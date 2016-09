Christian Terhechte (Neuland Medien) im Gespräch mit Redaktionsleiter Markus Corsmeyer. Foto: Wolfgang Sauer

Das Magazin lebt

Vor drei Monaten gab es im GT-INFO eine Premiere: Mit einem Smartphone oder Tablet und einer kostenlosen App konnten unsere Leser im Magazin erstmals virtuelle Zusatzinhalte erkennen – der Weg in die erweiterte Realität. Damit ist das GT-INFO das erste und einzige Stadtmagazin Deutschlands, das diesen Weg eingeschlagen hat. Jetzt gehen wir noch einen

Schritt weiter und reichern in dieser Ausgabe so viele Inhalte und Anzeigen mit digitalen Inhalten aus dem Bereich Augmented Reality (AR) wie möglich an. Für die Umsetzung dieser revolutionär anmutenden Ausgestaltungsmöglichkeit hat der Verlag einen Partner gefunden, der in der Region führend ist. Die Agentur Neuland Medien unterstützt das Magazin GT-INFO und begleitet den Verlag auf dem Weg in die digitale Zukunft.

Redaktionsleiter Markus Corsmeyer traf sich zum „analogen“ Stadtgespräch in der Redaktion mit Christian Terhechte von Neuland Medien.



Herr Terhechte, was versteht man unter dem Begriff Augmented Reality genau? Und wie funktioniert die Technologie?



Augmented Reality (erweiterte Realität, kurz AR) ist eine neue Form der Mensch-Computer-Interaktion. Hierfür werden virtuelle Objekte lagegerecht und in Echtzeit per Smartphone, Tablet, Datenbrille oder Computer in die reale Umgebung eingebunden. So ist es möglich, die Umwelt des Betrachters mit zusätzlichen Informationen, wie 3D-Objekten, Videos, Bildern oder Texten zu erweitern.



Was ist der Unterschied zu Virtual Reality?



Mit Virtual Reality (virtuelle Realität, kurz VR) wird die Darstellung einer virtuellen Welt bezeichnet, die vollständig computergeneriert ist. Die mit Virtual Reality entstehenden Welten sind teilweise kaum von der Realität zu unterscheiden und häufig an unsere Wirklichkeit angelehnt. Der maßgebliche Unterschied zu Augmented Reality ist, dass bei Virtual Reality keine realen und virtuellen Elemente kombiniert werden, sondern der Nutzer komplett von der realen Welt abgeschottet wird. Dies wird erreicht, in dem Sinneseindrücke, wie beispielsweise Sehen, Riechen, Berühren oder Hören, simuliert werden. Durch den Einsatz von Virtual-Reality-Brillen, (Oculus Rift, Samsung Gear VR, etc.) taucht der Benutzer in eine Welt ab, bei der beispielsweise Filme, Panoramabilder, Spiele oder komplette dreidimensionale Räume dargestellt werden. Die Interaktion in diesen Systemen erfolgt über die Kopfbewegung, bei der Sensoren erkennen, in welche Richtung der Nutzer schaut. So hat der Nutzer die Möglichkeit, sich komplett in dieser Welt umzuschauen und mithilfe von verschiedenen Systemen zu interagieren.



Seit Pokémon Go auch in Deutschland Massen von Spielern auf die Straße zieht, stellt sich die Frage: Handelt es sich dabei um eine zweite Hype-Welle – oder ist Augmented Reality dank Pokémon Go endgültig angekommen?



Pokémon Go ist definitiv ein Hype, der

allerdings Eindruck hinterlassen wird und durch den weitere Innovationen folgen werden. Pokémon Go bringt das Thema Augmented Reality mehr in den Fokus von Wirtschaftsentscheidern, die dann immer häufiger darüber nachdenken, wie sie ihre Geschäftsfelder mit Augmented Reality anreichern können, um schließlich damit Geld zu verdienen.



Glauben Sie an einen nachhaltigen Erfolg von AR im Printbereich mit unserem Magazin?



Selbstverständlich glaube ich daran, sonst würde ich das ja nicht machen ... Mir ist dabei durchaus bewusst, dass es ein Stück Pionierarbeit ist, die wir hier leisten. Aber ganz klar mit Erfolg, wenn wir am Ball bleiben.



