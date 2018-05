Schlaflos in Gütersloh

Auftanken im Parcours der Kunst und flanieren in einer Citymeile: Mit 34 Kunst-Stationen in der Innenstadt lädt die langenachtderkunst Samstag, 12. Mai, in der Zeit von 19 bis 24 Uhr wieder zu spannenden Entdeckungen ein.

Kulturelle Spätschicht

Wer zur kulturellen Spätschicht ausschwärmt, ist in Galerien, Museen, Kulturinstitutionen und auf öffentlichen Plätzen dazu eingeladen, die Bildende Kunst von regionalen und internationalen Künstlern kennenzulernen. An jeder Station wartet eine besondere Präsentation auf die Besucher. Unter dem Titel „Fixing Silence“ mit Bildern von Alexandra Sonntag sind in der Galerie Siedenhans & Simon Verschränkungen von Landschaft, Figur und Tier zu entdecken. In der Kirchstraße 21 erobert Susanne Kinski die Trauräume mit ihren Herzensangelegenheiten, surreale Bilder, die von Redewendungen und Sprichwörtern rund ums Herz inspiriert sind. Der Kunstverein zeigt im Veerhoffhaus „Lines of work“. An vielen Stationen gibt es auch Live-Musik. Bei Art Colori ist das zum Beispiel die „Milestones Jazzband“, in der Bürgerstiftung das „Session Sax Duo“ und in der Skylobby des Theater Gütersloh gibt es um

23 Uhr ein Isländisches Mitternachtskonzert mit dem Singer-Songwriter Svavar Knútur.

Klangreisen und multimediale Oper

Wer möchte, kann sich auch ins Klang- oder mediale Abenteuer stürzen. Zu einer Reise in ungeahnte Höhen und Tiefen lädt die Kulturgemeinschaft Dreiecksplatz ein. „Transpohrter“-Boxen beamen die Klangreisenden von der Tiefsee bis ins Weltall. Mit einer multimedialen Oper in vier Akten kann man in der Weberei die Idee des Berliner Künstlers Karl-Heinz Jeron kennenlernen. Unter dem Titel „Complete the circle – ein performativer Eisenguss“ lädt der Verein zur Förderung plastischer Kunst in Stadt und Kreis Gütersloh auf die Grünfläche an der Dalkestraße ein.

Zum Auftakt der langenachtderkunst um 18.30 Uhr auf dem Berliner Platz präsentiert die Tanzschule Stüwe-Weissenberg die Geschichte des Gesellschaftstanzes in Deutschland. Bereits zum 19. Mal lädt der Fachbereich Kultur und Sport mit der Bürgerstiftung Gütersloh, Künstler und Institutionen zu diesem Event ein.

Das gesamte Programm: www.langenachtderkunst.de