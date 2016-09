Angeln bedeutet auch Entspannung. Foto: Jens Dünhölter

Keine Nachwuchssorgen

Petri Heil –manchmal braucht auch der Tüchtigste eine Portion Glück. Eine Stunde lang hat

Eberhard Thurm (67) schon gespannt aufs Wasser gestarrt. Als die wackelnde obere Spitze seiner Angelrute

das Anbeißen eines Fisches signalisiert, greifen die hundertfach bewährten Handgriffe. Langsam, mit ganz

viel Gefühl, holt der Geschäftsführer des Sportfischerclubs Gütersloh 75 mit der Kurbel immer mehr Leine ein. Unvermittelt springt keine fünf Meter vom Ufer entfernt plötzlich die vermeintliche Beute in die Luft – eine riesige Forelle. Was dann passiert, nennt man wohl Künstlerpech. Der Fisch flüchtet ins Unterwasserdickicht am Ufer.

Dabei verheddert sich die Leine im Gebüsch. Um den Fang nicht zu verlieren, legt Eberhard Thurm bewusst eine lange Pause ein, in der sich das Tier beruhigen, wieder zurück in den See schwimmen soll. Beim Versuch, die in den Ästen gefangene Leine vorsichtig zu lösen, reißt der Millimeter dünne Faden dummerweise durch.



Das ungleiche Duell Mensch gegen Fisch endet in diesem Fall mit einem Sieg für das Tier. Eberhard Thurm muss dennoch nicht mit leerem Magen ins Bett. Obwohl er zunächst etwas konsterniert feststellt: „Dann gibt es eben heute Abend warmes Baguette aus dem Backofen mit Kräuterbutter. Schmeckt auch lecker“, wendet sich das Blatt wenig später. Keine zwanzig Minuten später hängt erneut eine Forelle am Haken. In diesem Fall hat der Angler das bessere, schmackhaftere Ende für sich.

Alleine vom Glück möchte der erfolgreiche Fischfänger indes nichts wissen. Thurm „Natürlich braucht ein Angler Glück, Geduld und Geschick. Aber eben auch die richtige Taktik und das Wissen, welcher Fisch welchen Köder bevorzugt, und an welchen Stellen er sich am liebsten aufhält. Ohne dies könnte ich den ganzen Tag hier sitzen, es würde nichts passieren“.

Ausdrücklich kein Anglerlatein, sondern wiederum Glück, Geduld, Geschick – in diesem Fall ausnahmsweise kombiniert mit Schnelligkeit – verbirgt sich hinter der Geschichte des größten Fanges, den der Sportfischerclub Gütersloh 75 e.V. jemals am Haken hatte: Die Rede ist vom Ort der Handlung, einem kompletten See. Genauer gesagt: das zwölf Hektar (120.000 Qua-

dratmeter) Vereinsgelände des A 2-Sees in Sichtweite des Autobahnkreuzes Bielefeld. Mitten in der Abgeschiedenheit ist trotz

seiner unglaublichen Größe ein Idyll, ein Refugium, ein Ort des Rückzuges, der Abgeschiedenheit, eine Fluchtburg vom Alltag entstanden. Mit Fug und Recht bezeichnet Johann Habrecht in seiner Funktion als 1. Vorsitzender das nur über kleine, geheime Waldwege zu erreichende, gepachtete Areal zwischen den Autobahnen A 2 und A 33 als „unsere neueste Errungenschaft und unseren ganzen Stolz“. Um die Bedeutung des seit 2015 voll nutzbaren Vereinsmittelpunktes zu verstehen, muss man den Köder tief in die Vereinshistorie auswerfen.

Laut der eigenen Chronik gründeten 16 Angler und zwei Anglerinnen, allesamt zuvor in anderen Vereinen aktiv, am 17. September 1975 in der Gaststätte Jacke an der Herzebrocker Straße den Sportfischer-Club Gütersloh. Nach dem bis heute gültigen Paragraf 1 der Satzung besteht der Hauptzweck des Clubs „in der Pflege der Angelfischerei sowie der Pachtung von Gewässern zur Ausübung der Vereinsfischerei“. Letzteres ist indes leichter gesagt als getan. Laut amtlich vorgeschriebenem Jahreserlaubnisschein sind an vereinseigenen Gewässern lediglich fünf Angler pro Hektar zugelassen. Damit ein Anglerverein sich entwickeln und wachsen kann, müssen demnach neue Wasserflächen her. Dummerweise schießen die nicht wie Pilze aus der Erde, fallen nicht vom Himmel, man kann sie auch nicht im Supermarkt kaufen. Als sich im Rahmen des Baues der A-33 eine anfangs ein Hektar große Baggergrube ab 2009 still und heimlich zu einem See entwickelte, warfen folglich viele Vereine ihre Angel aus. Weil er der erste Interessent war, zappelte der Goldene Fang schließlich am Angelhaken des ehemaligen Architekten und heutigen Geschäftsführers des Sportfischer-Clubs Eberhard Thurm. Die Folgen sind bis heute spürbar. Dank engagierter Nachwuchsarbeit, reichlich Mundpropaganda sowie dreier weiterer Fischereimöglichkeiten in Delbrück (3,8 Hektar), Stadtring Nordhorn (0,5 Hektar) sowie Carl-Zeiss-Straße (0,45 Hektar) stieg die Mitgliederzahl von 30 (2009) auf derzeit rund 100 (71 Aktive, 29 Passive) an. Nachwuchssorgen sind auch durch die zwei pro Jahr vereinsintern organisierten Anfängerlehrgänge ein Fremdwort. 20 bis 30 Neueinsteiger jedweden Alters bekommen pro Kurs in einer fundierten Ausbildung die Grundkenntnisse in Sachen Fisch-, Gewässer-, Gesetzes- und Gerätekunde vermittelt. Unter anderem werden dabei in einem Biologieraum der Geschwister-Scholl-Schule auch Modelle von Hecht und Karpfen gezeigt.

