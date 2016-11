Norbert Bohlmann an der Friedrich-Ebert-Straße vor der Baumreihe am Marktplatz.

"Alternativen sind nicht gesucht worden"

Die Stadt Gütersloh bekommt eine Feuerwache. Bereits im Dezember 2013 beschloss der Rat der Stadt Gütersloh den Neubau auf dem Marktplatz mit der Maßgabe, den vorhandenen Baumbestand mit sogenannten großkronigen Bäumen zu erhalten beziehungsweise zu ergänzen. Die Friedrich-Ebert-Straße mit dem teilweise begrünten Mittelstreifen und den durchgehenden Baumreihen im Seitenraum gilt als nördliches „Eingangstor“ zum Stadtzentrum. Ein Architektenwettbewerb für den Neubau der Feuerwache wurde durchgeführt – mit der Vorgabe, die Baumkulisse westlich der Friedrich-Ebert-Straße vollständig oder zumindest teilweise zu erhalten. Im Siegerentwurf sind die Bäume auch dargestellt. Es wurde jedoch versäumt, die Größe der großkronigen Bäume zu prüfen – im Architektenwettbewerb sind kleinkronige Bäume dargestellt. Konsequenz: 44 von 70 zum Teil 50 Jahre alten Bäumen auf dem Marktplatz sind zur Fällung freigegeben.



Das ist der UWG-Fraktion bei den Vorbereitungen für die Sitzung des Planungsausschusses am 31. Oktober erstmals aufgefallen. Die UWG setzt sich daher für den Erhalt der Bäume westlich der Friedrich-Ebert-Straße ein. Dazu Nobert Bohlmann, planungspolitischer Sprecher der UWG: „In der langen, inhaltlich nicht von fachlichen Argumenten geführten Diskussion über Baukosten habe ich mich von einigen wichtigen Aspekten ablenken lassen. Aber es ist nicht zu spät, um den Schutz der Bäume in die Umsetzung des Neubaus der Feuerwache einfließen zu lassen. Zumal dieses nicht zu Änderungen im Baukörper führt, sondern lediglich eine kleine Verschiebung zugunsten des Erhalts einer vorhandenen Reihe großkroniger Bäume.“ Für die UWG und Bohlmann wird bei der Umsetzung der Feuerwehrplanung in Teilbereichen gegen das Klimaschutzkonzept und das „Integrierte Handlungskonzept – Teilkonzept Innenstadt 2020 +“ massiv verstoßen. GT-INFO-Redaktionsleiter Markus Corsmeyer sprach mit Nobert Bohlmann, der über den Antrag im Planungsausschuss hinaus eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Bäume gestartet hat.



Herr Bohlmann, Sie wollen die 44 Bäume im Zuge des Neubaus der Feuerwache retten und beziehen sich auf den Grundsatzbeschluss des Rates aus dem Jahr 2013, in dem es heißt: „Das Gebiet um den Marktplatz weist mit seinem ausgeprägten Grünbestand, großkronigen Laubbäumen sowie dem Spielplatz Ressourcen auf, welche es im Zuge möglicher Baumaßnahmen zu mobilisieren gilt.“

Der Grundsatzbeschluss des Rates beinhaltet in der Begründung, dass die Bäume erhalten und ergänzt werden sollen. Das war auch Inhalt des Architektenwettbewerbes. Die Bäume sollten möglichst weitestgehend erhalten werden. Das haben die Architekten in ihren Entwürfen auch dargestellt. Irgendwann – im Laufe des Verfahrens – ist es jemandem aufgefallen, dass es sich um großkronige Bäume handelt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Platz für die Feuerwache nicht ausreicht, wenn man die Bäume erhält. Konsequenz: Die Bäume sollen gefällt werden – Alternativlösungen sind nicht gesucht worden.



Wie wollen Sie das Fällen der 44 Bäume verhindern?

