Als Technischer Mitarbeiter beim Kreis Gütersloh ist Bauingenieur Markus Schwarze zuständig für den Straßenunterhaltungsdienst der Kreisstraßen.

Der Berg ruft

Geschlossene Schneedecken im Winter, Eisglätte auf den Straßen und Radwegen – was sich so kurz nach den letzten Spätsommertagen noch sehr weit weg anhört, bestimmt bald schon wieder den Alltag. Während sich die einen über den ersten Schnee freuen werden, beginnt für die anderen die arbeitsreichste Zeit des Jahres – die Straßenmeistereien haben Hochkonjunktur. Im Gütersloher Kreisgebiet liegen dafür schon so einige Salzberge bereit, um verstreut zu werden. Einen der größten von ihnen beherbergt der Bauhof in Rheda-Wiedenbrück. Hier lagert das Salz für den Südkreis, ein weiterer in Halle versorgt den Nordkreis. Doch was genau passiert dort, wenn der Winter wieder einmal plötzlich vor der Tür steht? – GT-INFO hat nachgefragt.

„Im Kreis Gütersloh gibt es ein klar definiertes Straßennetz. Es ist aufgeteilt in Autobahnen, Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtstraßen“, erklärt Markus Schwarze, Technischer Mitarbeiter beim Kreis Gütersloh und zuständig für den Straßenunterhaltungsdienst. „Für die Fernstraßen ist der Bund zuständig und hat diese Aufgabe an das Land NRW übertragen, das gleichzeitig für den Winterdienst auf den Landesstraßen zuständig ist.“ Der Bauingenieur wiederum ist mit seinem Team verantwortlich für die Kreisstraßen. Sie betreuen 319 Kilometer Straßen und weitere 170 Kilometer Radwege im Kreis. Die Städte wiederum sind verantwortlich für die Straßen in ihren Gebieten.



Warten auf den Einsatz

Ein Blick in die Salzhalle lässt erahnen, was den Kreis in den kommenden Monaten erwartet. Bereits im Juli wurde der Berg aufgefüllt; er muss für eine Winterperiode reichen. Wir blicken hier also auf gut und gerne 1.000 Tonnen Streusalz. In Halle lagern weitere 250 Tonnen. Für die Beschaffung sorgt ein Kooperationsvertrag mit Straßen NRW, dem weitere 150 „Gebietskörperschaften“ angehören. Dafür wird das Streusalz EU-weit ausgeschrieben und eingekauft. Den derzeitigen Berg hat die Firma Esco geliefert. Neben dem Preis ist für die Vergabe auch die Qualität entscheidend. „Das ist reines Steinsalz, versetzt mit einem Antibackmittel, damit es nicht hart wird. Für den Verzehr ist es nicht geeignet“, erklärt Markus Schwarze.

Gegenüber liegt die Halle für die Fahrzeuge. „In Wiedenbrück sind von den sechs Fahrbahnfahrzeugen vier stationiert, für die Radwege drei, die anderen stehen in Halle bereit.“ Zu groß ist das Gebiet, um es von nur einer Station zu versorgen. 22 Straßenwärter und zwei Schlosser kümmern sich ganzjährig um den Maschinenpark, denn auch in den Sommermonaten herrscht hier reger Betrieb. „Die Fahrzeuge sind das ganze Jahr über im Einsatz und werden immer wieder umfunktioniert.“ So wie der Fumo Multicar, der im Winter auf den Radwegen eingesetzt wird. Noch beherbergt er einen Aufsatz für die Mäharbeiten. Auch der große Unimog, der später auf den Kreisstraßen seine Runden zieht, ist noch nicht für die Winterarbeiten umgerüstet. Sie alle haben in den vergangenen Sommermonaten Gräben und Grünflächen gemäht, Bäume bewässert und wurden zur Baumkontrolle eingesetzt.

Fein säuberlich aufgereiht, hat hier jedes der Fahrzeuge seine Nische, inklusive aller dazugehörigen Aufsätze: An der Wand lagert der Schneepflug, davor steht der Streuaufsatz. Bald werden die Mäher abgebaut und die Streuaufsätze erhalten ihren winterlichen Stammplatz auf dem Heck jedes Fahrzeugs. Die Schneepflüge werden vorne montiert. Ganze 800 Kilo bringt ein großer Pflug auf die Waage, und bereits der Streuaufsatz für ein kleines Fahrzeug kostet 17.500 Euro. Markus Schwarze erklärt seine Funktion: „Der Aufsatz wird digital gesteuert. Man stellt die Geschwindigkeit und Streumenge ein.“ Bei normalem Glatteis reicht eine Menge von zehn Gramm aus. „Wenn ein großes Fahrzeug eine Straße mit 40 Kilometern pro Stunde befährt, legt es ungefähr zehn bis elf Meter pro Sekunde zurück. Bei einer Fahrzeugbreite von sechs Metern kommen wir damit auf eine Fläche von 66 bis 70 Quadratmetern pro Sekunde. Streuen wir zehn Gramm, sind das 700 in einer Sekunde.“ Das bedeutet, dass ein normaler Streueinsatz mit allen zehn Fahrzeugen im gesamten Kreisgebiet ungefähr 26 Tonnen ausmacht. „Im normalen Winter fahren wir 30 bis 40 Streueinsätze, in extremen Perioden waren es 70 bis 80, in Halle sogar 90 Einsätze.“



