Der Kulturausschuss wird Anfang Oktober über eine weitere zusätzliche Förderung der Weberei ab 2017 beraten (wir berichteten). Dann fällt der Kulturausschuss die Entscheidung, ob und in welchem Umfang die städtischen Zuschüsse für die Weberei erhöht werden. Der jetzige Träger, die Bürgerkiez gGmbH, fordert 108.000 Euro jährlich mehr. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Entscheidung traf sich Redaktionsleiter Markus Corsmeyer mit Wolfgang Hein und Johannes Elstner, Mitglieder des Fördervereins der Weberei, zum Stadtgespräch.

Der Weberei-Förderverein meldet sich in der Öffentlichkeit zu Wort. Die Weberei sei unverzichtbar für Kultur in Gütersloh. Sehen Sie die Zukunft der Weberei in Gefahr?

Wolfgang Hein: Vom Kulturausschuss wünschen wir uns ein uneingeschränktes „Ja“ zur Weberei und zu einem Zuschuss, den die Weberei für den weiteren Betrieb braucht.

Johannes Elstner: Der Betrieb eines soziokulturellen Bürgerzentrums ist ein kompliziertes und risikoreiches Unterfangen, das haben die Insolvenzen der Vergangenheit gezeigt. Nichtkommerzielle Raumvergaben und Programme im soziokulturellen Bereich sind nicht kostendeckend zu leisten. Deshalb ist die Weberei auf Zuschüsse angewiesen.

Wolfgang Hein: Die soziokulturellen Zentren in Deutschland leben alle von der Hand in den Mund. Im Hintergrund steht nirgends ein großer Investor oder selten, schon gar nicht in Gütersloh, eine Kommune mit ihrem großen Haushalt. Die Ankündigung der Geschäftsführung, das Programm einzuschränken oder die Raumvergaben zurückzufahren, falls die städtische Förderung den Aufwand nicht deckt , ist mehr als verständlich. Das ist Risikobegrenzung. Wir müssen uns aber die Frage stellen, welches Angebot und Niveau wir von der Weberei erwarten. Das gibt es nicht umsonst.

Der Kulturausschuss wird in seiner Oktober-Sitzung über die künftige finanzielle Ausstattung des Bürger-

und Kulturzentrums entscheiden.

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Bürgerkiez gGmbH der vergangenen zweieinhalb Jahre?

Wolfgang Hein: Ich möchte ihr ein hervorragendes Zeugnis ausstellen. Ich finde es sehr beeindruckend, wie die Weberei sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren in der Trägerschaft der Bürgerkiez gGmbH entwickelt hat und wie die Sanierung vorangetrieben wurde.

Johannes Elstner: Das Team um Steffen Böning macht dort einen Superjob und sichert die Existenz des Kultur- und Bürgerzentrums für die kommenden Jahre. Neue Veranstaltungen wie MuKKe, Rudelsingen oder das Kneipenquiz wurden erfolgreich etabliert. Es wurden auch neue experimentelle Formate ausprobiert. Die stark gestiegene Nachfrage nach Räumlichkeiten ist ebenfalls ein Indiz für die große Anziehungskraft der Weberei. Dem kann man nur Respekt zollen.

Welche Rolle spielt die Weberei bei der Bereitstellung von Räumen und nichtkommerziellen Programmen?

Johannes Elstner: Aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit und der Vereinbarung mit der Stadt ist die Weberei dazu verpflichtet. Die Weberei ist ein unverzichtbarer Partner bei der Bereitstellung von Räumen. Sei es für den Flüchtlingsstammtisch oder ein Spartenkonzert für 40 Besucher.

Wolfgang Hein: Fällt die Weberei als Anbieter weg, entstünde ein größerer Fehlbedarf für die Menschen in Gütersloh. Das kulturelle Leben in unserer Stadt würde verarmen. Gütersloh braucht die Weberei für diese Aufgaben, damit die gefühlte Lebensqualität steigt und das kulturelle Leben bereichert wird.

Halten Sie die zusätzliche Fördersumme von 108.000 Euro für die Weberei für erforderlich?

Wolfgang Hein: Man könnte sich die Antwort einfach machen und pragmatisch sagen: Nehmt die angebotenen 60.000, das ist doch besser als nix! Klar. Ich finde es aber sehr verantwortungsbewusst, darauf hinzuweisen, dass die Arbeit und das Angebot eingeschränkt werden müssen, wenn der ermittelte zusätzliche Finanzbedarf nicht bewilligt wird. Jede Raumvergabe und jedes nichtkommerzielle Angebot verursacht Kosten. Es ist doch eine Milchmädchenrechnung, dass die Kosten mit zunehmendem Erfolg steigen. Das ist übrigens auch bei der Stadthalle und dem Theater so!