Wir haben im Planungsausschuss einen Antrag gestellt, den Erhalt der Bäume im gerade geänderten Bebauungsplan festzusetzen. Der Antrag ist von CDU und SPD abgelehnt worden. Wir haben im Umweltausschuss den nächsten Antrag gestellt. Das ist der zweite Versuch, die politische Mehrheit zu bekommen. Parallel dazu haben wir eine Unterschriftenaktion gestartet. Zweimal haben wir am Marktplatz Unterschriften gesammelt – aktuell liegen mehr als 400 Unterschriften bei mir im Büro. Die Resonanz auf diese Aktion in der Bevölkerung ist sehr gut. Das Interesse ist wirklich groß. Die Leute bleiben stehen, und wir kommen mit den Güterslohern ins Gespräch. Wir haben auch einen Film zum Erhalt der Bäume in Auftrag gegeben, der die gesamte Situation darstellt. Wir werden ihn in verschiedene soziale Medien einstellen, um die Bevölkerung weiter zu informieren und entsprechend zu mobilisieren.



Wie ist die politische Situation in diesem Zusammenhang?

Man hat uns gesagt: „Vom Grundsatz her hast du ja recht.“ Aber es wird kein Grund gesehen, den Beschluss zu ändern. Es sei zu diesem Zeitpunkt zu spät ... Das ist die politische Stimmung, die ich wahrnehme.



Es sollen insgesamt 44 Bäume gefällt

werden ...

Insgesamt sollen 44 Bäume gefällt werden. Im näheren Umfeld stehen insgesamt 70 Bäume. Die Bäume sollen im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen durch kleinere Bäume ersetzt werden. Insofern ist das ökologische Gleichgewicht wohl am Ende des Weges wieder ausgeglichen. Dann stehen Bäume eben im Rhedaer Forst oder an der Dalkeaue – wie auch immer. Auf dem Marktplatz werden wesentlich kleinere Bäume gepflanzt. Wie lange es dauert, bis die ursprüngliche Kulisse wieder da ist, das sieht man ja recht deutlich am Dreiecksplatz. Dort hat man die Bäume vor Jahren fällen müssen. Jetzt befinden sie sich in einem Stadium, wo sie eine Wirkung haben. Aber es sieht immer noch lange nicht so aus wie früher. Um es noch einmal deutlich zu sagen: Es gibt keine Notwendigkeit, die Bäume an dieser Stelle wegzunehmen ...



... warum gibt es für Sie keine Notwendigkeit?

Ich habe Alternativen, die kein Geld kosten. Wenn man die Feuerwache verschieben würde, entfielen einige Stellplätze. Man müsste die Stellplatzanlage etwas umbauen. Das kostet Geld – ganz klar. Aber auf der anderen Seite spare ich das Geld für das Fällen der Bäume. Das Neuanpflanzen der Bäume kostet auch Geld. Es ist tatsächlich ein „Nullsummenspiel“. Hätten wir gleich diese Fragen gestellt, hätte man sogar Geld gespart.



Sie wollen ja, dass die Feuerwache gebaut wird! Können Sie ihre Gedanken grundsätzlich einmal konkretisieren?

Auf jeden Fall. Wir haben uns auch mit der Lage mittlerweile arrangiert. Die UWG hatte ja mal auch eine andere Lage ins Auge gefasst. Die politische Mehrheit hat sich für den Marktplatz entschieden – das ist jetzt so. Der Architektenwettbewerb ist gelaufen. Das haben wir mitgetragen. Der Entwurf der Feuerwache ist wirklich gut. Wir müssen dieses Gebäude im Prinzip nur fünf bis sechs Meter westlich verschieben Richtung Sportplatz des Gymnasiums. Wir müssen den Abstand zur Friedrich-Ebert-Straße vergrößern. Dann kann die Baumreihe – so, wie sie sich jetzt darstellt – stehen bleiben. Das ist unser Ziel. Das ändert am Entwurf und den Kosten der Feuerwache überhaupt nichts.



Die Anzahl der Parkplätze wird jedoch reduziert ...

Ja, die Anzahl der Parkplätze wird reduziert. Ich schätze, dass zehn bis zwölf Parkplätze wegfallen werden. Wir als UWG sind der Meinung, dass der Verzicht auf Stellplätze den Erhalt der Bäume mehr als rechtfertigt.



Warum haben Sie diesen Antrag eigentlich so spät gestellt? Sie haben den Entwurf doch mitgetragen?

