Friedrich Flöttmann übergibt einen Scheck über 1.000 Euro an Ute Luther, Vorsitzende der Evangelischen Stiftung in Gütersloh (von links). Rechts: Hans Flöttmann. Foto: Wolfgang Sauer

1.000 Euro für die evangelische Stifutung

Der Flöttmann Verlag unterstützt besonderes Engagement in Gütersloh. Anlass dafür ist das 150-jährige Jubiläum, das der Verlag in diesem Jahr begeht. Sechs Monate lang erhalten Gütersloher Vereine und Institutionen eine Spende. „Sie alle sind - genau wie wir - ein Teil von Gütersloh. Deshalb liegt es für uns nahe, ihre Arbeit zu unterstützen“, so Geschäftsführer Friedrich Flöttmann. Gemeinsam mit seinem Vater Hans übergab er in diesem Monat eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an die Vorsitzende der Evangelischen Stiftung in Gütersloh, Ute Luther.

Der Name Flöttmann steht in enger Verbindung mit dem Standort Gütersloh. „150 Jahre Flöttmann Verlag bedeutet auch 150 Jahre Leben und Arbeiten in unserer Stadt. Wir fühlen uns hier sehr verbunden und nehmen das Jubiläum zum Anlass, der Stadt etwas zurückzugeben“, erklärt der Geschäftsführer weiter. „In den folgenden Monaten wollen wir Gütersloher Institutionen der unterschiedlichsten Sparten unterstützen. Vom kirchlichen und sozialen bis hin zum sportlichen Bereich.“

Für die Evangelische Stiftung nahm die Vorsitzende Ute Luther den Scheck in Empfang. Die Stiftung wurde 2006 eingerichtet. „Miteinander für unsere Gemeinde“ lautet das Motto. So hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsweisende Projekte in der Kirchengemeinde Gütersloh zu fördern. Sie hilft dort, wo sinkende Kirchensteuereinnahmen und zurückgehende

staatliche Förderung die Arbeit für die Menschen in der Gemeinde erschweren. „Wer hilft, übt Solidarität. Solidarität baut Brücken zwischen Starken und Schwachen“, so ein Grundsatz der Stiftung. „Diejenigen, denen viel gegeben ist, wenden sich denen zu, die auf partnerschaftliche Hilfe angewiesen sind.“ Ein State-

ment, das der Flöttmann Verlag unterstützt, denn

die Motivation ist hier die gleiche, so Friedrich

Flöttmann: „Die Evangelische Stiftung hilft in Gü-

tersloh, wo es notwendig ist, und wir helfen mit unserer Spende, dies umsetzen zu können.“