Strumpftest für die Waschmaschine: Miele-Kundenbetreuer Jörg Huckenbeck zeigt Bürgermeister Henning Schulz und Wirtschaftsförderer Rainer Venhaus den Qualitätstest für die Innentrommel. (v.r.) Foto. Stadt Gütersloh

Austausch und Werksbesichtigung

Presswerk, Trommelfertigung. Endmontage, Museum und Aktivküche: Auf Einladung der Geschäftsleitung konnten Bürgermeister Henning Schulz und Wirtschaftsförderer Rainer Venhaus jetzt einen Einblick in die Produktion und Technik bei Miele gewinnen. Für den Bürgermeister war diese Werksbesichtigung eine Premiere. Unternehmenssprecher Carsten Prudent und Kundenbetreuer Jörg Huckenbeck führten ihn durch die Waschmaschinenproduktion. Dabei konnte er selbst einiges testen: Zum Beispiel das 17 Kilo schwere Lagerkreuz einer Waschmaschine, das wie die Seitenteile aus Grauguss gefertigt wird. Und zwar in der Graugießerei, in der diese Gegengewichte für die Miele-Waschaggregate hergestellt werden.

Die Besucher erfuhren einiges über die Liebe zum Detail, über Nachhaltigkeit und Qualitätsstandards. „Wir haben Respekt vor dem Produkt“, sagte Geschäftsführer Olaf Bartsch, der Daten des Unternehmens skizzierte und auch einen Ausblick auf Bauprojekte wie Kindertagesstätte und Elektronikwerk lieferte. Miele kennt man nicht nur, weil man ein Miele-Gerät zu Hause hat, sondern auch, weil sich die rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Gütersloh mit dem Unternehmen verbunden fühlen.

Die Unternehmenskultur und die Gewinnung von Fachkräften waren auch die Themen des Austausches mit Dr. Markus Miele und Dr. Peter Zinkann. Fachkräfte seien zu bekommen, bestätigte Markus Miele, schwieriger sei es, geeigneten Wohnraum zu finden. Hier sei es sehr wichtig, dass Rat und Verwaltung die Wohnraumoffensive konsequent weiter verfolgen, um den Wohnstandort Gütersloh weiter auszubauen. Schulz verwies auf die städtische Initiative für bezahlbaren Wohnraum und auf die Perspektiven im Rahmen der Konversion.

Miele sei für die gesamte Stadt ein zuverlässiger Partner und Förderer der Lebensqualität, sagte Schulz. Neben der Unterstützung zum Beispiel der Ferienspiele und des Gütersloher Sommers, sei auch der Bau der Kindertagesstätte, die zukünftig 65 Plätze bereithalten werde, eine Einrichtung, die von der Stadt sehr begrüßt werde. ˜