Johannes Elstner: Erinnern wir uns an die letzte Insolvenz unter dem Träger PariSozial: Dieser als absolut professionell anerkannte Verband hatte zuvor einen Mehrbedarf von 100.000 Euro ermittelt, der von der städtischen Politik abgemeiert wurde. Erinnern wir uns an die umfassende Neuausrichtung der Weberei vor 20 Jahren: Das damals beauftragte Sanierungsunternehmen „kulturplan“ hatte nach meiner Erinnerung einen Gesamtzuschussbedarf von 600.000 Mark ermittelt. Wenn man den auf heutige Euros umrechnet, kommt man ebenfalls auf ganz andere Beträge als die zur Zeit gewährte Förderung. Auch deshalb: Ja zu 108.000 Euro mehr.

Die Bönings sind vor mehr als zwei Jahren angetreten mit dem Versprechen, dass die Fördersumme ausreiche. Jetzt werden mehr Zuschüsse gefordert. Das ist schwer zu vermitteln …

Johannes Elstner: Ganz im Gegenteil, diese Aussage war ja richtig. In den ersten beiden Jahren ist die Bürgerkiez gGmbH mit dem Zuschuss ausgekommen, obwohl den neuen Betreibern bei der Übergabe viele Hürden in den Weg gestellt wurden. Zusätzlich haben sie aus eigener Tasche in die Weberei investiert. Die Zeiten haben sich aber geändert, man könnte auch sagen: Das ist das Ergebnis erfolgreichen Arbeitens. Es geht doch vor allem darum, den Angebotsstandard zu erhalten. Nach mehr als zwei Jahren deutlich gestiegener Nutzung die Förderung anzupassen und neu zu vereinbaren, das ist doch legitim.

Wolfgang Hein: Es gehört zum Kern soziokultureller Arbeit, auf Initiativen aus der Gesellschaft zu reagieren. Ich kann mir sehr viele neue Arbeitsfelder vorstellen, die in der Weberei zu verorten wären. Die ließen sich unter den Schlagworten „demografischer Wandel“, Integration oder Inklusion zusammenfassen. Ich weiß, dass sich die Geschäftsführung des Hauses damit auseinandersetzt und bei entsprechender finanzieller Ausstattung Angebote entwickeln würde.

Glauben Sie, dass es zu einer Neuaus-

schreibung kommen wird? Was halten

Sie von Matthias Markstedts Idee der

Genossenschaft …

Wolfgang Hein: Wir wünschen uns alle, dass die Fördervereinbarung zwischen Stadt und Bürgerkiez gGmbH zügig neu verhandelt wird. Eine neue Ausschreibung der Trägerschaft ist nicht notwendig

Johannes Elstner: Die Genossenschaftsidee klingt im ersten Augenblick sehr verlockend. Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Dieser Idee kann ich viel abgewinnen. Um sich für die Weberei zu engagieren, braucht es aber keine vierstelligen Beträge. Jeder ist bei uns herzlich willkommen mitzumachen. Als Förderverein haben wir einen großen Vorteil – wir sind betreiberunabhängig.

Sie wünschen sich, dass die Weberei der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur beitritt. Was versprechen Sie sich davon?

Johannes Elstner: Die LAG Soziokultur NRW ist ein Zusammenschluss von derzeit 64 Kulturzentren in NRW, die neben der Organisation von Seminaren und Kongressen zum internen Austausch mit der Verteilung öffentlicher Gelder befasst ist. Nun ist für ein Förderprojekt im Einzelfall keine Mitgliedschaft in dieser Gemeinschaft erforderlich, aber es wäre ein Akt der Solidarität untereinander, wie er seit der Gründung der Weberei geübt wurde. Von dem in der LAG konzentriert vorhandenen Wissen könnte man trotz der Kompetenz der derzeitigen Geschäftsführung auch in Gütersloh profitieren

Wolfgang Hein: Als Förderverein haben wir jetzt den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt und wir hoffen natürlich, dass die Weberei so aufgestellt wird, dass sie sich Mitgliedschaften dieser Art, die sinnvoll sind, leisten kann.

Wie beurteilen Sie den Kulturentwicklungsplan und die Perspektiven in diesem Zusammenhang für die positive Entwicklung der Weberei?

Johannes Elstner: In den Workshops zum KEP wurden die soziokulturellen Potentiale in der Stadt aufgespürt und bewertet. Sie lassen sich vorwiegend in der Weberei finden, aber nicht ausschließlich. Es gibt da durchaus weitere Akteure und Initiativen. Der Vorschlag der Kulturverwaltung, einen Fond einzurichten und mit 16.000 Euro auszustatten, ist ein guter Weg. Man kann der Politik nur empfehlen, diesen mitzugehen.

Wolfgang Hein: Die Weberei, beziehungsweise die in ihr beheimateten Gruppen und Initiativen würden sehr von diesem Zusatzgeld profitieren, das ist klar. Aber vor der Förderung steht das Angebot und seine Entwicklung – da sind dann die Initiativen erst einmal gefordert.

In Gütersloh wird über einen Kulturkoordinator gesprochen. Sollte diese Stelle in der Weberei angesiedelt werden?

