paradance für sie ist“, sagt sie. Manou ist Auszubildende im ersten Lehrjahr in der Weberei. Ich habe sie besucht und sie einen Tag lang an ihrem neuen Arbeitsplatz begleitet.

„Ich bin in Gütersloh geboren und hiergeblieben“, lacht die 23-Jährige, als sie mich durch die Räume ihrer neuen Arbeitsstätte führt. Nach der mittleren Reife an der Janusz Korczak-Gesamtschule machte sie eine Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin mit integriertem Fachabitur am Berufskolleg Senne. Anschließend nahm sie sich eine Auszeit und bereiste über ein Jahr lang Australien. Work And Travel heißt das Konzept, das immer mehr Jugendliche zwischen Ausbildung und Beruf in Anspruch nehmen. „Ich habe dabei so viele Erfahrungen und Eindrücke gesammelt. Es war wirklich das Beste, was ich hätte machen können“, erzählt Manou von ihrer Zeit in „Down Under“. Erfahrungen, die ihr jetzt im Gütersloher Bürgerzentrum durchaus nützlich sein können. „Das ist so eine dieser Besonderheiten an meinem Ausbildungsplatz“, sagt sie und meint damit das Arbeiten an einem soziokulturellen Standort. „Das finde ich wirklich spannend.“



Dabeisein gehört dazu

Am 1. September begann sie in der Weberei ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. „Das ist ein Beruf, der mich schon seit langem interessiert“, erklärt sie. „Ich habe im Juni am Azubi-Speed-Dating der Kreishandwerkerschaft in der Weberei teilgenommen und mich gefreut, dass man hier direkt diese Ausbildung anbietet.“ Manou wurde zu einem Praktikum eingeladen und erhielt kurze Zeit später die Zusage, gemeinsam mit einer weiteren Anwärterin die Ausbildung zu beginnen.

Kaufmännisches Verständnis und Organisationstalent für den reibungslosen Ablauf von Veranstaltungen und Events, mit Menschen zu kommunizieren und Kreativität sind die wesentlichen Voraussetzungen für Manous Berufswunsch. Drei Jahre lang wird sie zweimal in der Woche dafür das Rudolf-Rempel-Berufskolleg in Bielefeld besuchen, den anderen Teil der Ausbildung absolviert sie in der Weberei.

Es ist halb zehn Uhr am Morgen und Manou schließt den Kursteilnehmern des Seniorentanzes die Tür zum Übungsraum auf. Unter der Leitung von Maria Haverland treffen sich hier zweimal in der Woche viele tanzbegeisterte Junggebliebene – und das seit mehr als 25 Jahren. Es ist eine Veranstaltung, die aus den Köpfen der Teilnehmer nicht mehr wegzudenken ist, höre ich von allen Seiten. Es dauert nicht lange, und auch Manou wird gleich in das eine oder andere Tänzchen mit eingebunden. „Das gemeinschaftliche Tanzen macht allen Freude und ich erfülle den Teilnehmern gerne die einen oder anderen Wünsche.“ Das dürfen dann auch schon mal eine frisch aufgebrühte Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen sein.



Manous Sprechstunde

Es ist mittlerweile zehn Uhr und ich mache mich mit Manou auf ins Bistro. „Dort findet dienstags und mittwochs immer eine Sprechstunde statt“, erklärt sie mir. Dabei geht es um Tickets für verschiedene Veranstaltungen, Hilfestellungen bei Fragen rund um das Angebot der Weberei oder Anfragen für private Feste. Obwohl Manou erst seit ein paar Wochen zum Webereiteam gehört, übernimmt sie als Auszubildende gerne die Rolle des Beraters. „Hier zu arbeiten bedeutet ja auch, sich von Anfang an mit allen Veranstaltungen zu befassen und das Angebot gut zu kennen. Das ist ja irgendwie eine Grundvoraussetzung in unserem Job.“ Und schon taucht sie ein in die Fragen eines Besuchers, der eine größere Jubiläumsfeier plant. Eine andere Gruppe kommt vorbei und ist noch auf der Suche nach den heißbegehrten Sitzplätzen für eine der legendären fünf „Smallstars“-Veranstaltungen Ende des Jahres. „Die muss ich leider enttäuschen“, sagt Manou, „wir haben noch ein paar Stehplätze, und auch da wird jetzt der Bestand knapp.“ Beobachtet man die 23-Jährige, hat man das Gefühl, sie habe nie etwas anderes gemacht als sich mit Veranstaltungen zu befassen. „Ja“, lacht sie, „das mache ich wirklich gerne. Ich habe früher schon oft im GOP ausgeholfen. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, nach meiner ersten Ausbildung den Beruf zur Veranstaltungskauffrau dranzuhängen.“ Doch auch die Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin hilft ihr hier weiter. „Gerade habe ich die neuen Cocktailkarten für das Bistro gestaltet“, erzählt sie begeistert, als sie mir ihren Arbeitsplatz in der Verwaltung zeigt. Es sei diese selbstständige Arbeit, die ihr gefalle. Am Nachmittag wird sie sich noch um die Plakatierung neuer Veranstaltungen kümmern.



