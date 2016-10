V.l. Teamfoto: Walter Dammasch (65 Jahre), Maik Kahmen (48), Rudi Scheid (49), Marvin Schöne (14) und Lukas Vornholt (15). Zum Team gehören außerdem: Reinhold Meyer, Guido Mischke, Derrick Walker, Daniel Flaßkamp, Michael Rieger, Kay Lorenz.

„Pfeile werfen ist auf der Kirmes – wir spielen Dart“

In den Kneipen des Vereinigten Königreiches ist es extrem beliebter Zeitvertreib: Beim Dart werden in England, Irland, Schottland und Wales traditionell unzählige Runden Guinness und Ale ausgespielt. In Gütersloh halten die Ostfeld-Darters von SCE Gütersloh seit 2013 als einer von drei Clubs im Stadtgebiet die Fahne des Königs der Pfeilspiele hoch. Jeden Mittwoch treffen sich zehn bis zwölf Aktive der kleinsten Abteilung des Sport Clubs Eintracht (SCE) von 18 bis 21 Uhr im Vereinsheim am Heißmannsweg, um ihre Wurf-Künste in der anerkannten Präzisionssportart weiter zu verbessern. Analog zu anderen Sportarten sind dabei enorme Konzentration und Durchhaltevermögen gefragt.



Im Zeitraum von drei Stunden feuert jeder Spieler rund 300 der 18 bis 26 Gramm leichten Darts (Pfeile) auf die 45 Zentimeter breite und hohe Scheibe ab. Vor wessen Auge sich in diesem Zusammenhang ein rauchgeschwängertes Ambiente aus dichtem Zigarettennebel, dudelnder Musikbox und bierseeliger Stimmung wie auf dem Oktoberfest aufzieht, ist komplett auf dem Holzweg. Alkohol ist während des Trainings und der stets am Freitag um 20 Uhr angeworfenen Meisterschaftsspiele in der 16 Teams umfassenden Steel-Dart-Hobbyliga (fast) völlig tabu. Walter Dammasch (65), Mannschaftskapitän der Ostfeld-Darters, setzt als Erster zur Dreifach-Wertung an: „Dart ist eine Sportart wie jede andere, kein Kneipensport. Nach Möglichkeit wollen wir jedes Spiel gewinnen, in der Tabelle am Saisonende so hoch wie möglich stehen. Dafür trainieren wir hart. Bei einer Wettkampfdauer von vier bis fünf Stunden muss man extrem konzentriert und fokussiert bleiben. Gegen ein Bier ist nichts einzuwenden, voll-

laufen lässt sich garantiert keiner“. Mit dieser Einstellung hat es der Chefpilot der Ostfeld-Darters sogar schon auf den Deutschen Dart-Thron geschafft. Gemeinsam mit dem 25-fachen Deutschen Meister und Rekordnationalspieler Andy Kröchel holte Walter Dammasch 1992 in seiner alten Heimat Essen mit dem „Dart Club Ritterschlößchen“ die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft.

Von den SCE-Kunstschützen wurde der 2014 durch Mund-zu-Mund-Propaganda ans Ostfeld gekommene Essener Junge mit offenen Armen empfangen. Abteilungs-Mitbegründer, damaliger Kapitän und heutiger Vize-Kapitän Maik Kahmen: „Ich hab sofort gemerkt, der Mann hat's drauf“. 2013 mit drei Leuten gegründet, hatten die Ostfeld-Darters zu diesem Zeitpunkt gerade ihre Premierensaison mit Rang 15 von 18 Teams mehr schlecht als recht überstanden. Ursprünglich war die Abteilungsgründung sogar schon ein paar Jahre früher geplant. Der damalige SCE-Boss Peter Spandel schob den Plänen jedoch mit dem Argument „Kneipensport kommt mir nicht in die Tüte“ einen Riegel vor. Der zweite Versuch unter dem neuen Vorsitzenden Mickie Kückmann endete mit einem Treffer im Bull's-Eye, der schwierig zu treffenden Mitte. Mit zwei Mitstreitern gründete Maik Kahmen die „Ostfeld Darters“. Am schwierigsten, so lacht er heute, sei damals übrigens die Namensfindung gewesen. Maik Kahmen – vielen Güterslohern als ehemaliger FCG-Trommler bekannt – zur linguistisch nicht ganz sauberen Lösung : „Wir kommen aus dem Ostfeld und Darten – also Ostfeld Darters“. Der kreative Kunstgriff sei ihnen verziehen. Grammatikalisch korrekt wäre „Ostfeld Darts“. Unter Leitung des 2004 aus dem Ruhrgebiet nach Ostwestfalen umgesiedelten Walter Dammasch ging es bergauf. Platz 15 folgte in der nächsten Spielzeit eine Steigerung auf Rang 6 von 17 Mannschaften.