Wolfgang Hein: Als Co-Moderator des KEP-Workshops „Soziokultur und Freie Szene“ kann ich berichten, dass unsere Teilnehmer nicht die Kommunalisierung und Bürokratisierung weiterer Aufgaben im Sinn hatten. Wenn man sich das Aufgabenfeld solch einer Personalstelle betrachtet - von der Einwerbung öffentlicher Zuschüsse, der Förderung von Vernetzungen über die Koordination von Veranstaltungsterminen bis zur Vermittlung von Räumlichkeiten -, und wenn man der Freien Szene und den soziokulturellen Potentialen einen niedrigschwelligen Zugang dazu ermöglichen will, kommt man schnell auf den Gedanken, dass ihre Ansiedlung in der Weberei eine glückliche Lösung sein kann. Ein Kümmerer, wie er im KEP-Prozess immer wieder gefordert wurde, würde im Umfeld der Weberei sehr gute Arbeitsvoraussetzungen vorfinden. Es gibt keinen Ort in der Stadt, an dem sich spontan und unkompliziert neue Ideen und Projekte entwickeln wie dort.

Als sie mit dem neu aufgestellten Förderverein vor einem Jahr angetreten sind, wollten Sie frischen Wind in die Weberei bringen. Ist Ihnen das gelungen?

Johannes Elstner: Naja, wir bleiben da schon auf dem Teppich. Ganz wichtig ist immer die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, ohne dies ist alles nichts. Unsere Kommunikation ist offen, gut, ehrlich.

Wir sind aktiver geworden, haben neue Mitglieder geworben und in die Arbeit eingebunden. Andererseits: Wir haben

alle – auch ich – Jobs zu erfüllen, so dass

die verfügbaren Zeitbudgets bei jedem

von uns begrenzt sind. Wichtig ist uns der Bürgerkiez-Stammtisch, zu dem sich alle Bürger eingeladen fühlen dürfen. Hier können neue Gedanken eingebracht werden, hier entstanden auch neue Projekte, die von der Weberei in Eigenregie und von Initiativen umgesetzt werden. Und selbstverständlich darf dort auch Kritik vorgebracht werden.

Wolfgang Hein: Wir konnten gute Verbindungen zur Kulturverwaltung und in den politischen Raum aufbauen. Besonders intensiv für uns war das Engagement im KEP-Prozess, wir werden uns dort auch weiterhin einbringen, denn noch ist die kulturpolitische Leitlinie für die kommenden zehn Jahre nicht beschlossen.

Wie sieht die Arbeit des Fördervereins genau aus? Welche Projekte laufen gerade?

- Und welche Erfolge, auch finanzielle, können Sie für die Weberei vorweisen?

Johannes Elstner: Die finanzielle Förderung einzelner Projekte ist am Ende der Maßstab, an dem wir unsere Arbeit messen lassen müssen. Da gibt es immer Luft nach oben. Wir brauchen mehr Mitglieder und vor allem Sponsoren. Deren Unterstützung kommt naturgemäß den großen Veranstaltungen zugute. Ohne in Jammern auszubrechen – ein soziokulturelles Bürgerzentrum hat es da sehr schwer.

Wolfgang Hein: Fördertechnisch bilden sich zwei Schwerpunkte heraus: Bisher konnten wir die Kinderbetreuung beim Sonntagsbrunch finanziell unterstützen. Daneben fördern wir die Herausbildung literarischen Nachwuchses in der Slammer-Szene. Die Initiative junger Leute, die den vogelfrei-U20-Slam und den Slam-GT im Kesselhaus durchführen, unterstützen wir mit Know -how bei der Einwerbung öffentlicher Mittel. Beim „Schreibtisch“ können jetzt etwa zehn Nachwuchs-Slammer auf wöchentlichen Treffs fit für die Bühne gemacht werden.

Johannes Elstner: Und wir äußern uns im politischen Raum. Den Kulturentwicklungsplan habe ich bereits erwähnt. Hier haben wir als Förderverein eine eigene Stellungnahme zur Weberei formuliert.

Sie arbeiten an einem Buch über die Weberei? Können wir mehr darüber erfahren?

Johannes Elstner: Das ist zur Zeit unser wohl ambitioniertestes Vorhaben, von dem allerdings noch vieles im Verborgenen schlummert. In der Anfangszeit der Weberei wurden vom heimischen Fotografen Detlef Güthenke unzählige stimmungsvolle und technisch herausragende Bilder gemacht, Dieser Fundus wird uns zur Veröffentlichung in einem Bildband bereitgestellt. Integriert werden dazu Originaldokumente aus den 80ern, insbesondere Faksimiles der damals erschienenen „Webereizeitung“, die die „wilden Achtziger“ wieder auferstehen lassen.

Wolfgang Hein: Um das Buch rund und zu einem lokalgeschichtlichen „Standardwerk“ zu machen, sollen verschiedene Autoren das Thema Soziokultur in Gütersloh aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Historiker und Sozialwissenschaftler haben ihr Mitwirken zugesagt, recherchieren und schreiben derzeit. Unter anderem sollen einige der entscheidenden Akteure aus den Anfangsjahren vorgestellt, aber auch die politischen Diskussionen über die schon damals umstrittene Einrichtung aufgearbeitet werden.