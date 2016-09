Die Trends für den Herbst

Auf der diesjährigen M.O.W., aber auch auf der Tendence in Frankfurt zeichnet sich ein großer Trend ab: Geschmack ist was gefällt – davon gibt es jede Menge, und die wird auch noch kunterbunt gemixt. Mehr noch als Verkaufsstatistiken hatten die Hersteller in diesem Jahr offensichtlich den Verbraucher mit seinen Bedürfnissen und persönlichen Stil-Leben vor Augen. Doch die eine oder andere Stilrichtung konnte auch noch ausgemacht werden - und das Beste: Sie werden mittlerweile kunterbunt miteinander gemixt. Worauf es dabei ankommt, zeigt das GT-INFO.





Die Formen laut der Einrichtungsideen für 2017 entwickeln sich in zwei Richtungen – dezent und eher puristisch und überdekoriert. Die Design-Klassiker aus dem 20. Jahrhundert und neue Möbelstücke im Bauhaus-Stil treffen auf dekorativen Miami-Chic mit viel Rosa und Flamingos – übrigens der neue Deko-Trend. Andere Strömungen in den Wohntrends bieten bereits eine Vorschau auf 2017: Das Upcycling ist gerade absolut en vogue – gemeint sind damit Gegenstände und ganze Wohnungen, die aus ehemaligen Fabriken stammen.

Skandinavien, wohin man schaut

Der skandinavische Einrichtungsstil rangiert auf der Beliebtheitsliste ganz weit oben. Helles Holz, klare Formen und freundliche Farben – Design aus Dänemark und Schweden ist einfach angesagt. Die Möbel kommen mit viel Holz, Leichtigkeit und Klarheit daher. Und Skandinavier mögen es praktisch: Ihre Möbel verbinden Design und Funktionalität auf wunderbare und charmante Weise. Unschlagbarer Vorteil: Viele Retro-Klassiker der 50er und 60er Jahre stammen aus dem hohen Norden, so eignen sie sich perfekt für einen gekonnten Stilmix mit dem Retrostil.

Shabby Chic

Er ist einfach nicht wegzudiskutieren, der jahrelange Boom des "schäbigen Schick", der in Wahrheit alles andere als schäbig ist – nämlich eine gekonnte Mischung aus Erbstücken, Flohmarkt-Schnäppchen und Selbstgemachtem. Die Namensgeberin des Stils, Rachel Ashwell, liebt Schnäppchen vom Flohmarkt, Erbsachen, von denen man sich nicht trennen mag, und schicke neue Einzelstücke. Eine Mischung aus Altem, Neuem und Kuriosem.