Gemeinsam für den Erfolg

Es ist bereits Mittag und gerade kommen alle Mitarbeiter zum gemeinsamen Essen zusammen. „Das machen wir einmal in der Woche, um uns auszutauschen“, erklärt Manou. „Ich glaube, diese Kommunikation auf allen verschiedenen Ebenen ist sehr wichtig, nicht nur während meiner Ausbildung.“ Es sei ihr wichtig und mache auch Spaß, so von Bereichen zu erfahren, die nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehören. Das fördere auch das Verhältnis untereinander. „Wir sind ein sehr junges Team, alle sind sehr freundlich, und wir helfen uns gegenseitig.“ Heute, so kurz vor den Wintermonaten, spielt sogar das Wetter noch einmal mit, und der Biergarten füllt sich schnell mit den Mitarbeitern der Weberei. Jetzt steht eine sonnige Mittagspause mit selbstgemachter Pizza auf dem Plan. Doch bald schon wird es hektisch, die Techniker bereiten noch eine abendliche Veranstaltung vor. Auch Manou hat noch einen vollen Terminkalender. In den Teamräumen findet jetzt ein Meeting statt. Auch hier sind heute alle Abteilungen anwesend, denn es geht um die bevorstehenden Veranstaltungen und Planungen in der Vor- und Weihnachtszeit. Doch es geht auch um allgemeine Fragen, kreativen Ideen wird auf den Grund gegangen, das ein oder andere Problem diskutiert und die Verantwortlichen der verschiedenen Bereiche geben Feedbacks zu den unterschiedlichsten Themen. „Dieser regelmäßige Austausch ist gerade in puncto Kommunikation einer der wichtigsten Eckpfeiler des gemeinsam erzielten Erfolgs der Weberei“, erklärt mir Geschäftsführer Steffen Böning, der das Meeting leitet. Darüber hinaus gebe es noch verschiedene andere Meetings im kleinen Kreis zu den unterschiedlichsten Themen.



Immer zur Stelle

Für alle Besucher der Weberei steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung. „Der wird auch von Menschen genutzt, die sonst keine Möglichkeit haben, sich ins Internet einzuloggen“, so Manou. „Wenn Hilfe benötigt wird, steht eigentlich jeder von uns zur Verfügung.“ Kaum hat sie es ausgesprochen, bittet ein Besucher auch schon, ihm zu helfen. Hakim ist ein Asylbewerber und schaut gerne in der Weberei vorbei. Und ja, natürlich nutze er dabei auch das kostenlose WLAN. Es sei eine für ihn wichtige Verbindung zu Familie und Freunden, die mittlerweile in aller Herren Länder verstreut leben. Schnell löst Manou das Problem mit dem Zugang auf seinem Smartphone.

Der Gütersloher Schachverein, der mit verschiedenen Altersgruppen regelmäßig in der Weberei trainiert, ist besonders mit der Jugendarbeit sehr erfolgreich, erfahre ich, als wir uns am späten Nachmittag aufmachen, die Schachgruppe der unter 14-Jährigen (U 14) zu besuchen. „Die U14 hat in diesem Jahr sogar die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften erspielt“, erklärt Manou, als sie die Tür zum „Offenen Atelier“ öffnet. Diesen Raum kenne ich gut; hier habe ich schon so manches Interview mit Kindern geführt. Doch während die mittwochs an einem Malkurs teilnehmen und der Raum von einem bunten, quirligen Treiben dominiert wird, herrscht hier heute äußerste Konzentration. Unter der Leitung von Jugendwart Rüdiger Mönig sitzen die kleinen und jugendlichen Strategen ruhig am Tisch und überlegen die nächsten Spielzüge. „Hier üben bereits die ganz Kleinen für die großen Schachturniere“, erklärt mir der Jugendwart. Doch Manou bleibt nicht viel Zeit, um mit ihnen zu trainieren, sie schaut heute nur, ob in dem Raum auch alles läuft. „Ich kann natürlich das Angebot nutzen, wenn ich möchte, allerdings nicht in der Arbeitszeit“, lacht Manou, als wir den Raum verlassen.



Angekommen am Lieblingsort

Wir sind auf dem Weg zur letzten Station des Tages – und das scheint so eine Art Lieblingsort von Manou zu sein. Hier, in den unteren Räumen finden die Veranstaltungen statt. Auch in dem Technikbereich wird Manou im Laufe ihrer Ausbildung noch viel Zeit verbringen, um so einen Einblick in unterschiedlichste technische Abläufe von Konzerten, Kindertheater bis hin zu Comedyshows und Lesungen zu erhalten. „Letztendlich“, so sagt sie, „macht mir ja die gesamte Abwicklung der Veranstaltungen Spaß, egal ob Comedy-Veranstaltung oder Künstlerbetreuung.“ Doch am meisten liebt sie es zur Zeit, beim Kneipenquiz gemeinsam mit Radio Gütersloh-Moderator Philipp Fleiter die monatliche Raterunde zu organisieren. „Er gibt mir dann die Fragen, die ich auf Zetteln vorbereite.“ Sie kümmert sich um den benötigten Computer und richtet die Tische für die Veranstaltung her. „Am Abend kontrolliere ich, dass niemand schummelt und werte anschließend die Fragebögen aus.” Dass ein Tag auch mal länger dauern kann, stört sie dabei in keiner Weise – im Gegenteil: „Ich arbeite wesentlich lieber zu diesen Zeiten, man ist dann einfach flexibler.“ Abends länger zu arbeiten bedeute im übrigen auch, am Morgen später anzufangen. Und das heißt bei Manou um halb zehn. ˜