Gastronom Ralf Schubert (l.) im Gespräch mit Moderator Markus Corsmeyer in der vergangenen Show.

Ein Jahr gute Unterhaltung

Was vor einem Jahr als Experiment startete, ist mittlerweile fester Bestandteil im jährlichen Gütersloher Veranstaltungskalender. Wenn in der Weberei Gastgeber Steffen Böning gemeinsam mit den Moderatoren Markus Corsmeyer und Phil Staufer am Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr, zum Live-Talk im Kesselhaus einlädt, dann heißt es: „GT-INFO live“. Mit diesem Format hat sich die erste regelmäßige lokale Talkshow etabliert.



Geladen werden immer wieder interessante Persönlichkeiten aus Gütersloh. In zwei Sets wird diskutiert, gefragt, gelacht – und manchmal gestritten. Als Hausband steht die Band WohnzimmerSoul dem Moderatoren-Duo Corsmeyer und Stauffer zur Seite. Darüber hinaus ist die kurzweilige Show als Livestream über Facebook zu sehen. Wer den Weg ins Kesselhaus nicht findet, kann sich bequem von zu Hause via Smartphone, Tablet oder Rechner die Show ansehen.

Ob Spitzen aus Kultur, Politik, Verwaltung oder Sport – die Sendung lebt von den Menschen und ihren Themen. Höhepunkte in den vergangenen Monaten gab es genug. Filmemacher Jan Erdl, Bürgermeister Henning Schulz, FCG-Präsident Andre Niermann, Kämmerin Christine Lang oder Gastronom Ralf Schubert, sie alle haben das Kesselhaus in der Weberei mit ihren Themen und Geschichten bereichert. Jetzt feiert die Show Geburtstag, und die neue Sendung garantiert auch nach einem Jahr noch jede Menge Information und Unterhaltung aus Gütersloh.

Die Gästeliste der November-Show verspricht erneut einen unterhaltsamen und interessanten Abend. Mit dabei sind Franz Kiesl (Forum Russische Kultur), Gabriele Conert (Arbeitskreis Weihnachtsmarkt), Nina Herrling (Stadtbaurätin), Ralf Markötter (Autohaus Markötter), Oliver Johannknecht (Initiative Attraktive Innenstadt) sowie Christoph Hünermann (Autor). Live zugeschaltet aus Neuseeland wird der junge Gütersloher Felix Morkes, der über seine Erlebnisse und Erfahreng aus dem pazifischen Inselstaat sprechen wird. Alle Gäste haben viel zu erzählen – sie stehen für aktuelle Gütersloher Themen. So feiert Franz Kiesl mit seinem „Forum Russische Kultur“ 25-jähiges Jubiläum. Gabriele Conert wird über den viel diskutierten Weihnachtsmarkt berichten. Stadtbaurätin Nina Herrling nutzt die Plattform, um über ihre Aufgabe in der Verwaltung zu sprechen. Für Ralf Markötter steht das zum WinterWunderVarieté umgebaute Autohaus im Mittelpunkt. Autor Christoph Hünermann bringt einen Vorgeschmack auf seine Lesung im Rahmen der Aktion „Lesestadt“. Und Schuster Oliver Johannknecht diskutiert über die Parkplatzsituation in der Gütersloher Innenstadt.

Der Abend steht unter dem Thema „Veränderungen“. Die Moderatoren Markus Corsmeyer und Phil Stauffer stellen ihre Gäste vor und unterhalten sich im Laufe des Abends mit ihnen in einer lockeren Gesprächsrunde – auch über die inhaltliche „Klammer“ der Talkshow. „GT-INFO live ist eine Mischung aus „Zimmer frei“ und „Hart aber fair“, beschreibt Daniel Bollweg, Geschäftsführer des veranstaltenden Flöttmann Verlages, treffend die Show aus dem Kesselhaus.

GT-INFO live ist aber auch eine Veranstaltung, die von der besonderen Atmosphäre des Kesselhauses in der Weberei lebt. Ein besonderer Spirit, der sich nach einem Jahr Talk nach wie vor auf die Zuschauer überträgt. Übrigens: Für die Live-Übertragung zeichnet das Unternehmen „Filmfaktor“ um Thomas Harte verantwortlich. Unterstützt wird er von den Kameramännern und Video-Journalisten Konrad Olson, Stephan Unkrüer und Christoph Volland-Thurn. ˜