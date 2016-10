Mit Leib und Seele dabei

Zwischen Torten und Cupcakes ist sie vermutlich am ehesten zu finden, wenn sie nicht längst auf dem Weg zur nächsten Aktion ist: die Gütersloherin Anja Kadatz, 40 Jahre alt. Das Gesicht kennt man, und eines ist sie bestimmt nicht – langweilig. Was als „Kaffeeklatsch bei Anja“ startete, hat sich mittlerweile zu einer Facebook-Seite mit mehr als 1.000 Fans und einer wöchentlichen Backaktion entwickelt. Jeden Samstag verkauft sie – im Sommer im Wapelbad, zur Zeit im Café Anders – ihre Cupcakes, die so großartig aussehen, das man sich fast nicht traut, hineinzubeißen.

Alles begann bei ihr zu Hause: Sonntags hatte Anja ihre Freundinnen regelmäßig mit Kuchen und Cupcakes verwöhnt. „Irgendwann entstand die Idee, alles mal größer aufzuziehen. Dass es solche Ausmaße annimmt, hätte ich nie erwartet, aber ich finde es gut“, erzählt sie mir bei unserem ersten Treffen. „Meine Freundin machte mir schließlich den Vorschlag, in ihrem Salon „Lucky Lola“ die Cupcakes zu verkaufen. Also habe ich die nötigen Vorbereitungen getroffen, und dann ging es los.“ Aus dem „Mal sehen, was daraus wird!“ ist heute ein zeitaufwendiger Nebenjob geworden, der unendlich viel Hingabe und Liebe zum Detail erfordert. Ihre „Backstube“ – oder soll man Zauberküche sagen? – ist perfekt ausgestattet und erlaubt es ihr, auch Tagungs- oder Messebesuchern einen süßen Moment mit ihrer mobilen Cupcake-Theke zu verschaffen.



Mit viel Liebe zum Detail

Als ich sie an einem Samstagnachmittag im Café Anders besuche, wird gerade eine Kuchen- und Cupcakebestellung abgeholt. Denn sie veranstaltet nicht nur den wöchentlichen Kaffeeklatsch: Bestellungen für Hochzeiten, Geburtstage und andere Anlässe nimmt sie gerne entgegen. So hat sie im Laufe dieser Woche eine Geburtstagstorte, eine Hochzeitstorte sowie 26 Hochzeits-Cupcakes und 36 Cupcakes für das Café Anders gezaubert. „Am Mittwoch habe ich angefangen, die Böden zu backen, am Donnerstag kamen die Füllungen hinzu. Freitag habe ich dekoriert und verziert, und heute morgen, bevor ich herkam, habe ich die Toppings der Cupcakes frisch draufgemacht“, erzählt sie. Anders als im Wapelbad fängt Anja im Café Anders erst um 12 Uhr an, ihre Cupcakes zu verkaufen „Das ist für mich dann morgens auch immer ein bisschen entspannter, weil ich die Cupcakes erst kurz vor dem Verkauf fertigstelle.“

Jeden Samstag gibt es drei Sorten laktosefreie Cupcakes zur Auswahl – eine davon immer vegan. „Mittlerweile leben so viele Menschen vegan, deswegen habe ich auch immer eine Sorte ohne tierische Inhaltsstoffe dabei. Schließlich soll jeder etwas von meinen Cupcakes haben“, erklärt Anja lachend. Heute hat sie vegane Schwarzwälder-Kirsch-Cupcakes, Vanille-Cupcakes mit eingebackenem Toffifee, Sahne-Mascarpone-Topping und einem Toffifee dekoriert sowie Erdnusscupcakes mit Schokoladen-Topping und karamellisiertem Popcorn im Gepäck ... Man mag es kaum glauben: Alles ist selbst gebacken und dekoriert. „Heute Nachmittag geht es dann weiter: Ich mache immer eine Torte für den Kaffeeklatsch in der Weberei. Am liebsten backe ich aber Cupcakes, Kuchen macht ja irgendwie jeder, das ist doch nichts Besonderes mehr“, berichtet Anja Kadatz mir mit ihrem ansteckenden Lachen.



