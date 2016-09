Friedrich Flöttmann übergibt einen Scheck über 1.000 Euro an Petra Kulik, Vorsitzende des Tierschutzvereins Gütersloh und Umgebung. Auch Hund „Kaya“ freut sich ... Foto: Wolfgang Sauer

Tierheim freut sich über 1.000 Euro

Aus Anlass seines 150-jährigen Jubiläums unterstützt der Flöttmann Verlag sechs Monate lang Gütersloher Vereine und Institutionen (wir berichteten) mit Spenden. Geschäftsführer Friedrich Flöttmann konnte im August eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an den Tierschutzverein Gütersloh und Umgebung überreichen. Petra Kulik, 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins, freute sich bei der Scheckübergabe über die Unterstützung: „Das Geld werden wir für die Tierarztkosten des Tierheims einsetzen“, so die engagierte Gütersloherin. Vor 20 Jahren wurde der Tierschutzverein Gütersloh und Umgebung ins Leben gerufen. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Die Arbeit seiner Vereinsmitglieder ist ehrenamtlich. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Tierschutzgedanken zu vertreten, zu fördern und zu leben. Durch Informationen, Aufklärung und Beispiel soll Verständnis für das Wesen der Tiere sowie deren Verhalten geweckt werden. Petra Kulik äußerte als Vorsitzende des Tierschutzvereins für das Gütersloher Tierheim einen großen Wunsch: „Wir benötigen dringend weitere Pflegestellen für Hunde und Katzen, die den Tierheimalltag schlecht verkraften. Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Gütersloher bei uns melden würden."