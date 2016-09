Energiebündel: Fatmir Vata gibt alles für den Erfolg seiner Mannschaft. Foto: Jens Dünhölter.

„Ich will zeigen, was ich kann“

In Vatas Vita stehen unter anderem 88 Bundesligaspiele sowie 133 Zweitligaeinsätze, in denen er 88 Treffer erzielte. 2004 wurde er als Nationalspieler zum Fußballer des Jahres in Albanien gewählt. Mit Marc Hunt steht dem ehemaligen Arminen eine getreue rechte Hand zur Seite. Fünf Spielzeiten, vom 1. Juli 2003 bis zum 30. Juni 2008, hat der 53-jährige C-Lizenz-Inhaber aus Bristol (England) beim FC Gütersloh bereits mit Rob Reekers (50 Spiele), Alfons Beckstedde (34 Spiele), Dr. Jörg Weber (34 Spiele), Thomas Stratos (26 Spiele), Fritz Grösche (18 Spiele) sowie Jörg Retzer (8 Spiele) zusammengearbeitet. Vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2012 war Hunt für 113 Spiele lang Thomas Stratos Co-Trainer beim Regionalligisten SC Wiedenbrück. Ehe der FC Gütersloh am 14. August in Hamm in die Serie 2016/2017 startet, hat sich Fatmir Vata die Zeit für ein Interview mit GT-INFO genommen (Lesen Sie auch den Bericht über den FCG auf Seite 30).



Wie kommt ein 17-facher albanischer Nationalspieler, der zwischen 2001 und 2007 exakt 221 Erst- und Zweitliga-Spiele für Arminia Bielefeld absolviert hat, in die Oberliga Westfalen?

Der Kontakt zum FC Gütersloh und dessen 1. Vorsitzenden Andre Niermann ist über Detlef Schnier zustandegekommen. Detlef ist ein guter Freund von mir, wir haben früher zusammen bei Arminia gespielt. Mit Fußball hatte ich immer schon viel zu tun. Neben der Arbeit in der Fußballschule von Matthias Westerwinter hatte ich schon lange geplant, ins Trainergeschäft einzusteigen. Deshalb habe ich den B- und A-Schein, sowie im Anschluss die Fußball-Lehrer-Lizenz gemacht. Als die Anfrage vom FC Gütersloh kam, haben wir uns zweimal mit Andre Niermann getroffen. Das erste Treffen war sehr konstruktiv, beim zweiten haben wir uns direkt per Handschlag geeinigt. Der FC Gütersloh hat in der Region immer noch einen guten Namen, der Verein hat Potenzial. Für mich ist es eine Chance zu zeigen, was ich kann.



Beim Blick auf die Vita fällt auf, dass der FC Gütersloh Ihre erste Trainerstation im Seniorenfußball ist. Wie schwer ist es nach 20 Jahren im Fußball, plötzlich die Verantwortung für eine ganze Mannschaft zu übernehmen?

Ein Trainerposten ist natürlich schon etwas ganz anderes. Allerdings habe ich in meiner Karriere mit vielen Trainern zusammengearbeitet. Egal ob Benno Möhlmann, Thomas von Heesen oder Ernst Middendorp. Von allen habe ich etwas gelernt. Am meisten vielleicht von Uwe Rapolder. Die italienischen Trainer in Albanien waren oft Meister der Taktik. Weil ich die vierte oder fünfte Liga hier überhaupt nicht kenne, habe ich mir mit Marc Hunt einen erfahrenen Co-Trainer gesucht. Marc kennt sowohl den Verein als auch die Liga bestens. Nach den ersten drei Wochen kann ich sagen: Es macht großen Spaß, mit den Jungs und dem Team zu trainieren.



