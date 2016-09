Die Yoga-Lehrer Michael Dolan und Daphne Strothmann lehren seit über fünf Jahren Shadow Yoga in Gütersloh. Foto: Detlef Güthenke

Zurück zum Ursprung

Mit dem Ende der Ferienzeit beginnen in den Vereinen und Schulen auch die neuen Kurse für die körperliche Fitness. Wer sich jetzt sportlich betätigen will – und vielleicht auch das eine oder andere Urlaubspölsterchen zu beheben versucht – hat gerade in Gütersloh die Qual der Wahl. Mit 24 Sportplätzen, 39 Sporthallen, drei Schwimmbädern, 60 Tennisplätzen und vielen Studios ist die Stadt sportlich sehr gut aufgestellt. Wer allerdings, wie ich, nicht auf muskeltreibende Fitnessübungen setzt, den zieht es seit geraumer Zeit zu Pilates, Zumba und Co. Ober den führt der Weg zum Yoga. Aber: „Yoga ist kein Fitnessprogramm“, wehren die Gütersloher Yogalehrer Daphne Strothmann und Michael Dolan ab. Sie unterrichten in Gütersloh das überaus seltene Shadow-Yoga. Bevor auch ihre Kurse wieder beginnen, haben der Fotograf Detlef Güthenke und ich sie in der Tanzschule Dance Air besucht.

Was ist so anders, am Shadow-Yoga, möchte ich wissen, als wir uns zum Gespräch treffen. Viele Kurse, so erfahre ich, beziehen sich auf die moderne Ausrichtung des Ashtanga Yoga, einer eher sportlich-dynamischen Variante, zumeist aber ohne tiefere meditative Aspekte.

Doch auch ihr Ursprung lässt sich auf Hatha Yoga zurückführen, bei dem das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist durch Körperhaltungen (Asanas), Atemtechniken (Pranayama) und Meditation angestrebt wird.



Yoga erobert die Welt

Der indische Meister Sri Tirumalai Krishnamacharya lehrte diesen Weg seit Anfang des vorigen Jahrhunderts. Er gilt als Vater des modernen Yoga und war der wohl einflussreichste Yoga-Lehrer des 20. Jahrhunderts. Sein langjähriger Schüler und späterer Schwiegersohn BKS Iyengar machte die Übungen „westtauglich“ und damit weltweit bekannt. Heute unterrichten mehrere Tausend seiner Schüler und deren Anhänger das von ihm entwickelte Iyengar Yoga. Doch genau das wollte einer seiner Schüler, Shandor Remete, so nicht. Der gebürtige Ungar verabschiedete sich von der massenhaften Abfertigung der Auszubildenden. Er recherchierte jahrelang in alten Sanskrit-Schriften, was und wie Yoga in seinem Ursprung sei. Die Quintessenz setzte er in dem daraus entwickelten Shadow Yoga um. Gleichzeitig kreierte er einen Tanz, der sich an dieser Lehre, indischen Tänzen, aber auch an Teilen alter Kampftechniken der Shaolin orientiert. Im Gegensatz zu Iyengar-Yoga oder der Ashtanga-Variante dürfen bis heute weltweit nur etwa 40 Personen sein Shadow Yoga unterrichten. Den Tanz üben neben dem Lehrer und seiner Frau nur gut zehn Personen aus. Daphne Strothmann ist eine von ihnen und zählt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Michael Dolan zu den wenigen Lehrern des Shadow Yoga. Seit fünf Jahren unterrichten sie diese außergewöhnliche Form in Gütersloh.



Aus Zwei wird Eins

Bevor Daphne und Michael das Besondere des Shadow-Yoga zeigen, erzählen sie, wie es dazu kam, dass beide heute in Gütersloh leben und arbeiten. Obwohl sie 20 Jahre lang Yoga praktizieren und seit zehn Jahren lehren, gehörten sie zuvor zur Avantgarde des internationalen Tanztheaters.

