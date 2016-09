Digitaler Masterplan Verwaltung 4.0

Die Gütersloher Stadtverwaltung setzt auf Digitalisierung. Bürgermeister Henning Schulz kündigte jetzt an, einen „Digitalen Masterplan Verwaltung 4.0“ zu etablieren. Eine entsprechende Vorlage dazu wird er in die November-Sitzung des Hauptausschusses in Vorbereitung der Haushaltsplanungen für das kommende Jahr einbringen.

Darin enthalten wird auch der Vorschlag für eine komplette Digitalisierung des Ratsinformationssystems sein – das heißt: Auch der Rat der Stadt soll zukünftig zu 100 Prozent ohne Papier, sprich mit Tablets arbeiten. „Der Kreistag und einige weitere Kommunen arbeiten bereits komplett digital“, sagt Schulz dazu und verweist auf die Verringerung des Papieraufwands, vor allem aber auf Einsparungen beim Personalaufwand, bei Druck- und Versandkosten.

Für Schulz ist die Initiative zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung eine Weiterentwicklung des „Modellprojekts E-Government“ des Bundes. Die Stadt Gütersloh war hier in den vergangenen drei Jahren Modellkommune und führte unter anderem erfolgreich das „Bürgerportal“ ein. Auf der Abschlussveranstaltung in Berlin zog Schulz jetzt als Referent eine insgesamt positive Bilanz. Die logische Fortführung sei, nun weitere Potenziale innerhalb der Stadtverwaltung, auch bezugnehmend auf Bürger und Unternehmen anzustoßen. Schulz: „Das Modellprojekt und der damit verbundene Austausch mit anderen Modell-Kommunen haben uns hier starke Impulse gegeben. Jetzt wird es darauf ankommen, den Service, den das Bürgerportal bietet, im Angebot nach außen und intern weiter auszubauen. Wir sind hier auf gutem Weg, müssen uns aber konkrete Ziele für die kommenden Jahre erarbeiten.“

Gastgeber Klaus Vitt, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik, der selbst elf Jahre in Gütersloh gelebt und dort bei einem der großen Unternehmen gearbeitet hat, hatte in seiner Begrüßung ebenfalls deutlich gemacht, dass der Bereich „Digitalisierung“ in der Gesellschaft kontinuierlich weiter ausgebaut werden müsse. Vitt betonte weiterhin die Vorbildfunktion der Modellkommunen und bedankte sich bei allen Beteiligten für die sehr produktive Arbeit.