Die erste Aufgabe als Trainer hätte mit einer eingespielten, nur punktuell verstärkten Mannschaft sicher leichter sein können. Insgesamt 16 Spieler haben den Verein in der Sommerpause verlassen, 15 neue sind gekommen. Dem Vernehmen nach gab es eine Liste von Spielern, die sie gerne gehalten hätten. Musste der Schnitt so groß sein?

Aus meiner Sicht hätte er nicht so groß ausfallen müssen. In diesem Maß habe ich das in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt. Ich werde jetzt allerdings nicht den Abgängen hinterhertrauern. So ist halt das Geschäft. Der eine geht, der andere kommt. Wir haben 15 neue Spieler geholt, die in der Vorbereitung alle ihre Chancen und Spielanteile bekommen werden. Die besten werden in der Meisterschaft spielen. Auf die Saison gesehen, werden die meisten auch die Erwartungen erfüllen, der ein oder andere jedoch auch nicht. Auch das ist Teil des Geschäftes. Meine Aufgabe als Trainer ist es immer, den Jungs klar zu machen: Es geht nie um den Einzelnen. Immer nur um den Verein, um die Mannschaft.



Die ersten Testspiele liefen überraschend gut. Beim Radio Gütersloh-Cup hat die Mannschaft gegen den Bezirkligisten FSC Rheda und den Regionalligisten SC Verl kein Gegentor kassiert. Auch ein paar Tage später beim 0:3 gegen den Viertligisten SC Wiedenbrück hat der neu formierte FC Gütersloh lange gut mitgehalten. Sind sie mit der Vorbereitung zufrieden?

Bislang bin ich sehr zufrieden. Gegen Wiedenbrück, die schon länger im Training sind und eine höhere individuelle Klasse

haben, war die erste Halbzeit absolut

top. Wir haben schnell und spritzig nach vorne gespielt, hätte nur unsere Chancen besser nutzen müssen. Nach den harten Grundlageneinheiten fehlt noch etwas die Spritzigkeit. Das ist aber kein Problem. Ich sage meinen Spielern immer: Bleibt ruhig,

alles zu seiner Zeit. Der Feinschliff mit taktischen Einzelheiten und dem Einüben von Standardsituationen kommt erst noch. Dazu fehlt bislang die Zeit. Sicherlich kommt uns auch zugute, dass jede Position doppelt besetzt ist. Dadurch ist der Konkurrenzkampf schon im ersten Training eröffnet worden. Bislang macht es großen Spaß, die Jungs ziehen toll mit.



Momentan umfasst der Kader 25 Spieler, 22 Feldspieler plus drei Torhüter. Sind die Planungen damit abgeschlossen, oder wollen Sie noch auf bestimmten Positionen nachbessern?

Uns fehlen noch ein Mittelfeldspieler und ein schneller, quirliger Stürmer. Das hängt natürlich immer vom Geld ab.



Wo sind die Stärken und Schwächen des Kaders?

Die Stärke ist die Defensive. Da arbeiten wir sehr diszipliniert. Was fehlt, ist ein Knipser vorne. Unsere Stürmer Lars Schröder und Serge McNichol sind sich zu ähnlich. Wenn noch ein Flitzer kommt, der über die Flügel angreift, haben wir eine gute Mannschaft zusammen.



Beim Blick auf den Kader fällt auf, dass viele junge Talente aus unterklassigen Vereinen ihre Chance beim FC Gütersloh bekommen. Ist das ihre Philosophie mit talentierten, jungen Leuten zusammenzuarbeiten?

Generell sollte die Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern immer passen. Die Jungen haben eine hohe Motivation, viel Kraft, laufen enorm viel, manchmal jedoch auch unnötig und vergeblich. Darum müssen sie von unseren erfahrenen Spielern wie Simon Schubert, Lars Beuckmann, Saban Kaptan oder Lars Schröder geführt werden.

Als ehemaliger Stürmer haben Sie immer offensiv gedacht, wie ist die Marschroute als Trainer?

