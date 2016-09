Aktiv bei der Nachwuchssuche: Für Veit Wixforth, Innungsobermeister der Innung für Sanitär, Heizung und Kima, war das Angebot des Speed Datings ein großer Erfolg. Foto: Frank Tiedemann

Erfolgreich mit Speed Dating

Den Lehrberuf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wählten in diesem Jahr bereits 38 neue Auszubildende im Kreis Gütersloh. „Diese Zahl kann sogar noch steigen“, so Veit Wixforth, der in zweiter Generation den Familienbetrieb Winfried Wixforth in Gütersloh führt. „Es ist auch jetzt noch durchaus möglich, mit einer Ausbildung zu beginnen.“ Seit Jahren plagten nicht nur den Innungsobermeister der Innung für Sanitär, Heizung und Klima Nachwuchssorgen – viele Branchen im Handwerk suchen Auszubildende. Konnte Wixforths Vater noch unter den Anwärtern auswählen, muss sich heute ein Ausbilder um den Nachwuchs bemühen. So wie Veit Wixforth, der im Frühjahr an einem Speed Dating teilnahm um sein Unternehmen möglichen Bewerbern vorzustellen. Das Resultat spricht Bände.



Krisenfest und zukunftsorientiert

Der Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ist äußerst attraktiv: krisenfest und zukunftsorientiert. Neue Techniken für Umwelt- und Klima machen die Ausbildung interessant und einen späteren Einsatz in vielen Bereichen möglich. Auch die Zukunftschancen können sich sehen lassen: „Die Ausbildung endet ja nicht mit der Gesellen- oder Meisterprüfung“, so Veit Wixforth. „Jeder unserer Monteure wird mit Weiterbildungen und Schulungsmaßnahmen stetig gefördert.“ Wer möchte, kann nach dem Gesellenbrief eine Ausbildung zum staatlich geprüften Anlagentechniker machen. Er kann eine Meisterprüfung ablegen und auch ein Studium zum Diplom-Ingenieur im Bereich Anlagentechnik anschließen.



„Wer Nachwuchs sucht, muss selbst tätig werden, sonst hat er irgendwann ein Problem“, so Veit Wixforth. Seit Jahren ist seine Innung auf der Berufsinformationsbörse in Gütersloh mit einem großen Stand vertreten. Er selbst besucht Abschlussklassen, stellt den Anwärtern den Beruf vor und bietet gerne Praktika an. Ein bis zwei Wochen dauert ein Praktikum in seinem Betrieb.



Eigeninitiative auf beiden Seiten

Äußerst positiv war auch die Erfahrung, die der Ausbilder beim Speed Dating machte. Das gemeinsame Angebot der Arbeitsagentur und der Kreishandwerkerschaft war aus seiner Sicht ein voller Erfolg. „Es wurden Bewerber eingeladen, die an einem Handwerksberuf interessiert sind“, erläutert der Innungsobermeister.



An Tischen verteilt saßen die Ausbilder verschiedener Handwerksbetriebe und stellten ihr Unternehmen vor. 15 Minuten lang konnten Bewerber und Ausbilder in einer Art Frage- und Antwortspiel ein Gespräch führen. „Eine sehr gute Idee, um sich zunächst einmal kennenzulernen“, lobt Wixforth. Er ging sogar noch einen Schritt weiter und lud im Anschluss alle Interessenten in sein Büro ein. „Dort konnten wir unser Gespräch ohne

Zeitdruck und in aller Ruhe fortführen.“ Und zwar so erfolgreich, dass gleich fünf Bewerber das Angebot annahmen, ein Praktikum im Betrieb zu absolvieren. Für Wixforth ein großer Erfolg. ˜