Mit nicht einmal 1.000 Existenzgründungen pro Jahr ist ihre Zahl im Kreis Gütersloh sehr niedrig. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, sagt Anna Niehaus, Gründungsberaterin bei pro Wirtschaft GT. Die gute wirtschaftliche Lage der Region sei dafür genauso verantwortlich wie eine fehlende Gründerszene, die für eine Stadt wie Gütersloh extrem wichtig sei, um auch in der Zukunft wirtschaftlich ganz oben mitzumischen. „Wir spielen in allen wirtschaftlichen Belangen Champions League, nur im Gründungsbereich spielen wir in der zweiten Kreisliga“, sagt sie. Was genau sie damit meint, und wie man Menschen zur Gründung eines eigenen Unternehmens motivieren kann, darüber hat sich GT-INFO Redakteurin Birgit Compin mir ihr unterhalten.

Zum Gründungsgeschehen im Kreis Gütersloh haben Sie Daten, Zahlen und Fakten zusammengetragen. Das Ergebnis ist ernüchternd, denn die Gründungsraten im Kreis sowie in ganz OWL sind sehr niedrig. Wie kann man das ändern?

Anna Niehaus: Genau. Im Deutschlandvergleich bewegen wir uns im unteren Drittel. Das ist allerdings auch erst einmal nicht überraschend, denn eine Gründungsquote steht auch immer im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktlage: Je niedriger die Arbeitslosenquote ist, desto weniger Gründungen gibt es in der Region. Oder ganz plastisch formuliert: Wenn Sie die Wahl haben, einen gutbezahlten, unbefristeten Job bei Miele oder Bertelsmann zu bekommen, wie hoch ist dann Ihre Neigung, ein eigenes Unternehmen zu gründen?

Und doch plädieren Sie für mehr Gründungen und fordern eine lebhafte Gründerszene. Warum sind Gründungen wichtig?

Anna Niehaus: Zunächst einmal brauchen wir Unternehmen die nachwachsen, damit wir auch in Zukunft viele Arbeitsplätze in der Region haben. Andererseits stehen Gründungen immer auch für Innovation und Druck.

Wenn also jemand mit einer frischen Idee auf den Markt kommt, setzt er ein bestehendes Unternehmen unter Druck. So zwingen nachwachsende Unternehmen die etablierten, sich selbst zu überprüfen: Bin ich noch am Puls der Zeit und am Kunden, brauche ich neue Innovationen? Damit hilft dieser Druck bestehenden Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Sie bedauern besonders die niedrige Anzahl der Gründungen im digitalen Bereich im Kreis Gütersloh. Warum?

Anna Niehaus: Digitalisierung bietet ein riesiges Potential und die Digitalwirtschaft ist eine echte Wachstumsbranche: Hier entstehen die Geschäftsmodelle und damit Arbeitsplätze von Morgen. Wenn wir es nicht schaffen, den Kreis Gütersloh für digitale Gründer interessant zu machen, dann kann das künftig ein Problem für den Kreis darstellen. Um das zu ändern fehlt unserem Kreis zunächst einmal ein Hochschulstandort, denn digitalisierte Gründungen entstehen oft im Hochschulumfeld, rund um Informatiklehrstühle zum Beispiel. Zudem orientieren sich Digitalgründungen dahin, wo schon eine digitale Szene aktiv ist, um sich auszutauschen und Netzwerke zu bilden. Das ist unser eigentliches Manko: Die digitalen Gründungen orientieren sich nach Bielefeld und Paderborn – oder direkt nach Berlin.

Gütersloh als Hochschulstandort scheint nicht in Sicht. Das heißt, es wird sich auch in Zukunft in diesem Bereich nichts ändern?

Anna Niehaus: Unsere Chance ist es, einen attraktiven Standort und gute Rahmenbedingungen für Gründungen und besonders für digitale Startups zu bieten. Und zwar dann, wenn die Gründung bereits vollzogen ist und die Start-ups wachsen, Mitarbeiter beschäftigen und Fläche für größere Büros brauchen. In Bezug auf Gewerbeflächen ist der Kreis Gütersloh ein relativ günstiger Standort, im Vergleich zu Bielefeld oder Paderborn. Und da gilt es, gute Angebote zu schaffen. Aber das heißt natürlich auch, dass die Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Da sprechen wir dann von einer guten Breitbandanbindung, attraktiven Flächen und Orte mit guter ÖPNV-Anbindung.

Neben der Gründerszene bemängeln

Sie auch eine sogenannte Gründerkultur. Was meinen Sie damit?

Anna Niehaus: Sowohl in Verwaltung und Politik aber auch in der Stadtgesellschaft, hat man noch nicht wirklich erkannt, dass es hier eine Gründerkultur braucht. Uns geht es heute wirtschaftlich sehr gut. Es gibt ja immer Unternehmen, die in die Insolvenz gehen und dann brauchen wir Unternehmen, die nachwachsen können. Wir müssen uns schon heute um die Mieles von morgen kümmern, sozusagen. Und wenn wir die heute gar nicht im Blick haben, wäre das fahrlässig.