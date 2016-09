Gesamtkonzept Theater. Ihr Programm spricht seit Jahren Bände. Doch Karin Sporer (l.) und Christian Schäfer (m.) erklären, warum auch die klare Formensprache des Gebäudes zu ihrem Erfolg beiträgt - denn moderne, neue Theater sind eher selten. Deshalb sind hier Schauspieler und Regisseure von der hellen und leichten Architektur begeistert, sagen sie, „weil sie die Gedanken nicht stört“. Foto: Sylvia Rudzio, Fotostudio Clemens

Mit Leib und Seele Theatermacher

Das Gütersloher Theater ist auf dem besten Weg, eines der bedeutendsten Bespieltheater in Deutschland zu werden. Bereits im vierten Jahr verstehen es Theaterleiter Christian Schäfer und Stellvertreterin Karin Sporer immer wieder, gefeierte oder preisgekrönte Produktionen nach Gütersloh zu holen. Allein der neue Spielplan liest sich wie das Who is Who der deutschen Theaterlandschaft. Das Hamburger Thalia Theater und das Deutsche Schauspielhaus werden ebenso erwartet wie die Ensembles des Volkstheaters München und der Schauspielhäuser von Frankfurt und Hannover. Mit den Produktionen kommen Schauspieler wie Katharina Thalbach, Wolfram Koch und Götz Otto in die Stadt. Um all das zu realisieren, gehen die Gütersloher Theatermacher ganz eigene Wege. Mit großem Erfolg, wie die Besucherzahlen belegen. Allein im Jahr 2015 konnten sie eine Auslastung von 84 Prozent verbuchen, im ersten Quartal 2016 erreichten die besuchten Vorstellungen mit 95 Prozent eine neue Bestmarke. Wie schaffen sie das?

Die Spielzeit 2015/2016 ist längst vorbei, als ich Karin Sporer und Christian Schäfer im Theater zu einem Gespräch treffe. Doch ruhig ist es hier auch jetzt nicht. Es ist die Zeit kurz vor den Sommerferien. Heute Abend plant das Evangelisch Stiftische Gymnasium eine Aufführung – die Proben zu Curt Goetz’ Boulevard-Klassiker „Das Haus in Montevideo“ laufen gerade auf Hochtouren. In der Studiobühne probt der Spielclub, eine Gruppe von elf Jugendlichen unter der Leitung von Theaterpädagogin Christine Ruis, Frank Wedekinds „Frühlingserwachen“.



Kein Nine-to-five-Job

„Gegen Ende der regulären Saison sind viele Schulen bei uns zu Gast“, erklärt Karin Sporer. „Von Grundschulkindern bis zu Abschlussklassen.“ Ihre Aufführungen werden dabei genauso betreut, wie die der großen Bühnen. Techniker und Theatermeister kümmern sich um den eisernen Vorhang, die Bühnentechnik, die Beleuchtung. Schäfer selbst wird am Abend im Publikum sitzen. Als Theaterleiter betreuen beide abwechselnd jede einzelne Aufführung im Haus. Auch die der Schüler. Das gehört zum Sicherheitskonzept. „Sollte etwas auf der Bühne oder im Publikum passieren, wissen wir, was zu tun ist.“ Das gehört zum Job. „Als Theatermacher ist man eigentlich 24 Stunden im Einsatz. Das ist kein Nine-to-five-Job“, erklären sie. Selbst wenn eine Vorstellung vorbei ist, plaudern sie gerne noch mit den Schauspielern hoch oben in der Skylobby. Doch statt Klaus Maria Brandauer sind heute die Schüler die Stars. „Auch darauf freue ich mich“, so Schäfer. „Ich bin immer wieder erstaunt von der Präsenz, die viele von ihnen auf der Bühne entwickeln. Das ist schon enorm.“



Ein besonderes Haus

Beim Rundgang durch das Gebäude zeigen beide ihre Begeisterung für die moderne Architektur. Die Klarheit, das Licht, die Linienführung – es sei ein Konzept, das die Gedanken nicht störe, so Schäfer. „Der Bühnenbildner Jörg Zysig brachte es auf den Punkt, als er sagte: ‚Man spürt hier die positive Energie und ist sofort motiviert zu arbeiten.“

