Welle-Umbau startet

Am Montag, den 9. Januar schließt das Freizeitbad Welle für rund ein Jahr die Türen. Dann startet der von den Stadtwerken Gütersloh umfassend geplante Umbau des Bades. Auch für die Gäste der JärveSauna, die lediglich am 9. und 10. Januar geschlossen bleibt, ändert sich etwas: Der Eingang befindet sich während der Bauarbeiten zwischen der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule und der Welle. Ansonsten bleibt die JärveSauna zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Erste Abbrucharbeiten haben in der Welle bereits im Dezember im Außenbereich begonnen. Das Schwimmerbecken auf der Wiese ist bereits abgebaut. Nun geht es innen weiter. Im Innenbereich wird das bestehende Freizeitbecken zum Erlebnisbecken mit neuen Attraktionen umgestaltet. Zwei neue Rutschen mit einer Länge von rund 100 Metern und einer Höhe von ca. 10 Metern werden die alte Rutschenanlage ersetzen. Weitere Highlights werden der neue Eltern-Kind-Bereich, der als Wasserspielgarten neu inszeniert wird, sowie das Lehrschwimmbecken, welches zu einem vielseitig nutzbaren Kursbecken mit Hubboden umgebaut wird.

Das neue, zukünftig im Winter auf bis zu 29 Grad beheizbare Außenschwimmbecken wird dann ganzjährig betrieben. Außerdem wird die Gastronomie kundenfreundlich umgestaltet. Ein wesentlicher Bestandteil der Umbaumaßnahmen sind auch technische und energetische Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Die Lüftungs- und Filteranlagen werden erneuert und neue Fliesen werden für mehr Sicherheit und Wohlgefühl sorgen.

Der Umbau kann über eine Webcam unter www.welle-gueterlsoh.de live verfolgt werden. „Wir möchten unsere Badegäste und interessierte Bürger über die Fortschritte der Baumaßnahme auf dem Laufenden halten“, so Bäder-Leiter Marko Rempe.

Während des Umbaus können Schwimmer in Gütersloh auf das Hallenbad am Nordbad ausweichen, das ab dem 9. Januar die Öffnungszeiten ausweitet. Montags bis freitags kann wie gewohnt morgens von 6 bis 8 Uhr geschwommen werden. Freitags von 13 bis 22 Uhr, samstags von 6 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr. Solange das Freibad am Nordbad noch geschlossen ist, kann dort im Hallenbad zusätzlich montags, dienstags und donnerstags von 18:30 bis 22 Uhr auf zwei Bahnen geschwommen werden. Weitere Bahnen sind zu den Zusatzzeiten für Vereine reserviert. Wenn das Wetter es zulässt ist weiterhin geplant, dass das Schwimmerbecken im Freibad bereits einen Monat eher, im April, öffnet und erst später, nämlich Ende September wieder schließt. Dauerkarteninhaber können auch auf das Hallenbad in Herzebrock und die Bielefelder Hallenbäder ohne Zusatzkosten ausweichen. Genauere Informationen dazu geben die Mitarbeiter der Bäder an den Kassen im Nordbad und der JärveSauna. Auf Wunsch kann auch der bezahlte Betrag anteilig zurückbezahlt werden. Weitere Infos unter www.welle-guetersloh.de