Michael wurde 1967 im irischen Dublin geboren und ließ sich zum Tänzer ausbilden. Michael Jackson und Prince’s tänzerische Performances, aber auch Rock und Heavy Metal, faszinierten ihn. Er trainierte klassischen Tanz an der „Central School of Ballett“ in London und arbeitete mit der Choreografin Liz King in Heidelberg. Dann folgte er dem Ruf des spektakulärsten Choreografen seiner Zeit, Édward Lock, nach Montreal. Mit der weltberühmten Dance Company „La la la Human Steps“ bereiste er die Welt.

Daphne wurde als erstes von drei Mädchen 1971 in Dar es Salaam, Tansania, geboren. Ihr Vater war ein gebürtiger Gütersloher, der in Afrika eine in Ägypten beheimatete Griechin heiratete. Mit 15 Jahren ging Daphne an eine Tanzakademie in London, unterrichtete später in der Ballettschule von Margret Neumann und erhielt Engagements in namhaften Companies – in Koblenz und Wien. Hier traf sie Michael. 2003 holte Michael Keegan Dolan beide in sein „Fabulous Beast Dance Theatre“. Bis 2010 tourten sie um die Welt. Als Daphnes Eltern 2009 beschlossen, von Afrika nach Gütersloh zu ziehen, sollte die Stadt auch ihre „Homebase“ werden. Von hier aus wollten sie zu den Engagements reisen. Doch dann starb Daphnes Vater völlig unerwartet. Die Tänzer hingen ihre Karriere an den sprichwörtlichen Nagel und blieben bei der Mutter. Als Margret Draier ihnen anbot, als Yogalehrer in ihrer Schule zu unterrichten, griffen sie zu.



Yoga im wahrsten Sinne

Schon als Tänzer praktizierten Daphne und Michael Yoga. Sie erzählen, wie sie sich in Los Angeles als Lehrer ausbilden ließen und von der Zeit, als sie Shandor Remete kennenlernten und durch ihn erkannten, was Yoga im wahrsten Sinne bedeute. „Natürlich verfolgt Yoga immer einen ganzheitlichen Ansatz. Es geht um den Einklang von Körper, Seele und Geist“, erklären beide. Doch man könne aus Unwissenheit vieles falsch machen. „Als Yogalehrer erkennst du das. Deshalb denke ich, dass wir eine große Verantwortung haben“, sagt Michael. Yoga sei ein Spiegel. „Es zeigt dir, durch welche Phasen im Leben du gerade gehst. Das muss man als Lehrer erkennen und auch schon mal korrigieren.“ Und ja, selbstverständlich habe Yoga mit Fitness zu tun, „nach einem Jahr bei uns bist du fit.“ Doch Shadow Yoga verfolge einen weiteren Ansatz: es führe jeden Menschen in seine bestimmte Richtung. „Manche glauben, sie wissen alles über Yoga. Dann kommen sie zu uns und fangen ganz von vorne an.“ So wie Daphne und Michael. Sie belegten die ersten Worshops bei Shandor und seine Lehre ließ sie nicht mehr los. „Ich war so begeistert und hatte das Gefühl, nie zuvor Yoga gemacht zu haben“, erzählt Daphne. Es dauerte nicht lange, und sie ließen sich ausbilden. „Es passte zu mir und es war das, was ich gesucht hatte. Hier konnte ich endlich meinen eigenen Rhythmus finden.“



Gutes und Falsches

Als Daphne und Michael durch die Räume der Tanzschule führen, erklären sie das Wesen der Lehre. Shadow Yoga verlange viel. „Es ist ein Weg, den du alleine gehen kannst. Ein Lehrer ist sehr wichtig, aber noch wichtiger ist es, die Übungen auch alleine zu praktizieren.“ Nur dadurch finde jeder seinen eigenen Rhythmus, eine der Grundvoraussetzungen des Shandor-Prinzips. Irgendwann erkenne man dann das eigene Muster. Gutes und Falsches.