Hoch oben, im Schnürboden, erklären sie die Besonderheit der Bühnentechnik. Hier führen alle Seilzüge der Bühne zusammen. Sie bewegen Vorhänge und Leinwände, ganze Kulissenteile und Scheinwerfer in die Höhe – weit hinaus aus dem Sichtfeld der Zuschauer. Der Boden ist Bestandteil des Bühnenturms, der durch das gesamte Gebäude führt und hier nur noch zwei Meter aus dem Dach hinausführt. „Das verdanken wir der Würfelform. So konnte man wesentlich höher bauen, als bei vielen anderen Theatern üblich. Während dort die Türme bis zu 15 Meter herausragen, hat man das hier umgangen, indem über dem Zuschauerraum eine weitere Etage mit Skylobby und Büroräumen geplant wurde. Sie alle sind um den Turm angeordnet. Eine sehr schlaue Konstruktion“, findet Schäfer. Auch Schäfers und Sporers Arbeitsplätze finden sich hier. In zwei nebeneinander liegenden Räumen beginnt ihr Tag. Während sich Karin Sporer um das Kinder- und Jugendprogramm, Konzertreihen, die Theatertage und verschiedene Workshops kümmert, sorgt Schäfer hauptsächlich für das Abendprogramm. Doch meist hocken sie zusammen und besprechen Planungen und Wünsche, mögliche Schwierigkeiten und Lösungsansätze. „Ohne diesen gemeinsamen Austausch ginge es nicht“, so die beiden. „Was wir hier anbieten, hat ja schon fast einen Festival-Charakter, nur nicht so kompakt wie bei den Ruhrfestspielen, sondern verteilt über die gesamte Saison.“

Hochkarätiges im Plan

Das Gütersloher Theater ist ein Bespieltheater. Ein Theater also, das über kein eigenes Ensemble verfügt und deshalb darauf angewiesen ist, andere Bühnen einzuladen. Viele engagieren darauf spezialisierte Tourneebühnen. Doch Schäfer und Sporer wollen mehr. Bereits unter der Leitung von Klaus Klein schlug das Gütersloher Haus, noch in der Paul-Thöne-Halle, diesen Weg ein. Er nutzte seine Kontakte zur Hamburger Staatsoper, dem Berliner Ensemble und anderen namhaften Bühnen, um so manche hochkarätige Aufführung zu verpflichten. Als sich Klein 2013 in den Ruhestand verabschiedete, folgte Christian Schäfer. „Ich wusste von Gütersloh rein gar nichts“, lacht er heute. „Später war ich überrascht, dass es hier ein Bespieltheater gibt, das mit so vielen festen Häusern der Metropolen zusammenarbeitet. Das ist schon sehr ungewöhnlich.“

Schäfer war zuvor Intendant des Zimmertheaters in Tübingen und hatte sich bereits als Regisseur einen Namen gemacht. In den vergangenen drei Jahren setzte er mit Karin Sporer Kleins eingeschlagenen Weg fort; sie entwickelten neue Veranstaltungsreihen und Formate wie das Junge Theater Gütersloh - und Schäfer begann, erstmals Eigenproduktionen zu inszenieren. Heute tragen die neuen Spielzeiten längst seine Handschrift.

In der Skylobby erzählen die beiden von ihrer Arbeit. Während im September die vierte gemeinsame Saison beginnt, basteln sie schon an der nächsten. „Die Planung muss ja bereits im Januar abgeschlossen sein, denn dann wird das Programmheft gedruckt.“ Doch damit beginnt auch die Schwierigkeit. Große Theater planen ihre Programme wesentlich kurzfristiger und wissen heute noch nicht, was sie im Februar 2018 auf die eigene Bühne bringen werden. „Wenn sie sich jetzt darauf festlegen, uns ihr Ensemble mit einer bestimmten Aufführung zu schicken, können sie eine eigene Premiere zu der Zeit nicht proben.“ Deshalb bedarf es schon ein bisschen Überredungskunst, um sie zu bewegen, so früh Termine zuzusichern. „Das klappt nicht immer, aber schönerweise oft genug“, so Schäfer.



