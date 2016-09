Zu Beginn des neuen Schuljahres werden viele Schüler lange unterwegs sein. Foto: Fotolia.de/animaflora

Wiedervorlage

Am 30. August 2015 stellte die Bürgerinitiative „Schulbusse Isselhorst“ einen Antrag zur Optimierung der Schülertransportsituation für alle Schüler aus den Gütersloher Stadtteilen Isselhorst, Hollen und Ebbesloh. 22 Familien fordern, eine Situation zu verbessern und das Buskonzept zu überarbeiten.

Für ihren Schulweg von Isselhorst/Hollen/Ebbesloh sind die Schüler auf die Linie 87 und 95 und die Schulbuslinie 218 angewiesen. Besonders betroffen sind die Schüler der Gesamtschulen, hier speziell der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Alle Schüler fahren mit dem Bus zwingend zum ZOB Gütersloh. Während die beiden Gymnasien von dort dann in aller Regel zu Fuß erreicht werden, sind die Gesamtschüler auf Anschlussbusse angewiesen. Hierbei kommt es zu Unstimmigkeiten. Die Folge ist, dass die Schüler aus dem Gütersloher Norden sehr früh ihren Schulweg antreten müssen, um pünktlich in der Schule zu sein und unverhältnismäßig lange Wartezeiten für Anschlussmöglichkeiten in Kauf nehmen müssen, um nach Isselhorst zurückzukommen. Drei Stunden Schulweg pro Tag sind die Regel.

Das Buskonzept der Stadtwerke Gütersloh mit Beginn im Oktober 2015 sieht eine neue Taktung der Abfahrtzeiten vor (Minute 3 und 33). Somit hatten sich alle Beteiligten eine deutliche Verbesserung der Situation erhofft. Leider fällt die Linie 218 als Schulbuslinie nicht unter diese Regelung. An der Situation wird sich also dauerhaft nichts ändern.

Issselhorst, Hollen, Ebbesloh sind somit die einzigen Stadtteile von Gütersloh, die nicht mit einer eigenen Buslinie ausgestattet sind Die Kooperation mit moBiel ist gut, aber für die Schüler nicht ausreichend. Haltestellen in Hollen und Ebbesloh werden von diesen Linien nicht angefahren.

Die Antragsteller forderten die Stadtverwaltung auf, eine engere Taktung der Linie 218 vorzunehmen und diese an allen Wochentagen fahren zu lassen. Anschlussbusse zu den weiterführenden Schulen sollten zwingend aufeinander warten, um den Weitertransport für Schüler zu ihren Schulen zu gewährleisten. Bürgermeister Schulz erklärte am 19. Oktober 2015, dass der Schulbusverkehr von den Schulen und der SWG zusammen erarbeitet worden wäre und der öffentliche Personennahverkehr ein allgemeines Netz sei. Trotzdem wolle die Verwaltung das Thema angehen und Gespräche mit den Schulen führen. Danach solle im Bildungsausschuss und im Planungsausschuss berichtet werden, wie die Gespräche gelaufen seien, und die Verwaltung werde einen Beschlussvorschlag vorlegen. Der zuständige Leiter des Geschäftsbereichs, Joachim Martensmeier, erklärte, dass die Verwaltung die Beförderungsdauer und die Wartezeiten geprüft habe und sich die Zeiten im Rahmen der Richtlinie bewegen würden.

Bis heute liegen den Fraktionen weder die seitens der Verwaltung zugesagten Berichte und Ergebnisse noch ein Beschlussvorschlag zur Lösung des Problems vor. Der Beginn des neuen Schuljahres wäre ein guter Startpunkt für die aus Elternsicht dringend erforderliche Verbesserung des Schulbusverkehrs aus den drei Ortsteilen gewesen. ˜