Spende an das Stadtmuseum

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums unterstützt der Flöttmann Verlag ein halbes Jahr lang Gütersloher Vereine und Institutionen (wir berichteten) mit Spenden. Geschäftsführer Friedrich Flöttmann konnte jetzt im September eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an das Gütersloher Stadtmuseum überreichen. Museumsleiter Dr. Rolf Westheider freute sich bei der Scheckübergabe gemeinsam mit Friedrich Flöttmann über die Unterstützung. Friedrich Flöttmann: „Für uns ist es wichtig und selbstverständlich, die dauerhaft gute Arbeit des Stadtmuseums zu unterstützen. Darüber hinaus hatte unser Verlag über Jahrzehnte in unmittelbarer Nachbarschaft zum heutigen Stadtmuseum in der Kökerstraße seine Heimat – wir fühlen uns daher auch mit Gütersloh und seinem Museum eng verbunden.“ Mit vielen Anschauungsobjekten können die Gütersloher im Stadtmuseum in der Kökerstraße hautnah erfahren, wie der Alltag in der Stadt vor vielen Jahrzehnten aussah. Auf der Grundlage der Sammlungen des Heimatvereins Gütersloh bietet sich die Gelegenheit, mehr über die Vergangenheit zu erfahren. Im Lagerhaus der ehemaligen Kornhandlung Angenete und Wulfhorst geht es im Erdgeschoss um die Textil- und Metallindustrie, im Obergeschoss um die Medizingeschichte. Zusätzlich gibt es regelmäßig Sonderausstellungen, die sich mit speziellen Aspekten der Gütersloher Vergangenheit auseinandersetzen.