Friedrich Flöttmann übergibt den Spendenscheck an den FCG-Vorsitzenden Andre Niermann. Foto: Wolfgang Sauer

Spende an den FC Gütersloh

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums das der Flöttmann Verlag in diesem Jahr begeht, wird besonderes Engagement in Gütersloh mit einer Spende unterstützt (wir berichteten) Sechs Monate lang erhalten Gütersloher Vereine und Institutionen eine Spende. „Sie alle sind – genau wie wir – ein Teil von Gütersloh. Deshalb liegt es für uns nahe, ihre Arbeit zu unterstützen“, so Geschäftsführer Friedrich Flöttmann. In diesem Monat übergab er eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an den FC Gütersloh. Für den FC Gütersloh nahm der 1. Vorsitzende, Andre Niermann, die Spende entgegen. Der ehemalige Zusammenschluss aus dem Sportverein Arminia Gütersloh (SVA) und der Deutschen Jugendkraft Gütersloh (DJK) wurde nach einer Insolvenz im Jahr 2000 neu gegründet und setzt sich bis heute aktiv im Fußballsport und für die Arbeit mit Jugendlichen ein. „Die Spenden werden hauptsächlich eingesetzt, um Trainingsmaterial für den Jugendbereich anzuschaffen“, erklärt Andre Niermann. Dabei handle es sich beispielsweise um Kleinfeldtore sowie neue Bälle für den FC Gütersloh.