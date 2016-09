Foto: Thomas Redeker / Gütersloher Sommer

Sommerfestival in der Stadt

Am Montag, 22. August, startet das Sommerfestival „Woche der kleinen Künste“ bereits zum 17. Mal auf dem Gütersloher Dreiecksplatz. Bis Freitag, 26. August, präsentiert sich das sommerliche Highlight mit einem quirligen Mix aus Newcomern und internationalen Namen. Die Konzerte beginnen ab 20 Uhr, doch bereits um 19 Uhr hat die Gastronomie rund um den Platz geöffnet.



bi Wallenstein & Blues Culture

Eine rauchige Stimme, eindrucksvolles Fingerpicking, eine Mundharmonika auf Solopfaden, eigenwillige Grooves und Michael van Merwyk als Special Guest sind die Zutaten dieser Mischung aus Blues, Boogie und Rock.

Montag, 22. August, 20:00 Uhr



Mungo Jerry

Nicht nur mit dem Hit „In The Summertime“ katapultiert die 70er-Jahre Ikone Ray Dorset mit seiner legendären Band das Publikum zurück in das Lebensgefühl einer ganz besonderen Zeit. Auch „Lady Rose“, „Baby Jump” und „Mighty Man” stehen auf der Liste.

Montag, 22. August, 21:30 Uhr



Maria Baptist Jazz Orchestra

Maria Baptist’s Musik „verbindet die europäische Tradition mit dem amerikanischen Jazz Ethos“ urteilt ein amerikanisches Jazz-Magazin über die in Berlin und New York lebende Pianistin. Mit einigen der besten Solisten des deutschsprachigen Raums kommt Maria Baptist nach Gütersloh.

Dienstag, 23. August, 20:00 Uhr



Maximal Max

Ausflüge in die Gefilde des Jazz, Soul, Funk, Blues und Pop verspricht Max Mutzke mit seiner Band. Dafür hat er drei großartige Musiker um sich versammelt: Pianist Frank Chastenier, Christian von Kaphengst am Bass und Wolfgang Haffner an den Drums.

Dienstag, 23. August, 21:30 Uhr



Voisix

Das A Cappella-Sextett aus Paderborn kommt mit einem Mix der Jackson Five, Sting, Madonna und Rachmaninoff auf die Bühne. Alles reduziert auf das Wesentliche. Voisix arrangiert bekannte Stücke aus Pop und Klassik neu und präsentiert sie in völlig neuem Gewand.

Mittwoch, 24. August, 20:00 Uhr



Nina Attal

Die Pariserin gilt als neue große Soulstimme Frankreichs. Trotz ihrer 24 Jahre klingt ihre Stimme wie die einer Blues-Diva aus Memphis oder dem Mississippi Delta. Unterstützt von ihrer Band, pusht sie ihren intensiven, bluesbasierten Soul-Funk.

Mittwoch, 24. August, 21:30 Uhr



Aly Keita & Magic Balafon

Aly Keita stammt von der westafrikanischen Elfenbeinküste. Sein Markenzeichen ist das Balafon, ein afrikanisches Xylophon. Im Austausch mit seiner Band verschmilzt sein Spiel mit westlichem Jazz, zartem Pop und afrikanischer Rhythmik.

Donnerstag, 25. August, 20:00 Uhr



Fools Garden

Die Pforzheimer Band kommt mit ihrem Überhit „Lemon Tree“ nach Gütersloh. Seit Jahren gibt die Formation auf der ganzen Welt Konzerte und gilt als vorzügliche Live-Band. 2016 feiert Fools Garden 25-jähriges Bandjubiläum mit einem neuen Studioalbum.

Donnerstag, 25. August, 21:30 Uhr



MIU

Ihr Start ins Musikgeschäft war der Club „The Bitter End“ in Manhattan. Später formte sie ihre Band und schrieb groovige Arrangements. Miu hat diese Extraportion Soul in sich, die sie vielleicht auch zur Senkrechtstarterin 2016 machen kann.

Freitag, 26. August, 20:00 Uhr



The Sazerac Swingers

Binnen kürzester Zeit haben sich die Gütersloher als eine der besten europäischen Jazz-Bands etabliert. Als Special Guest mit dabei: Glen David Andrews, einer der kommenden Superstars der jungen Jazzmusikerszene.

Freitag, 26. August, 21:30 Uhr