Die Welt des vom Landesfischereiverbandes zertifizierten Ausbildungsvereines könnte so schön sein ... Ja wenn nicht übereifrige Tierschützer den Sportfischer-Club wegen der Ausübung seiner Freizeitbeschäftigung mit unberechtigten, in die Nähe zu Rufmord tendierenden Vorwürfen überziehen würden. Etwas frustriert stellt Johann Habrecht (65), seit 2010 1. Vorsitzender fest: „Angler sind mittlerweile genauso ins Schussfeld geraten wie Jäger“. Speziell eine Tierschutzorganisation werfe den Freunden des Fischfangs immer wieder Tierquälerei vor. Johann Habrecht: „Wir gehen jedem Ärger aus dem Weg, trotzdem stehen wir Angler unter permanenter Beobachtung“. Intern werde im Verein darum seit geraumer Zeit darüber diskutiert „ob wir den Namen Sport aus dem Vereinsnamen streichen sollen“, so der 1. Vorsitzende. Dabei geht das offizielle Sprachrohr des Sportfischer-Club mit den Tierschützern in den Ansichten über sogenannte Trophäen-Angler (Angler, die Fische nur für ein Foto aus ihrem Lebensraum entnehmen) sogar konform. Johann Habrecht: „Es gibt Angler, die fangen einen Karpfen, halten ihn in die Kamera, und setzten ihn wieder ein. Das verursacht dem Fisch Stress. Das kritisieren die Naturschutzverbände völlig zu Recht. Wir achten sehr darauf, dass so etwas bei uns nicht passiert“.

Alle anderen Kritikpunkte kann der pensionierte Lehrer absolut nicht verstehen. Johann Habrecht: „Wir verstehen uns als Naturschützer, als Heger und Pfleger. Wir bereiten den Fischen im Sinne der Limbologie (biologisch vernünftiges Gewässer) ihr Wohnzimmer. Es gibt Schutzzonen für die Brut, eine Zanderschutzzone, hier wachsen seltene Wasserpflanzen wie der Wasserhahnenfuss, im Frühjahr hat in einer Höhle in einem abgesperrten Bereich ein Eisvogel genistet. Vier ausgebildete Gewässerwarte kontrollieren ständig den PH-Wert. Ohne uns Angler würde es das alles hier nicht geben". Um das oberste Ziel, ein möglichst vernünftiges Gewässer zu haben, das sich selbst regeneriert, nicht zu gefährden, wird weiterhin auch penibelst auf die Wahrung der Nahrungspyramide unter Wasser geachtet. Stichwort: Raubfische fressen Kleinfische, die sich wiederum vom Plankton ernähren. Nach Auswertung der gesetzlich vorgeschriebene Fangbücher wurden zur Wahrung des biologischen Gleichgewichtes alleine in den A-2-See im vergangenen Jahr nach Rücksprache mit der Fischereibehörde des Kreises 15 Aale, 200 Schleien sowie 20 große Zander zum Ablaichen eingesetzt.

Doch selbst wenn die Jagd mit der zusammensteckbaren Grundrute und dem Spinnfischer (Blinker) als ausreichendes Einstiegsgerät erfolglos bleibt, ist ein Tag ohne gefangenen Fisch selbst für erfahrene Angler kein verlorener Tag. Johann Habrecht: „Als einer unserer Ausbilder angele ich seit geraumer Zeit keine Fische mehr, sondern neue Mitglieder“. Geschäftsführer Eberhard Thurm sieht es ähnlich: „Es kommt darauf an, Erholung zu finden vom Stress des Alltags. Wo geht das besser als in der freien Natur, wo kein Telefon schellt, kein Mensch stört“.

Der „Lehrerüberschuss aus Bayern, der in NRW heimisch geworden ist“, so Johann Habrecht über Johann Habrecht, appelliert deshalb gleich zweimal: „Angeln soll die Jagd des kleinen Mannes bleiben und nicht durch neue, verschärfte Gesetze den Großkopferten vorbehalten sein“. Angesichts der Ruhe, Idylle und Abgeschiedenheit des A-2-Sees ist diese Forderung nur allzu verständlich.