Eher ein Hobby als ein Beruf

Neben ihrem Kaffeeklatsch hat Anja natürlich noch einen Hauptjob. „Meine richtige Arbeit ernährt mich, Cupcakes, Torten und Kaffeeklatsch jedoch machen mich einfach nur glücklich.“ Anders als erwartet, hat ihr kaufmännischer Hauptberuf nichts mit Backen zu tun ... Ihre Kreativität lässt sie dann nachmittags an ihren Cupcakes aus. „Der ‚Kaffeeklatsch’ ist das, was ich wirklich gerne mache – es ist für mich überhaupt keine Arbeit! Manchmal wird es natürlich auch anstrengend, aber es macht mir ja Spaß, sogar sehr viel Spaß!“

Auf meine Frage, ob sie ihre große Leidenschaft, das Backen, auch zum Hauptberuf machen würde, antwortet Anja nach kurzem Zögern: „In letzter Zeit habe ich mir oft die Frage gestellt, ob ich das machen sollte ... Ich bin aber noch zu keiner Antwort gekommen“, lacht sie. „Der Schritt zur Selbstständigkeit ist gewagt, denn der Zeitaufwand wäre um einiges größer!“ Anja hat schließlich noch einen Sohn, für den sie da sein muss. Außerdem ist der Kaffeeklatsch für die alleinerziehende Mutter eher Hobby als Beruf. Allerdings ein sehr aufwendiges Hobby, das viel Ausdauer und noch mehr Liebe zum Detail von ihr fordert.



Musikalisch aktiv

Wer glaubt, dass Anja mit Familie, Beruf und Kaffeeklatsch ausgelastet ist, kennt sie nicht richtig. Da geht noch was ... Anja ist schließlich auch musikalisch aktiv. „Die Band, in der ich spiele, heißt „AUT iDEM“. Wir schreiben unsere eigenen Songs. Schwerpunkt: Independent-Rock“, erzählt sie. Bereits seit acht Jahren ist sie dabei, stellt Anja verwundert, aber schmunzelnd fest. „Jetzt muss ich erstmal überlegen, das ist schon eine lange Zeit!“ Mit ihr als zweiter Stimme treten sie in Gütersloh und Umgebung auf. „Zuletzt haben wir in der Kneipe Friedrichshöhe gespielt, das ist aber schon ein bisschen her. Kommendes Jahr haben wir dann einen Auftritt in der Weberei, für den wir momentan proben.“

Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, nimmt Anja – neben den wöchentlichen Proben der Band – noch alle zwei Wochen Gesangsunterricht bei Steffi Költsch. Wir treffen uns bei der ausgebildeten Musicaldarstellerin. In einem kleinen Arbeitszimmer, ausgestattet mit Mikrofon, Notenständern und Keyboard, fängt die Stunde in der Regel mit Atemübungen an. „Beim Singen atmet man anders“, verrät Steffi Költsch.

Im Anschluss an die Vokalausgleichsübungen, mit denen Anja beginnt, werden in lockerer Atmosphäre ausgewählte Songs gesungen – heute hat sie sich „Fever“ von Peggy Lee ausgesucht. Nachdem sie ihren Einsatz verpasst hat und viel gelacht wurde, gibt Steffi Költsch nützliche Tipps, was sie beim nächsten Durchlauf verbessern sollte. „Sonst singt sie lauter“, so Költsch. Ist Anja etwa ein bisschen aufgeregt?

Ende 2011 hat Anja Kadatz mit dem Unterricht begonnen. „Anja hat sich unglaublich weiterentwickelt. Sie kommt jetzt viel weiter in die Höhe – und das macht sich auf jeden Fall positiv bemerkbar“, reflektiert Steffi Költsch die gemeinsame Arbeit, die ihnen erkennbar viel Spaß bereitet.



