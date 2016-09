Vom Saulus zum Paulus ausgerechnet durch Thaiboxen? Es klingt wie eine dieser erfundenen Geschichten, beruht indes auf einer wahren Begebenheit: Bis vor zwei Jahren war Eleftherios Gioroglou – kurz Lefti – ein echter Problemfall. Der damals 13-Jährige beschreibt sich selbst rückblickend als „schüchtern, ohne Selbstvertrauen, extrem aggressiv, aufbrausend, keinem Streit aus dem Weg gehend“. Ärger mit seinen Mitschülern und Lehrern waren festen Konstante im Leben des durch und durch verunsicherten Schülers. Lefti: „Ich habe zwar nie Streitereien bewusst provoziert, aber wenn es irgendwo Stress gab, war ich immer in der ersten Reihe dabei“. Ein zufälliger Blick in den Fernseher änderte sein Leben, seine Einstellung komplett.

Per Zufall sah der heute 15-Jährige eine Reportage über Thaiboxen, die zum Schlüsselerlebnis für den weiteren Lebensweg wurde. Fasziniert von der Kultur und Bewegungsformen vereinbarte er umgehend ein Probetraining in dem 2013 gegründeten Verein Kampfarena mit Sitz an der Alten Osnabrücker Landstraße in Avenwedde. Auf 400 Quadratmetern Fläche einer ehemaligen Lagerhalle mitten im beschaulichen Bonewie bietet die Kickboxschule laut der eigenen Homepage „Fitness, Selbstverteidigung und Wettkampfsport in den Disziplinen Muay Thai (Thaiboxen), K-1, Kickboxen und Boxen“. Im Vordergrund stehen dabei Spaß, körperliche Ertüchtigung, das Verschieben von Leistungsgrenzen sowie das Erreichen der individuell gesteckten Ziele. Unter den 110 Clubmitgliedern sind derzeit acht aktive Kämpfer. Vereinsvorsitzender und Gründer Michael Behrens: „Wir sind wettkampfbezogen, weil das Training dort härter ist, leben aber vom Breitensport“.

Zwei Jahre später ist bei Lefti, der hier stellvertretend für viele andere steht, nichts mehr wie es vorher war. Aggressionen, überschüssige Kräfte lässt das Leichtgewicht bis zu fünfmal in der Woche mit Tritten, Hieben und Schlägen auf Thai-Pads aus, die ihm sein Trainer, väterlicher Freund und Mentor Michael Behrens (47) im Übungsring hinhält. Wer den 1,70 Meter großen, 53 Kilogramm leichten, schmächtigen Jungen wie einen Berserker im Ring unter dem an der Wand in weißen Lettern auf rotem Grund aufleuchtenden Motto „train hard and fight easy“ (Trainiere schwer, kämpfe leicht) arbeiten sieht, verspürt nicht zwingend Lust auf eine körperliche Auseinandersetzung. Doch keine Sorge. Statt Ärger und Streit sammelt der Heranwachsende heute Siege und Titel. Seine sechs Kämpfe hat der C-Klasse-Kämpfer allesamt gewonnen, kann sich mit Stolz NRW- und Deutscher Juniorenmeister nennen. Die Lust auf Raufereien gehört der Vergangenheit an. Parallel dazu wuchsen Selbstvertrauen und Gelassenheit. Lefti: „Es reicht, wenn man im Ring im Training ab und zu was aufs Maul kriegt. Da hat man keinerlei Lust mehr, sich draußen zu prügeln“.

Coach Michael Behrens ist in seiner Mehrfachfunktion als Vereinsgründer, 1. Vorsitzender, Ansprechpartner, Kümmerer, Trainer, Mentor und Mädchen für alles mit der Entwicklung seines Zöglings zufrieden: „Er ist schon sehr viel ruhiger und ausgeglichener geworden. Im Ring macht er zwar ab und zu noch sein eigenes Ding, aber das kriegen wir schon hin“.