Generell wollen wir attraktiven Fußball spielen, der die Zuschauer begeistert. Meine Spielidee basiert auf Zusammenhalt, auf

aggressivem Pressing gegen den Mann, gegen den Ball, technisch sauberem Spiel sowie auf schnellem Umschaltspiel nach vorne. Dazu muss natürlich zunächst die Arbeit in der Defensive stimmen. Wenn wir in jedem Spiel vier Tore schießen, hinten aber sechs kassieren, bringt uns das nichts. Fußball ist schließlich kein Handball. Primär geht es darum, Spiele zu gewinnen. Deshalb sollte man zuerst Gegentore vermeiden. Deshalb sind intelligente Spieler gefragt, die das System verstehen, aber auch fußballerische Qualitäten haben.



Es fällt auf, dass sich die Mannschaft auf dem Platz sehr lautstark dirigiert. Ist das Trainer-Vorgabe?

Ich habe den Spielern gesagt: Ihr seid auf dem Platz elf Spieler, ihr seid eine Mannschaft. Ihr müsst euch beim Spiel gegenseitig helfen. Wenn jemand auf dem Feld steht und schläft, müssen ihn die anderen aufwecken. Spiele gewinnt man nur, wenn man von Anfang an hellwach ist. Im Idealfall dirigieren die Spieler von hinten mit der besseren Übersicht ihre vorderen Mitspieler. Meine Einflussmöglichkeiten von außen sind eingeschränkt. Vieles lässt sich auf dem Platz einfacher regeln.



In den ersten Spielen hat Lars Schröder als neuer Kapitän die Mannschaft auf dem Platz geführt. Er scheint dadurch mehr Verantwortung übernommen, und zusätzliche Motivation bekommen zu haben.

Ich habe mich lange mit Lars Schröder unterhalten. Er hat seine Qualitäten und weiß, was ich von ihm erwarte. Ich bin mir sicher, dass er diese Erwartungen auch erfüllt. Wir sind sehr zufrieden mit ihm.



Was sind die Saisonziele?

Das habe ich ja schon mehrfach gesagt: Wir wollen Spaß haben, eine gute Rolle in der Liga spielen und natürlich die Klasse halten. Wenn am Ende mehr herauskommt – umso besser. Erstes und oberstes Ziel ist der Klassenerhalt. Es wird eine Zeit brauchen, bis nach den 16 Abgängen die Automatismen wieder greifen, aber wir arbeiten hart daran.



Jede Mannschaft braucht Korsettstangen. Haben Sie schon eine neue Achse im Kopf?

Wir werden kein festes System spielen, sondern uns immer auf den jeweiligen Gegner einstellen. Wenn ein Gegner hinten mit neun Leuten Beton anrührt, wie zum Beispiel Rheda in der Vorbereitung, muss man damit anders umgehen als mit einem Gegner, der mitspielt. Deshalb probieren wir jetzt möglichst viele Varianten vom 4-4-2, 4-1-4-1, 3-4-3 bis 3-5-2 aus. Fest steht: Mit Lars Beuckmann und Simon Schubert haben wir die beste Innenverteidigung der Liga. Was davor und um sie herum passiert, werden wir sehen. Es gibt keine Erbhöfe. Es spielen immer diejenigen mit der besten Form.



Was würde der Trainer Fatmir Vata dem Spieler Fatmir Vata sagen?

Hab’ beim Fußball Spaß, spiel mit heißem Herz und kühlem Kopf, gib im Training 100 Prozent, im Spiel 120 Prozent. Natürlich kann man nicht immer gewinnen, aber wichtig ist, dass man auf dem Platz immer alles gibt, dass man an seine Grenzen geht. Wenn man das tut, und der Gegner ist besser, macht das nichts. Dann gibt man ihm die Hand, gratuliert und gut ist. Wenn man auf dem Platz nur 70 oder 80 Prozent gibt, gewinnt man nicht.

Das reicht einfach nicht.