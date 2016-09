Für die Schäferhunde ist der Schutzdienst Spiel. Hier ein Hund beim Training. Foto: Jens Dünhölter

Auf Kommando

Sie sind nicht des Deutschen liebstes Kind, aber wahrscheinlich die beliebteste Hunderasse der Nation. Die Liebe der Deutschen zu ihren Schäferhunden ist fast schon legendär. Der Beginn dieser, mittlerweile seit mehr als 118 Jahren anhaltenden, Beziehung ist dabei sogar mit dem exakten Datum urkundlich erfasst: Weil er von dem Hundetyp schlichtweg begeistert war, kaufte Max von Stephanitz laut Wikipedia am 15. Januar 1898 von einem Züchter aus Frankfurt den dreijährigen „Hektor von Linksrhein“, den er in „Horand von Grafrath“ umbenannte. Horand ist somit der erste im Zuchtbuch des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) eingetragene Deutsche Schäferhund. Seit Horand von Grafrath, mit der Nummer eins ist das Zuchtbuch des SV auf weit mehr als zwei Millionen eingetragene

Schäferhunde gewachsen. In Gütersloh wird seit 92 Jahren offiziell der Liebe zu dem mittlerweile als Dienst-, Rettungs-, Hüte-, Wach-, Assistenz-, Begleit- und Familienhund eingesetzten Vierbeiner gefrönt.



Laut Sitzungsprotokoll gründeten zehn Gütersloher am 26. November 1924 im Bockskrug die Ortsgruppe Gütersloh Mitte im bundesweit agierenden Verein für Deutsche Schäferhunde. Aus dieser Keimzelle gingen im Laufe der Jahre weitere Ortsgruppen hervor. Mittlerweile wird über Niehorst, Spexard bis nach Avenwedde in sechs separaten Ortsgruppen aktiver, primär auf Gehorsam und Unterordnung ausgerichteter Hundesport betrieben. Momentan fiebern Hunde und Herrchen dem alljährlichen Jahreshöhepunkt entgegen – Anfang September findet in Nürnberg die inoffizielle Weltmeisterschaft statt. Um auf den Tag fit und bereit zu sein, wird neben der Arbeit auf den Hundeplätzen auch auf unkonventionelle Trainingsmethoden zurückgegriffen. Der heilige Rasen des Gütersloher Heidewaldstadions ist normalerweise den Oberliga-Fußballern des FC Gütersloh vorbehalten. Mit Einverständnis der Stadt Gütersloh und des FCG-Platzwartes Hartmut Güth spielen sich dort seit Mitte Juni Montag für Montag ungewöhnliche Szenen ab. In einem Affentempo, das viele Kicker vor Neid erblassen lassen würde, jagen Feiko vom Holtkemper Hof, Vimo zum Giegelsfelsen, Xarah von der Freiheitwesterhold und die anderen Protagonisten einem dick gepolsterten Mann hinterher. Das Michelinmännchen in der Rolle des Einbrechers hat keine Chance. Nach wenigen Minuten haben die Schäferhunde den Probanten gestellt und bohren – teilweise im Flug – im Rahmen der Überprüfung von Trieb, Stärke und Belastbarkeit während der Schutzprüfung ihre messerscharfen Zähne in den gepolsterten Arm. Auf Kommando von Frauchen oder Herrchen endet der Spuk augenblicklich. Wie gefordert und trainiert lassen die Beschützer für Haus und Hof den Einbrecher augenblicklich los, gehen in die Sitzstellung, machen mit unmissverständlichem Blick klar: „Du kommst hier nur über meine Leiche weg“. Zur Belohnung dürfen sie einen kurzen Augenblick mit dem abgenommenen Arm-Schutz spielen. Dann geht der nächste Hund auf Verbrecherjagd. Dieses Spielchen wiederholt sich Montag für Montag gute eineinhalb Stunden.

