Auf einen Dreh ins Bankery

An einem Freitag im November könnte es „Deutschland zu Gast im Bankery“ heißen, wenn Gastronom Ralf Schubert sein Lokal einem größeren Fernsehpublikum vorstellt. „Mein Lokal, Dein Lokal“ lautet das Format, das den Gütersloher während der Aufzeichnung zur Sendung ganz schön auf Trab hielt. Irgendwann im November? Ja, denn der genaue Ausstrahlungstermin wird vom Produzenten noch streng geheimgehalten.

Vom 29. August bis zum 2. September fanden die Dreharbeiten statt. Doch worum geht es? In der TV-Doku stellen wöchentlich fünf Lokalbesitzer einer Region oder Stadt im Vorabendprogramm ihr Gastronomiekonzept vor und bewerten sich gegenseitig. Dabei fallen neben dem Essen auch das Ambiente, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Sauberkeit und der Service ins Gewicht. Bis zu zehn Punkte können in jeder Kategorie vergeben werden. Am letzten der fünf Tage wird der Sieger mit den meisten Punkten gekürt und erhält vom ausstrahlenden Sender Kabel 1 ein Preisgeld von 3.000 Euro.

Jetzt ist die Produktionsfirma Good Times eine Woche lang in Gütersloh und Umgebung zu Gast. Seit Montag laufen die Dreharbeiten in den verschiedenen Lokalen. Heute, am 2. September, ist Ralf Schubert an der Reihe. Es ist ganz schön hektisch im Bankery, als ich mit Praktikantin Carlotta und Fotograf Moritz eintreffe. Im Gastraum finden gerade Aufzeichnungen statt. Zwei von Schuberts Kontrahenten werden zum Ambiente befragt. Während Realisatorin Susanne Müller die Fragen stellt, halten zwei Kameramänner die Antworten im Bild fest. Ein weiteres Team schaut währenddessen Küchenchef Holger Fenke über die Schulter, und Ralf Schubert stellt die Produkte seiner Küche vor.

Eine lange Woche mit 14-Stunden Drehs

Es ist der fünfte Tag einer langen Woche. Mindestens 14 Stunden wurden täglich gedreht. „Das ist eine hochinteressante, aber auch sehr anstrengende Zeit“, erklären Ralf Schubert und seine Mitstreiter. Alles begann am Montag, als Betriebsleiter Tim Skilewski die Spenger Moor Ranch vorstellte. Bei den Dreharbeiten hoffte er auf tolle Kollegen und wurde bestätigt: „Alle sind sehr nett und helfen mir, ein gewisses Finetuning zu betreiben.“ Gut abschneiden könne er aufgrund der einzigartigen Lage seines Lokals. Am Dienstag ging es in das Sedan in Werther. In einem kurzen Gespräch verrät mir Betriebsleiter und Koch Adrian Abram, wie überrascht er sei über den großen Aufwand, der hier betrieben werde. Warum er bei der Sendung punkten könne, erklärt er so: „Ich habe eine Antipathie gegen Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker und mich gefreut, wie begeistert die anderen Kandidaten von der Frische meiner Produkte waren.“

Mittwoch waren die Kontrahenten bei Kasra Abrar im Verler Steakhouse 2015 zu Gast. „Es ist für mich eine große Werbeplattform“, begründet er seine Teilnahme. „Wenn man gut performt, erhofft man sich natürlich dadurch einen Aufschwung. Ich glaube, ich könnte gut abschneiden, weil unser Konzept sehr stimmig ist und unsere Produkte top.“ Das sieht auch Ralf Schubert so: „Das war sehr lecker. Er hat Fleisch in Superqualität, das in einem 1.200 Grad heißen Ofen gegart wird.“ Am Donnerstag waren sie alle bei Monika Hagemann in der Remise Remiza in Rheda-Wiedenbrück. „Die Platzierung ist mir gar nicht so wichtig, aber Letzter möchte man auch nicht sein“, sagt sie. „Mein Konzept ist etwas anders. Wir sind ja keine Gaststätte.“ Trotzdem könne sie punkten, „weil alle den Hauptgang sehr gelobt haben.“

Und Ralf Schubert? „Du nimmst überall was mit“, sagt er. „Es ist ja so, dass jeder tolle Ideen für seine Küche hat. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig sehr gut befruchten.“ Warum er gut abschneiden könnte, liegt für ihn klar auf der Hand: „Ich finde ja, dass das Bankery ein einzigartiges Konzept in Deutschland ist. In der Küche verarbeiten wir frische Produkte aus der Region, wie unser Galloway-Fleisch, das ein Bauer in erstklassiger Bioqualität liefert.“

Erschwerte Bedingungen bei laufendem Betrieb

Die Aufzeichnungen finden bei laufendem Betrieb statt. Es ist Mittag, und viele Gäste sitzen an den Tischen oder draußen auf der Terrasse. „Das ist das Konzept der Sendung“, erklärt Aufnahmeleiter Martin Magnani. „Jeden Tag lädt ein Teilnehmer seine Kontrahenten bei laufendem Betrieb in sein Restaurant ein und lässt sie à la carte bestellen.“ Doch soweit sind wir jetzt noch nicht, bestellt wird erst heute Nachmittag. Der letzte Drehtag, so erklärt er, beginnt hier wie alle anderen auch: „Jeder der fünf Kontrahenten hat seinen Gastgebertag, an dem ihn die vier anderen Gastronomen besuchen.“ Am Vormittag schauen sie sich Gastraum und Küche an, die Produktlagerung, die Geräte zur Zubereitung und suchen die besonderen Tricks und Finessen des jeweiligen Kochs. All das wird im Bild festgehalten. Die Produktionsfirma Good Times produziert mittlerweile die achte Staffel – in drei Jahren. Um das alles zu realisieren, sind die Produktionstage in eine Früh- und Spätschicht unterteilt. Zu jeder Schicht gehören vier Kameraleute, aufgeteilt in zwei Teams, zwei Realisator genannte Regisseure und einen Aufnahmeleiter.

Viele unterschiedliche Philosophien

Während wir uns unterhalten, beginnt die Mittagspause für das Team. Auch die Kandidaten haben jetzt ihre freie Zeit. Doch essen dürfen sie im Bankery nicht. „Es ist wichtig für das Format, dass die Kontrahenten nicht bei dem Gastgeber essen, denn dann könnten sie sich schon einen Eindruck von dem Essen machen.“ Es gibt also kein Drehbuch? „Auf gar keinen Fall“, erklärt Magnani. „Das fragen uns die Gastronomen oft bei ihrer Bewerbung. Wir wollen alles so authentisch wie möglich halten, das ist das Konzept der Sendung.“

Apropos Bewerbung: Wie findet die Produktionsforma die Kandidaten, möchte ich wissen. „Wir suchen Regionen, in denen wir noch nicht waren. Dort recherchieren wir das Gastronomieangebot“, erklärt Magnani. „Das kann eine Pizzeria oder eine Sterneküche sein.