Momentan ruht der sportliche Focus der sechs bis 50 Jahre alten Clubmitglieder ohnehin auf dem bisherigen Höhepunkt der noch jungen Vereinsgeschichte. Am 1. Oktober kommen auf Einladung des Vereins Kampfarena e.V. rund 30 bis 40 Thai- und Kickboxer aus ganz Nordrhein-Westfalen in der Sporthalle des Reinhard-Mohn-Berufskollegs zu einem Wettkampf zusammen. Ein paar Tage vor der Veranstaltung kann Michael Behrens seine Freude kaum mehr im Bann halten: „Es ist das erste Mal, dass die Gütersloher so etwas zu sehen bekommen. Das gab es noch nie". Während er das sagt, hält der Vereinsgründer einen der Einladungsflyer mit dem sehr plakativ klingenden Titel „Eine Frage der Ehre – Gütersloh gegen den Rest“ in der Hand.

Eine Frage der Ehre scheint es auch zu sein, wenn der frühere C-Klasse-Kämpfer, heute im Besitz der offiziellen Muay-Thai-Bund-Deutschland (MTBD) Trainer C-Lizenz, des holländischen WTCA Trainer B-Scheins für Kickboxer sowie Profi- und Amateur Punkt- und Kampfrichter über seine Sportart Thaiboxen spricht. Michael Behrens: „Thaiboxen fördert die Kraftausdauer, ist interessant, total vielseitig, schnell, hart, effektiv, spektakulär – mit einem Wort: faszinierend“. Wer den Kämpfern mit ihren blanken, schweißnassen Oberkörpern eine Weile beim Training zusieht, wer erlebt, wie Arme und Beine blitzschnell in Richtung des Gegners zucken, wer sieht, wie sich die Kontrahenten mit Urgewalt auf den Gegner stürzen, ihn mit Faust-, Ellenbogen- und Trittsalven eindecken, unterschreibt das Urteil „spektakulär“ sofort. Die Lust, selbst mitzumischen, hält sich dabei in überschaubaren Grenzen.

Die Wurzeln der Vollkontaktringsportart gehen dabei ganz weit zurück: Thaiboxen entwickelte sich aus traditionellen Kampfkünsten in Südostasien. Wenn Schwerter und Speere unbrauchbar wurden, benutzten die Krieger im Kampf eben Beine, Fäuste und Ellenbogen. An dieser Basis hat sich bis heute nichts verändert. Weil Tritttechniken mit dem Schienbein, Fausttechniken, Festhalten des gegnerischen Beins, Umklammern, Schläge zum Kopf sowie Knie- und Ellenbogentechniken laut Regelwerk erlaubt sind, zählt Thaiboxen zu den härtesten Sportarten der Welt. Bei den dreimal zweiminütigen Wettkämpfen (Amateurbereich) ausdrücklich verboten sind nur Kopfstöße, Nachschlagen gegen einen am Boden liegenden Gegner, Schläge und Tritte gegen den Hinterkopf oder in die mit einem Suspensorium geschützten Genitalien.

Obwohl „blaue Flecken, Cuts und Nasenbluten trotz Kopfschutz dazugehören“, so Michael Behrens, sei das Risiko für schwere Verletzungen nach Einschätzung des Experten nicht höher als bei anderen Sportarten. Michael Behrens: „Gegen eine Grätsche beim Fußball kann man nichts machen. Bei uns lernt man Blockieren und Ausweichbewegungen. Thaiboxen ist hart, aber fair. Es ist eine gesunde Härte“.

Michael Behrens: „Wichtig ist, dass die Leute einen Ausgleich für Beruf, Schule, Leben oder was auch immer finden, dass sie ruhiger und ausgeglichener werden. Wenn wir das schaffen, haben wir unser Ziel erreicht“. Manchmal wird daraus sogar eine Geschichte, die zu gut für das normale Leben klingt, indes auf wahren Tatsachen beruht.