Das Magazin lebt – was realisieren Sie in welchen Bereichen? Und welchen zusätzlichen Nutzen haben Leser und Anzeigenkunden?



In diesem Magazin werden wir Anzeigen mit Augmented Reality anreichern. Dadurch erweitert sich natürlich die Anzeigenfläche durch einen digitalen Bereich. Im redaktionellen Bereich werden wir für den Leser spezielle AR-Elemente einbauen, die das gesamte Magazin lebendiger erscheinen lassen und Zusatzinformationen anzeigen.



Sie beschäftigen sich mit AR seit langem – sind in der Region führende Agentur? Wo ist die Zukunft? Wie schnell wird sich AR durchsetzen?



Die Zukunft im Bereich Augmented Reality liegt im technologischen Fortschritt der Hardware. Je besser die Geräte werden, die die erweiterte Realität anzeigen, desto realer werden die Elemente in der entsprechenden Welt realisierbar sein. Einhergehend mit der Entwicklung – siehe oben – ist und wird Augmented Reality immer nur ein Werkzeug sein, um entsprechende Inhalte anzuzeigen und zu kommunizieren. Es hängt von den Anwendungsfeldern und entsprechenden Ideen ab, wie schnell sich Augmented Reality am Markt etablieren wird. Dass sich Augmented Reality aber für bestimmte Anwendungen, wie beispielsweise Produktpräsentationen, Schulungen, Produktentwicklungen, Wartungen und Reparaturarbeiten durchsetzen wird, steht meiner Meinung nach außer Frage.



Welche Trends sehen Sie zukünftig für die Anwendung von AR?



Ein Trend wird zum Beispiel im Bereich Gamification liegen, wie man am Beispiel von Pokémon Go deutlich sieht. Zudem wird es DYI-Anleitungen geben, die erklären, wie Produkte zusammengebaut oder gewartet werden. Aktuell arbeiten wir an einer digitalen Stadtführung, die Interessenten in unterschiedlichen Sprachen mit Unterstützung von AR durch historische Stadtkerne leitet.



Sie arbeiten mit der Universität Bielefeld im Bereich AR zusammen. Beschreiben Sie diese Zusammenarbeit.



Wir arbeiten seit acht Jahren mit der Universität Bielefeld zusammen. Aus dieser Kooperation ist das Startup-Unternehmen „Raumtänzer IIT GmbH“ entstanden, das sich um Dienstleistungen, vorrangig für Agenturen und Verlage, im Bereich der virtuellen und erweiterten Realität kümmert. Aus der engen Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld ist ein Forschungsprojekt im Bereich der virtuellen Realität entstanden. Der Ansatzpunkt dieses Forschungsprojektes ist der steigende Bedarf an Darstellungs- und Interaktionsmöglichkeiten mit virtuellen Hardware-Prototypen. Soll heißen: Es können mehrere Personen gleichzeitig an verschiedenen Standorten ein und denselben Prototypen entwickeln und diesen später in die virtuelle Welt projizieren, um sie zu besprechen. Diese Weiterentwicklung kommt uns zugute, wenn wir das im GT-INFO anwenden oder bei unseren Neuland-Medien Kunden einsetzen.



Sie haben sich in der Region einen Namen im Zusammenhang mit AR gemacht. Welche Projekte und welche Kunden betreuen sie?



Aktuell sind wir dabei, eine digitale Stadtführung für die Stadt Rheda-Wiedenbrück zu entwickeln. Darüber hinaus arbeiten wir für unterschiedliche Branchen und realisieren hier Projekte für den Mittelstand. Auch größere Unternehmen fragen an, überwiegend Beratungsleistungen bei uns einkaufen, um das Thema für sich zu bewerten.



Sie sind Gast in der Talkshow GT-INFO live. Haben Sie sich etwas für den 7. September im Kesselhaus der Weberei ausgedacht?



Ja, wir haben eine Überraschung vor-

bereitet. Wir verraten natürlich zurzeit noch nichts. Es wird auf jeden Fall ein „bewegender Moment“, der zum

Thema der Show passt.