Best-of Theaterwelt

Dass das so ist, liege nicht zuletzt an dem neuen Theaterbau. „Er wurde in der Theaterwelt sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen“, erklärt Sporer. Bereits während der Bauzeit hatte sich Theaterintendant und -regisseur Claus Peymann vom Berliner Ensemble gemeldet, um mit einem Engagement das neue Haus zu unterstützen. Auch das hiesige Publikum hat für so manchen Theatermacher eine hohe Anziehungskraft. So empfand es Ballett-am-Rhein-Direktor Martin Schläpfer als besonders reizvoll, mit dem Ensemble nach Gütersloh zu kommen. „Das Ballett gehört zu den besten Companien in Europa und gastiert nur in Metropolen“, so Sporer. „Doch für Schläpfer ist es ein Erlebnis, hier nicht das übersättigte Dauerkulturpublikum vorzufinden, sondern Menschen, für die seine Aufführungen noch eine ganz andere Art von Kraft haben.“

Natürlich, so die Macher, erarbeiten sie sich mit der Präsenz so namhafter Bühnen auch ein gewisses Renommee. „Wir können aus Budgetgründen nicht ständig in den Theaterfachzeitschriften werben“, so Christian Schäfer. „Aber einmal im Jahr veröffentlichen wir dort unseren Spielplan.“ Und der werde natürlich wahrgenommen.

Doch nicht nur Blockbuster und Mainstream stehen in Gütersloh auf dem Programm, sondern auch schwierige Themen und Außergewöhnliches. „Als Stadttheater profitieren wir vom Variantenreichtum und spezialisieren uns nicht. Wir zeigen alle Genres. Viele Theater dieser Art können kein Musiktheater zeigen, weil sie keinen Orchestergraben haben. Das ist bei uns anders.“ Und obwohl die Auslastung sehr gut ist, habe er nie das Gefühl, sich darauf ausruhen zu können. „Das darf man beim Theatermachen nie behaupten. Da klopfen wir lieber auf Holz. Es geht ja immer weiter und es lauern viele Gefahren.“ Man dürfe sich nicht wundern, wenn die eine Abo-Reihe mal ein bisschen abstürzt, weil die Produktionen zu experimentell waren. „Wir versuchen, möglichst vielfältig und spannend zu sein, denn damit wollen wir hier eine Art ‚Best-of-Theaterwelt’ zeigen.“



Theater im Blut

Manchmal müssen sie auch richtig kämpfen. Dann geht es um Geld, weil das Budget begrenzt ist. Um die technische Umsetzung, weil die Bühnen unterschiedlich groß sind. Um die Anzahl der LKWs, weil die Bühnenbilder riesig und die Requisiten enorm sind. Und um die Unterbringung von Schauspielern und Teams, weil die Hotelbetten der Stadt zu dem gewünschten Zeitraum belegt sind. „Es gibt neben dem Wollen noch viele Dinge, die berücksichtigt werden müssen, um eine Produktion auch wirklich nach Gütersloh holen zu können“, so Schäfer. Auch die technische Abteilung ist dann gefordert. Bühnenpläne werden hin und her geschickt und Sichtlinien für den Zuschauerraum angepasst. Je nach Produktion müssen dafür Sitzplätze oder ganze Reihen gesperrt werden. „Und zwar im Vorfeld, bevor die Karten verkauft werden“, so Sporer. Dazu braucht es ein Team, das für jedes Problem ein Auge hat. „Wir sind sehr glücklich, dass wir genau das haben: Vollprofis, die nicht nur ihren Job machen, sondern Lust an der Arbeit haben, motiviert sind, sich weiterentwickeln und mitdenken.“ Auch das, so Sporer, sei ein Grund dafür, dass viele gerne herkommen, denn deren Teams können sich auf das vor Ort verlassen. Allein für große Produktionen werden mehrere Aufbautage geplant, bei denen alles Hand in Hand gehen muss.

An den Aufführungstagen selbst wird der Tag oft lang für Karin Sporer und Christian Schäfer. Nach der Veranstaltung ist dann noch lange kein Ende in Sicht. Und doch, so Schäfer, fühle man sich privilegiert, etwas machen zu können, das man wirklich liebt. „Das ist sehr erfüllend. Wenn dann die Vorstellungen gut laufen und die Besucher applaudieren, freuen wir uns natürlich am meisten.“