Bei Anruf: Los

„Offiziell beginnt der Winterdienst ab Mitte November“, erklärt Schwarze. „aber das hat sich mittlerweile verschoben. Oft kommen die harten Einsätze erst im Januar und Februar.“ Doch sinken die Temperaturen, stehen die Kollegen parat: „Wenn sie kontinuierlich unter drei Grad fallen, führen wir Frostkontrollen durch.“ Dann ist die Nacht um 3.15 Uhr zu Ende. Dafür teilt sich Schwarze die Schichten mit einem Kollegen. Gibt es eine Art Einsatzzentrale? „Mein Einsatzzentrum ist dann mein Diensthandy“, lacht er. Er hat Zugriff auf zwei Straßenwetterstationen. „Ich telefoniere mit der örtlichen Polizei, denn sie hat durch die nächtlichen Streifenfahrten einen sehr guten Überblick. Wir stimmen uns auch mit den Straßenmeistereien der Städte ab. Erst dann fällt die Entscheidung: fahren oder nicht.“ Doch wie so oft gilt auch hier: Vorsicht vor Nachsicht. „Sobald es nur ein bisschen kritisch ist, fahren wir.“

Was dann folgt, ist eine Art Kettenanruf. „Wir betreuen die gesamten Kreisstraßen. Das Gebiet ist in sechs Streubezirke aufgeteilt, vier weitere für die Radwege.“ Alle zehn Fahrzeuge in Wiedenbrück und Halle müssen gleichzeitig fahrbereit gemacht werden, jedes wird mit zwei Personen besetzt. „Ich rufe den Fahrer an, der seinen Beifahrer. Wer am weitesten entfernt wohnt, wird zuerst angerufen, wer in der Nachbarschaft lebt, als letztes.“ Das Laden der Fahrzeuge dauert eine halbe Stunde. „Nur wenn wir witterungsbedingt bereits wissen, dass wir fahren werden, laden wir schon am Vortag. Allerdings wollen wir das Salz nicht zu lange in den Streuern lassen, denn es kann die Zugänge auch mal verstopfen.“ Dann geht es los. Auch die Schmalspurfahrzeuge für die Radwege setzen sich gleichzeitig in Bewegung. „In Gütersloh haben sie einen sehr hohen Stellenwert und werden gleichzeitig mit den Straßen geräumt.“ Fahrer und Beifahrer fahren im Wechsel, der Beifahrer führt das Streuprotokoll. „Wir müssen genau erfassen, zu welcher Uhrzeit und Datum welche Strecke gestreut oder geräumt wurde.“

Jedes Fahrzeug hat eine genau vorgesehene Route. „Wir versuchen, sie Jahr für Jahr immer weiter zu verbessern. Natürlich folgen wir dem Prinzip: Die meistbefahrenen Straßen zuerst, die abseits gelegenen kommen später dran. Doch hin und wieder liegt es auch an der Route, dass weniger frequentierte Fahrbahnen bereits früher geräumt oder gestreut werden als andere.“

Der Einsatz der Fahrzeuge kann unterschiedlich lang sein: Wird nur Salz gestreut, dauert eine Tour gute vier Stunden, denn die Fahrbahn wird nur einmal befahren und in voller Breite gestreut. Müssen die Straßen aber zusätzlich von Schnee befreit werden, brauchen die Fahrer sechs Stunden und länger. Dann muss eine Fahrbahn in jeder Richtung befahren werden, um den Schnee zu räumen, während am Heck das Salz auf die freie Fläche rieselt. Auch kommt es vor, dass die Gebiete unterschiedlichen Witterungen unterliegen: „In Halle ist der Winter intensiver. Es gibt dort mehr Schnee und Eisglätte, genauso wie im Süden. Man kann sagen, ab Verl, Bornholte kippt das Wetter. Während hier noch Schneeregen herrscht, hat Schloß Holte bereits eine geschlossene Schneedecke.“



Lange Arbeitstage sind normal

Kommen die Fahrzeuge zurück, ist für die Fahrer noch lange nicht Schluss. Alle Geräte werden gereinigt und für den nächsten Einsatz vorbereitet. Die Kernarbeitszeit in der Straßenmeisterei beträgt 39 Wochenstunden. Fällt viel Schnee, kommen so noch einige Überstunden zusammen: „Dann fahren wir morgens, eventuell mittags und vielleicht noch einmal am Abend.“ Statt der üblichen 26 Tonnen kommen an solchen Tagen schnell 75 bis 90 Tonnen zusammen.“

Die Straßenmeisterei rechnet pro Saison mit 40 durchschnittlichen Einsätzen. Das sind 12.760 gefahrene Kilometer auf den Fahrbahnen und weitere 6.800 Kilometer auf den Radwegen. Werden dabei jeweils 26 Tonnen verstreut, macht das unter dem Strich 1.000 Tonnen. Das wiederum heißt: Der Berg wird unter Umständen sehr schnell schmelzen. ˜