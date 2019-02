Futsal FC Gütersloh sucht Trainer

Trainerin oder Trainer gesucht! Die Futsalfrauen des FC Gütersloh haben sich schon im ersten Jahr in der Regionalliga etabliert. Das Team hat Platz sechs von neun Teams so gut wie sicher und kann sich auch noch etwas weiter nach oben arbeiten. Da der bisherige Trainer Eduvard Ljevo in sein Heimatland zurückgekehrt ist, sucht der FC Gütersloh für sein Frauenfutsalteam einen guten Trainer. Toller Teamgeist und ein gutes

Betreuerteam sind bereits vorhanden. Die Mannschaft trainiert montags um 18.30 Uhr und donnerstags um 19 Uhr in der Sporthalle des Reinhard-Mohn-Berufskollegs, die Spiele finden in der Regel samstags statt. Die FCG-Futsalerinnen spielen mit Fortuna Düsseldorf, Futsal Panthers Köln, Holzpfosten Schwerte,

HSRW Kleve Futsal, GTSV Essen, Futsalicious Essen, UFC Paderborn und UFC Münster in einer Liga. Interessenten wenden sich bitte an FCG-Futsal-Abteilungsleiter Oguz Kocak-Petruzzo: mailto:futsal@fcguetersloh.de oder Telefon 0170/1105810.