Angesichts aktueller Liga-Konkurrenten wie „Men in Black“, „Challengers“, „Lost Boys“, „Hunters“, „Wizards“, „UPS“, „Irish Rock“, „Dart-Imps“, „Triple Sharks“ oder „Mummpitz Dartfighters“ sind sprachliche Feinheiten wohl ohnehin nur Makulatur. Sich als Alternative zur auf- und abstiegslosen Freizeitliga unter dem Dach des regulären Deutschen Dart Sport Verbandes (DDSV) mitsamt möglicher Auf- und Abstiege anzumelden, kommt für die jüngste SCE-Abteilung ohnehin noch zu früh. Walter Dammasch: „Die Verbandsabgaben sind mit 45 Euro pro Spieler zu hoch, die Fahrten zu weit, außerdem braucht man mindestens acht Spieler für eine Begegnung. In der Steel-Hobby-Liga reichen fünf. Das ist machbar. Vielleicht können wir das Ziel des Liga-Spielbetriebes in der Zukunft mal anvisieren“.

Mit reinen Spaßveranstaltungen haben die 30 Meisterschaftsspieltage dennoch wenig gemein. Die pro Partie in drei Blöcken (fünf Einzel, zwei Doppel, fünf Einzel) ausgetragenen Spiele gehen jeweils über drei Gewinnsätze. Gespielt wird im „501 Doppel Aus“-Modus. Jeder Werfer startet mit 501 Punkten. Nach drei in Serie geworfenen Darts muss das Spiel mit einem Wurf auf eine Doppelwertung mit genau null Zählern beendet werden. Neben Spielgenauigkeit, Wurfvermögen, Konzentration sind daher auch immer Kopfrechenkünste gefragt. Für Zahlenfetischisten: Theoretisch ist es möglich, ein Spiel mit ganzen neun Würfen zu beenden. In der Praxis habe dies in der Liga, laut Walter Dammasch „noch keiner der gut 170 Spieler geschafft“. Für Hobby-Spieler realistisch seien 16 bis 22 Würfe. Die ganz Großen der Branche vertrauen in den Eins-gegen-Eins-Duellen auf einen Trick, der gar nicht so geheim ist. Stichwort: Nervenstärke. Speziell wenn es nicht gut läuft, der Gegner also loslegt wie die Feuerwehr, komme es laut Expertenmeinung auf ein extrem gutes Nervenkostüm an. Walter Dammasch: „Ein guter Start ist Kopfsache und keine Zauberei. Als Spieler habe ich auf die Würfe meines Gegners keinerlei Einfluss. Darum muss man in jeder Situation mental stark bleiben, sich auf sich und seine eigenen Würfe konzentrieren“.

Um ein guter oder erfolgreicher Dartspieler zu werden, braucht es nach Einschätzung der Ostfeld-Darters nicht viel. Maik Kahmen: „Im Grunde braucht man nur ein Board, drei Pfeile und Lust auf das Spiel. Präzision und Geschicklichkeit kommen von ganz alleine“. Auch auf Reisen brauchen die treffsicheren Pfeilkünstler nicht auf ihren Sport zu verzichten. Anders als beispielsweise bei Fußballplätzen gelten beim Darten dabei weltweit einheitliche Standartmaße. Die Abwurf-

linie ist – egal ob in Europa, Amerika oder Übersee – vom Board immer 2,37 Meter entfernt; der Mittelpunkt der Zielscheibe hängt auf allen regulären Anlagen auf genau 1,73 Meter Höhe.

Einig sind die Brüder im Geiste auch darin, wenn es gilt, die Ehre ihrer Sportart hochzuhalten. Der Begriff „Pfeile werfen“ steht intern auf dem Index, und er fällt während des Besuchstermins kein einziges Mal. Unisono unterstreichen Kapitän und sein Vize: „Pfeile werfen ist auf der Kirmes. Wir spielen Dart“.

Allen Skeptikern und Zweiflern, die Dart immer noch in den Bereich der Kneipensportart einsortieren, sei ein Mitte Oktober abgedruckter Bericht auf vielen überregionalen Sportseiten empfohlen. Für seinen Sieg beim Majorturnier um den World Grand Prix in Dublin erhielt der niederländische Dart-Star Michael „Mighty Mike“ van Gerwen (27) stolze 111.000 Euro Preisgeld. Das dürfte mehr sein als der Jahresverdienst der meisten Bewohner des Kreises Gütersloh ... Richtiger Dart-Sport ist eben doch etwas anderes als Pfeile um ein Bier in der Kneipe zu werfen. ˜