Eingeladen zu dem munteren „Bell und Beiß“-Festival, im Fachjargon Schutzprüfung, hat die eingangs erwähnte Ortsgruppe Gütersloh des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Gemeinsam mit den Mitgliedern der fünf anderen Gütersloher Ortsgruppen sowie Gästen aus dem Sauerland und dem Raum Hannover bereiten sich Hunde und Herrchen auf die inoffizielle Weltmeisterschaft vor. Vom 1. bis 4. September kommen im 44.000 Besucher fassenden „Stadion Nürnberg“ rund 1.600 Hundebesitzer aus mehr als 40 Nationen zur alljährlichen „Siegerschau“ zusammen. Neben Gästen aus den USA, Russland, Japan, England, Ukraine sowie aus ganz Deutschland messen sich eben auch die Gütersloher Abordnungen vier Tage lang, in acht Klassen, mit den Besten der Welt. Damit sich speziell die Vierbeiner an die Stadionatmosphäre bei der „mit Abstand größten Schau auf der Welt“, so Insider, gewöhnen, wird das Heidewaldstadion zeitweise flugs zum Hundewald-Stadion umfunktioniert.

So furchterregend wie die Szenen wirken, sind sie in Wahrheit aber nicht – sagt zumindest ein Experte. „90 Prozent der Hunde würden keinem Menschen absichtlich wehtun. Für die ist der Schutzdienst Spiel und Spieltrieb. Die greifen nur ein, wenn jemand von ihrem Rudel, von ihrer Familie, in Gefahr gerät“, so Frank „Fiffi“ Schiffner (50). Als Herrchen von gleich fünf Schäferhunden und Mitglied der Ortsgruppe Gütersloh-Mitte muss er es wissen. Schon Franks Vater Günter Schiffner (83) – langjähriger Macher beim Radsport Verein (RSV) – war begeisterter Schäferhundezüchter. Nach dem Ende seiner Profi-Radrennfahrer-Karriere kam „Fiffi“ - Entschuldigung für das Wortspiel – auf Drängen seiner Tochter Franziska (17) Anfang 2011 wieder auf den Hund. In der Tat sitzen die lernwilligen, selbstbewussten, fortdauernd eine konsequente Erziehung einfordernden Tiere nur Sekunden nach der Beendigung des Schutzdienstes still und brav am Rand, blicken ihre Besitzer aus ihren treuen, großen Augen an und tun so, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Genau dies ist das Ziel der Ausbildung der anerkannten Gebrauchshunde, die als Helfer und Freund des Menschen national und international hohe Anerkennung und Akzeptanz besitzen.

Damit das Zusammenspiel von Zwei- und Vierbeinern bei Prüfungen, aber noch viel wichtiger im Alltag, in Perfektion funktioniert, reicht es nicht, ab und zu mit einer Wurst zu wedeln. Wie bei allen Sportarten ist das erzielte Endprodukt das Ergebnis harter (Trainings-) Arbeit. In der Regel beginnt die Ausbildung mit einem Jahr. „Vorher haben sie Welpenschutz. Da lässt man sie spielen“, ergänzt Frank Schiffner. Als Zweijährige dürfen die Hunde erstmalig an Zuchtschauen wie der inoffiziellen Weltmeisterschaft teilnehmen. Voraussetzungen dafür ist allerdings eine erfolgreiche Zuchtzulassung (im Fachjargon Körung). Dafür müssen die Tiere neben einer Ausdauerprüfung eben auch Vorsorge-Röntgenuntersuchungen auf die bekannte Hüftdysplasie (HD) sowie der Ellenbogen auf Ellbogendysplasie (ED) bestehen. Sind die entsprechenden Siegel erteilt, steht den Trainingseinheiten nichts mehr im Weg.

Neben seinen Hunden ist die Ortsgruppe Gütersloh-Mitte übrigens auch stolz auf die nachweislich tolle Jugendarbeit: Mit Franziska Schiffner (17, Platz eins) und Lea Niermann (16, Platz 2) kamen die prämiert beiden besten Nachwuchszüchterinnen des Jahres 2015 aus der Dalkestadt. Daneben ist Franziska Schiffner auch als Führerin anderer Hunde bei Zuchtschauen im In- und Ausland extrem gefragt. Mitte Juli hat die 17-Jährige – in Begleitung ihrer Eltern – Hunde auf der grünen Insel in Irland vorgeführt. Mitte September fliegt der mit dem Schäferhunde-Bazillus komplett infizierte Familientross zu einer weiteren Präsentation ins sonnige Italien. ˜