Durch seine Recherchen in alten Schriften hatte Shandor die Praktiken neu – oder besser: ursprünglich – aufgebaut. Seine Lehre beinhaltet zunächst keine komplizierten Atemtechniken und schwierige Körperhaltungen, die den Körper leicht überdehnen können. Sie richtet sich an die Struktur des Körpers. „Du lernst ihn durch ganz einfache Bewegungen zunächst einmal kennen. Oft stellt sich dabei heraus, dass die einfachsten Übungen die schwierigsten sind.“

Geduld und Ruhe seien dabei wesentlich – Dinge, die heute schwerer fallen als jemals zuvor. Shandor, erklären die Lehrer, habe sich für seine Studien lange bei den Shaolin-Mönchen aufgehalten. Ihr Geheimnis liege in vorbereitenden Übungen, die heute ein wesentlicher Bestandteil ihrer Kurse sind. Sie beginnen mit leichten Drehungen zum Aufwärmen und gehen langsam über in die Asanas. All das sollen die Kursteilnehmer Zuhause fortsetzen. „Das macht es für die meisten auch so schwierig. Einige wollen das nicht und besuchen dann lieber andere Kurse.“ Im Shadow Yoga gehe es darum, die eigene ursprüngliche Kraft zu spüren. Dabei legt die Lehre einen großen Wert auf die Beine. „Du wirst sehr schnell merken, wie schwach sie sind.“



Yoga in Vollkommenheit

Daphne zeigt jetzt Teile des „Nrtta Sadhana“, dem Tanz des Shadow-Yoga. Rhythmisch-dynamische Bewegungen der Arme, Hände, Beine und Füße in Kombination mit einer Körperposition sind die Bestandteile „Er hilft, rhythmische Lebensströme wiederzuentdecken“, erklärt sie später. Natürlich sei er sehr eng mit dem Yoga verbunden und habe deshalb diese ganz spezielle Wirkung auf den Körper. Die insgesamt 36 Karanas fördern den Energiefluss während alle anderen reine Tanzbewegungen sind, die langsam ausgeführt werden. Es sind Bewegungsabläufe, die mich an Tai Chi erinnern.



Lehre vom reinen Ganzen

Yoga in seinem ursprünglichen Sinn verfolge ein ganzheitliches Konzept, erklären beide. Dazu gehöre auch die Zubereitung des Essens, das aus der ayurvedischen Küche hergeleitet wird. Doch es bedeute noch viel mehr. So wie die Verhaltensregeln, die in einem achtgliedrigen Pfad zusammengefasst sind. Yamas und Niyamas zum Beispiel. Die fünf Yamas beschreiben das Verhalten im Umgang mit anderen, die Niyamas beschreiben die Ethik im persönlichen Lebensstil. Gewaltlosigkeit (Ahimsã), Unbestechlichkeit (Aparigraha), Ehrlichkeit (Satya), maßvolle Ernährung (Mitahara), und Bescheidenheit (Samtosha) gehören dazu. „Das sind die Grundvoraussetzungen, bevor man mit dem Yoga anfängt“, sagt Daphne. „Du musst es verinnerlichen, du musst es wirklich leben.“

Michael ist da weniger konsequent. Während sie nach den Regeln lebt, darf es für ihn schon mal ein Stück Fleisch sein, oder ein Bier mit Freunden. Da sind sie wie Yin und Yang. Daphne beginnt ihre Übungen früh morgens, wenn die Welt und Michael noch schlafen. Im Gegensatz zu ihr ist er ein Nachtmensch. Sie erzählt von dem Beginn ihres neuen Lebens, er spricht vom Ende des alten. „Der Tanz ist vorbei“, sagt er. „Ich brauche keine Bühne und keine Performance mehr. Ich mache mein Yoga und bin zufrieden.“ Bei der Frage nach einem gemeinsamen Wunsch, fügen sich Yin und Yang zu einem Ganzen: „Es wäre schön, wenn die Leute bei uns merken, das Yoga nicht nur Fitness ist. Wenn sie sich öffnen würden, um sich ganz einfach selbst zu erfahren.“ ˜