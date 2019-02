35 Jahre Weberei

Die Weberei feiert ihren 35-jährigen Geburtstag. Kaum jemand kann sich Gütersloh ohne sein Bürgerzentrum vorstellen. Dass ein Teil der ehemaligen Weberei Greve & Güth als denkmalgeschütztes Gebäude noch steht und als soziokulturelles Zentrum genutzt wird, ist aber nicht selbstverständlich, sollte die ehemalige Textil-

fabrik doch einst der Abrissbirne zum Opfer fallen. Ende der 1970er-Jahre war die Mehrheit in Politik und Verwaltung für einen Abriss. Aus einer Gruppe von Aktivisten gründete sich im März 1980 ein Verein für die Einrichtung eines soziokulturellen Bürgerzentrums. Schließlich wurde nach einer denkbar knappen Abstimmung im Rat am 13. Januar 1984 das Bürgerzentrum „Die Weberei“ eröffnet. Seitdem ist es immer wieder in der öffentlichen Diskussion. 35 Jahre lang Höhen und Tiefen – und vor allen Dingen wirtschaftliche Schwierigkeiten prägten häufig die öffentliche Diskussion. Nach zwei Insolvenzen wählte die Stadt Gütersloh in einem Auswahlverfahren die Brüder Tim und Steffen Böning als neue Betreiber aus. Seit 2014 betreibt Steffen Böning zusammen mit den Gastronomen Andreas Oehme und Albrecht Sprenger das Bürgerzentrum in Form der Bürgerkiez gGmbH. Auf der Agenda stehen der Ausbau des Kultur- und Soziokulturprogramms sowie die Professionalisierung der Gastronomie. Aus Anlass des Geburtstages traf sich GT-INFO-Chefredakteur Markus Corsmeyer mit Weberei-Chef Steffen Böning zum Interview.

Die Weberei wird 35 Jahre alt. Ist das eigentlich ein Grund zum Feiern?

Auf jeden Fall! Es gibt sie seit 35 Jahren in dieser Stadt, und niemand kann sie sich wegdenken. Darüber hinaus steht die Weberei gerade auch jetzt sehr gut da. Sie hat viele Gäste und Besucher. Und wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Zwei Gründe zum Anstoßen.

Bitte etwas genauer ...

Das Aushängeschild für den Erfolg eines Kultur- und Bürgerzentrums ist einfach die Nutzung. Hier sind von morgens bis abends viele tausend Bürger, die im Jahr die Weberei immer wieder intensiv nutzen. Das ist eigentlich das größte Kompliment. Wenn dann dahinter die Mannschaft einen guten Job macht und die Zahlen funktionieren, dann kann man wirklich zufrieden sein.

Die Weberei ist seit ihrer Eröffnung vor 35 Jahren immer wieder ein öffentliches Thema. Vor kurzem sorgte der Streit zwischen Weberei und Kulturdezernent Andreas Kimpel für Diskussionen und Aufsehen. Warum kommt die Weberei nie richtig zur Ruhe?

Man kann das ja auch positiv sehen. Sie ist immer von großem öffentlichen Interesse. Jeder verbindet etwas mit der Weberei, jeder hat eine Meinung. Das ist ja erstmal positiv. Die Dinge, die zurzeit öffentlich diskutiert werden, stimmen zum größten Teil gar nicht. Wir sind in einem guten Austausch – sowohl mit der Stadt als auch mit der Politik. Den uns oft unterstellten Zwist sehen wir nicht.

Sie haben die Weberei zum „Kultur-schutzgebiet“ ausgerufen. Was sollen wir uns darunter vorstellen?

„Kulturschutzgebiet“ – das ist eine Idee, die hier intern aufgekommen ist. Kultur ist grundsätzlich schützenswert. Und sie muss gehegt und gepflegt werden. Kultur ist ein immer wichtigeres Element für die Gesellschaft. Sie bringt – auch in digitalen Zeiten – Menschen zusammen, bereichert die Diskussionsgrundlagen und lässt uns in neue Richtungen denken. Daher ist Kultur so wichtig, und sie muss eben auch geschützt werden. Hier in Gütersloh gibt es viel Kultur und Engagement. Das wollen wir symbolisch schützen.

Sie haben 2014 die Weberei übernommen und einen gut dotierten Managerjob aufgegeben. Haben Sie das jemals bereut?

Es gibt in jedem Job Tage, an denen man denkt: „Warum hast du das nur gemacht?“ In der Summe bereue ich es aber nicht. Wir sind aus Überzeugung angetreten. Hier haben wir unsere Jugend verbracht und viel erlebt. Wir hatten ein überzeugendes Konzept und haben daher den Zuschlag bekommen.

Fünf Jahre Weberei unter ihrer Führung. Gibt es noch weitere fünf Jahre?

Es war immer ein Team. Momentan sind wir zu dritt im Führungsteam mit unterschiedlichen Kompetenzen. Die Weberei kann man alleine gar nicht führen. Solange es Spaß macht, solange es funktioniert, gibt es keinen Grund für uns aufzuhören.

Die Weberei wird zum Teil auch aus Berlin gelenkt ...

Wir haben immer schon mindestens einen Gesellschafter in Berlin gehabt. Das hat sich überhaupt nicht verlagert. Für gute Kulturarbeit ist Berlin in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Dort gibt es viele Künstler und Agenturen und auch deutlich mehr Partner im Bereich Marketing, so dass wir dort das Netzwerk nutzen, um es hier lokal ausspielen zu können.

Kann man in diesen fünf Jahren von einer Erfolgsgeschichte sprechen? Und wo liegen die Highlights?

Erfolg, so wie ich ihn definiere, bedeutet, dass das Bürgerzentrum genutzt wird. Wenn man die Nutzung zum Erfolgsmaßstab nimmt, kann man auf jeden Fall von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Die Weberei wird ganz klar stark genutzt, sie hat ein tolles Programm. Es ist uns gelungen, ein Bürgerzentrum für alle Bürger zu entwickeln. Hier ist wirklich jeder zuhause. Toll ist die bunte Vielfalt, die hier stattfindet. Das ist für mich ein Erfolgsfaktor.