Bleibt da noch Zeit für sich?

Bei so viel Engagement stellt sich natürlich eine Frage: Wie bekommt sie das alles hin? „Ich war schon immer jemand, der viel machen muss“, erklärt Anja. „Im Sommer ist es immer ein bisschen stressiger, weil ich sonntags noch im Wapelbad arbeite und dort auch schon um 10 Uhr anfange. Dafür habe ich dann im Winter sonntags immer frei, da das Wapelbad dann geschlossen hat. Früher habe ich noch zusätzlich in der Weberei gearbeitet, aber das wurde mir irgendwann doch zu viel mit dem Kaffeeklatsch.“ Bleibt die Frage: Was macht Anja Kadatz eigentlich in ihrer Freizeit? Hat sie überhaupt Freizeit? Unter der Woche verbringt die 40-Jährige möglichst viel Zeit mit ihrem Sohn. „Dadurch, dass er bei mir wohnt, geht das.“

„Wenn ich aber doch mal 300 Cupcakes für eine Messe produzieren muss, ist das natürlich schon eine Herausforderung“, verrät Anja. Die vielen positiven Rückmeldungen, die sie immer wieder bekommt, sind ihr Motor, der sie antreibt und ermutigt, ihren kleinen Laden „am Dampfen zu halten“.

„Letztens habe ich zum Beispiel eine Hochzeitstorte gebacken. Als mir die Braut einige Tage später die Etagere zurückbrachte, erzählte sie total begeistert von ihrer Feier. Es ist natürlich ein tolles Gefühl zu hören, dass das, was ich mache, gut ankommt“, freut sich Anja über die Begeisterung ihrer Kunden.



Schon immer im Gespräch gewesen

Mit dem Kaffeeklatsch und ihren anderen Aktivitäten ist natürlich auch Anjas Bekanntheitsgrad gestiegen. Aufmerksamkeit habe sie durch ihr Auftreten schon immer erregt, verrät sie nach kurzem Überlegen, „aber dass ich mal so bekannt werde, hätte ich selber nicht gedacht“, fügt sie lachend hinzu. „Wegen meiner Behinderung haben schon immer alle geguckt, und ich war häufig im Gespräch, besonders als mein Sohn in den Kindergarten gekommen ist. Aber das stört mich nicht.“ Anja dreht ihren linken Arm, an dem die ganze Hand sowie ein Teil des Unterarms fehlen. „Ein Problem hatte ich mit meinem Handicap eigentlich nie“, verrät sie. Auch wenn es immer Leute gibt, die beim Anblick ihrer fehlenden Hand verunsichert reagieren, spricht sie ganz offen über ihre Behinderung. „Ich bin doch damit aufgewachsen! Früher hatte ich mal eine Prothese, aber sie hat mich mehr gestört als dass sie geholfen hätte“, so Anja, „Ich habe eigentlich zwei Hände, die eine sieht nur anders aus“, ergänzt sie und wirft dabei lachend den Kopf in den Nacken.

Nachdem ich Anja nun ein wenig kennenlernen durfte und die wohl schönsten Cupcakes aus ihrer Backstube probieren konnte, stellte sich mir die Frage, was sie wohl als nächstes auf die Beine stellen wird. Auch wenn ihr Tag, gefüllt mit Backen, Familie, Bandproben und Gesangsunterricht, vermutlich nicht mehr besonders viel freie Zeit bietet, bin ich gespannt, was noch kommt. Vielleicht wagt sie ja doch eines Tages den Schritt in die Selbstständigkeit, und ihre Gäste dürfen die selbstgebackenen Köstlichkeiten im eigenen Café verzehren. Oder eine Solo-Karriere als Sängerin? Man weiß es nicht. ˜