Der Grundsatzbeschluss und der Architektenwettbewerb sah vor, die Bäume zu erhalten. Wir sind davon ausgegangen – und da nehme ich die anderen politischen Kollegen auch so mit –, dass diese Bäume stehen bleiben, weil sie auf dem Plan auch sichtbar sind. Dann hieß es: Die Bäume müssen weg. Danach hab ich die Frage gestellt: Warum müssen die Bäume gefällt werden? Wir sind zum Nachdenken gekommen und dann tiefer in die Materie eingestiegen. Fest steht: Der ursprüngliche Beschluss ist untergegangen. Ich unterstelle der Verwaltung nicht einmal eine Absicht. Sie hat es schlicht und einfach versäumt, der Politik und den Bürgern zu sagen, dass sie sich vermessen haben. Es ist uns erst aufgefallen kurz bevor der Planungsausschuss tagte und der Bebauungsplan in die Offenlage gehen sollte. Es hätte uns eher auffallen können, aber noch ist es nicht zu spät.



Sie sprechen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auch über das integrierte Handlungskonzept Innenstadt und das Klimaschutzkonzept.

Wir haben mehrere Handlungsleitfäden, übergeordnete Ziele. Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen. Zum einen gibt es das Klimaschutzkonzept, in dem die Begrünung dieser Stadt beschrieben wird. Dort ist natürlich auch definiert, dass Stadtgrün zu erhalten und zu fördern sei. Wenn ich solche Planwerke beschließe, dann muss ich sie auch umsetzen. Es kann nicht sein, dass ich etwas verspreche, und anschließend interessiert mich „das Geschwätz von gestern“ nicht mehr ... Man wird als Politiker unglaubwürdig. Wir dürfen nicht kneifen, wenn es ernst wird. Grundsatzbeschlüsse, die gefasst werden, müssen umgesetzt werden. Zum anderen geht es im Handlungsleitfaden

Innenstadtentwicklung um die Innen-stadtentwicklung. In diesem Zusammenhang ist die Friedrich-Ebert-Straße das nördlich Einfahrtstor. Man fährt vom Ring ab und fährt in die Innenstadt. Das erste, was zu sehen ist, ist die Baumkulisse rechts und links. Das ist der erste Eindruck, den Gäste, die zu uns fahren, von der Stadt bekommen. Die Baumkulisse ist städtebaulich so eminent wichtig an dieser Stelle. Das zukünftige Gebäude verliert auch durch die Bäume nicht an Wirkung. Das Zusammenwirken des alten Baumbestandes mit dem Gebäude dahinter ist schön. Das macht die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt aus. Sie müssen wir schützen und erhalten.



Warum haben Sie eine Unterschriftenaktion und nicht einen Bürgerentscheid für Ihr Anliegen gewählt?

Wir haben uns ganz bewusst nicht für einen Bürgerentscheid entschieden, weil wir dazu keine Zeit mehr haben. Wir sind ein kleiner Verein – ein Bürgerentscheid ist sehr aufwendig. Wir müssen es auch mit unserer Manpower leisten können. Bürgerentscheide sind im Zusammenhang mit Bebauungsplänen übrigens auch nicht zulässig, jetzt sammeln wir Unterschriften. Mit diesen Unterschriften wollen wir dokumentieren, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich in so einer kurzen Zeit für die Bäume stark machen. Bei Parteien geht es um Wählerstimmen, weniger um Sachargumente.



Werden die Bäume gefällt – wie reagieren die Gütersloher?

Die Bürgerinnen und Bürger akzeptieren Entscheidungen, mit denen sie nicht konform gehen. Sie erwarten aber, dass sie dann auch konsequent umgesetzt werden. Wir müssen Dinge festsetzen und dann umsetzen. Wir beschließen mehrheitlich, die Bäume zu erhalten, aber kippen um, wenn es ernst wird. Das ist „Rumeierei“.



Sie setzen jetzt Ihre Hoffnungen auf den Umweltausschuss ...

Wir versuchen, die Bäume politisch im Umweltausschuss zu retten – unser zweiter Versuch. Dort geht es um die ökologische Wirkung der Bäume. Wir wissen nicht, ob wir dafür eine Mehrheit bekommen. Im Umweltausschuss sind andere Politiker als im Planungsausschuss. Vielleicht gibt es durch unsere Aktion ein Umdenken in einer der beiden großen Fraktionen. Ich weiß es nicht. Dann könnten wir wieder eingreifen, wenn der Bebauungsplan aus der Offenlage zurückkommt. Dann würden wir wieder Änderungen beantragen. Ob sie politisch mehrheitsfähig sind,

muss man abwarten.