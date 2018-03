Level up!

Level up! hilft Schülern dabei, das richtige Unternehmen zu finden. Eltern erhalten zudem einen komplett neuen Einblick in die starken Ausbildungsangebote in der Region – und können Jugendliche so ganz gezielt bei der Orientierung unterstützen und helfen. Mehr noch: Unternehmen im Kreis werden unterstützt, junge Talente zielgerichtet zu erreichen, um für offene Ausbildungsplätze genau den richtigen Nachwuchs zu

finden. Räumlich ausgerichtet auf den Kreis Gütersloh und vor allem klar auf die Zielgruppe fokussiert. Strategische Partner von level

up! sind die Bundesagentur für Arbeit, die Kreishandwerkerschaft Gütersloh, der Unternehmerverband für den Kreis Gütersloh und die Fachhochschule Bielefeld mit dem Studienstandort Gütersloh.



Die Situation

Es gibt immer weniger potentielle Führungskräfte. Das führt zu Problemen in Unternehmen. Die Besetzung offener Ausbildungsplätze wird immer schwieriger. Die Zeiten, in denen Jugendliche Jahr für Jahr im Wettbewerb um Ausbildungsplätze standen, sind vorbei. Heute müssen sich Unternehmen als attraktive Arbeitgeber darstellen, um junge Menschen für sich zu begeistern. Sie werden zukünftig immer mehr im gegenseitigen Wettbewerb um angehende Auszubildende stehen.

Darüber hinaus gibt es knapp 340 Ausbildungsberufe sowie eine sehr schwer zu durchschauende und große Anzahl an Studiengängen. Bei dieser Vielzahl an Möglichkeiten ist es für junge Menschen nicht möglich, alle Berufe und Ausbildungsgänge zu kennen und abschließend die richtige Entscheidung zu treffen.

Eine Folge: hohe Abbruchzahlen. 20 Prozent aller Ausbildungen und mehr als 30 Prozent aller Studiengänge werden abgebrochen.

Die Ausbildungsplattform

Im Mittelpunkt von level up! stehen die digitalen Kanäle – online und mobil verfügbar. Schüler und Schülerinnen sowie deren Eltern bekommen viele Informationen zu Ausbildung und Unternehmen. Dazu kommt ergänzend das Magazin! Es erscheint ab Ende Mai in einer Auflage von 10.000 Exemplaren und wird in den teilnehmenden Schulen und deren Orientierungsunterricht verteilt. Dazu ist das Magazin in diversen Auslagestellen präsent.

Die Inhalte

Level up! bietet jede Menge Fakten – zu Berufsbildern, zu Ausbildungsangeboten von Unternehmen, Tage der Ausbildung in Unternehmen, aber auch Infos über Beratungsangebote und Veranstaltungen wie Berufsmessen werden sowohl digital als auch im Magazin gebracht. Spannende und informative Geschichten rund um das Thema Ausbildung im Kreis Gütersloh runden die redaktionellen Inhalte ab. Alles total lokal – immer regional und echt aus dem Kreis Gütersloh.

Die Kompetenz

Der Flöttmann Verlag ist seit mehr als 150 Jahren im Kreis beheimatet und fest verwurzelt. Viele Jahrzehnte Erfahrung und Kenntnisse in der Schul- und Bildungslandschaft sprechen für sich. Teil der Flöttmann-Gruppe ist Deutschlands führender Fachverlag für Schulorganisation. Vor allem durch das Standortmagazin faktor3 ist der Verlag eng mit der Wirtschaft im Kreis Gütersloh, den Unternehmen und Unternehmern vernetzt.